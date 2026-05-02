Central: ocho titulares ni siquiera están entre los concentrados para el partido ante Tigre

El entrenador canalla Jorge Almirón metió mucha mano entre los convocados. Guarda casi todo el potencial para el choque del martes por la Copa Libertadores

Ávila se retira, mientras Mallo y Quintana ingresan en Río Cuarto. Podría ser el regreso de esa zaga central ya conocida.

Tal como se esperaba, la lista de concentrados en Central salió con muchas modificaciones. Es que hay seis futbolistas que durante la semana fueron titulares en Venezuela ante Universidad Central que no figuran entre los convocados por el técnico Jorge Almirón para e encuentro frente a Tigre, por el torneo Apertura.

En contrapartida, a varios juveniles les apareció la chance de meterse entre los concentrados, especialmente para dos futbolistas, que es la primera vez que firmarán planilla en el primer equipo.

Y cuando muchos imaginaban que el partido contra Tigre podía ser el de la reaparición de Marco Ruben , eso no sucederá. El máximo goleador canalla en el profesionalismo deberá esperar al menos unos días más para sumarse.

Los grandes ausentes en esta lista de concentrados son Emanuel Coronel, Gastón Ávila, Agustín Sández, Vicente Pizarro, Ángel Di María, Julián Fernández y Jaminton Campaz . Todos ellos actuaron desde el inicio por la Copa Libertadores el pasado miércoles. Se les suma Enzo Giménez , quien no fue titular ante Universidad Central , pero es considerado un titular.

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Almirón optó por que el descanso para todos ellos será completo, por eso ni siquiera formaron parte de la concentración. Obviamente, la idea del cuerpo técnico es tenerlos lo más fino posible el próximo martes, cuando el Canalla reciba a Libertad de Paraguay por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Fideo Ángel Di María es uno de los grandes ausentes entre los concentrados en Central. Fideo se guarda para el martes. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Sí se mantienen Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Franco Ibarra, Alejo Veliz y Enzo Copetti. Es más, algunos de ellos tiene chances de ser titular este domingo por la tarde, sobre todo por el lado del volante central, quien no estará disponible el martes ante Libertad porque está suspendido por haber llegado por acumulación de amarillas.

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La zaga central por excelencia

Y en este escenario de equipo renovado, quienes seguramente tendrán la oportunidad desde el primer minuto son Facundo Mallo y Carlos Quintana, lo integrantes de la zaga central por excelencia en los últimos años. Ambos volvieron a compartir cancha algunos minutos en el triunfo contra Estudiantes de Río Cuarto, ingresando desde el banco.

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En tanto, hay varios juveniles para quienes este partido puede ser especial. Algunos por la posibilidad de jugar sus primeros minutos en primera. Podrían ser los casos de Elías Verón, Lucas Ramos y hasta el propio Lisandro Duarte. Este último, hermano de Gaspar, nunca estuvo ni siquiera en el banco. Lo mismo para el zaguero central Asael Oviedo.

Los concentrados en Central

En esta renovación del equipo de un partido a otro, Almirón citó a 23 futbolistas. Ellos son Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto, Luca Raffin, Asael Oviedo, Ignacio Ovando, Leonardo Ríos, Franco Ibarra, Federico Navarro, Lucas Ramos, Kevin Gutiérrez, Pol Fernández, Bautista Cantero, Marcelo Cabrera, Lisandro Duarte, Santiago Segovia, Giovanni Cantizano, Enzo Copetti, Alejo Veliz, Fabricio Oviedo.