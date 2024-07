Ángel Di María pretende ser técnico y Leandro Paredes reveló que sería su ayudante

Fue el propio volante el que habló sobre lo que hará una vez que se retire de la actividad. “Siempre dije que después no quería saber nada con el fútbol, pero mientras más pasa el tiempo más ganas me dan. No sé si dirigir, pero sí formar parte de un cuerpo técnico. Fideo tiene ganas de ser técnico, así que capaz puede ser con él”, sostuvo Paredes en una entrevista para un programa emitido por Luzu TV, donde no descartó la posibilidad de formar parte del cuerpo técnico de Di María.