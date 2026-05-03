Central tiene equipo confirmado: entre la experiencia y el debut de unos cuantos chicos

El técnico canalla Jorge Almirón guardó a todos los titulares. Broun, Mallo, Quintana e Ibarra serán el sostén de varios juveniles de las inferiores

Franco Ibarra es el único que jugó ante Universidad Central que repite ahora con Tigre.

El cuerpo en el torneo Apertura, la mente en la Copa Libertadores . Así se expresó el técnico Jorge Almirón a la hora del armado del equipo de Central que le bajará la persiana a la fase grupos del torneo local, con un once totalmente renovado. El único titular será Franco Ibarra .

Se esperaba un equipo con muchos cambios para enfrentar a Tigre y es lo que sucederá. El entrenador canalla ni siquiera concentró a la mayoría de titulares, lo que le abrió paso a muchos juveniles, algunos que harán su debut en primera.

Experiencia no le faltará al equipo. La tendrá en puestos clave, como el arco, la zaga central y el anillo central. Allí, Jorge Broun, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Franco Ibarra serán los portadores de la voz de mando al lado de muchos juveniles.

Centra Carlos Quintana volverá a compartir desde el arranque la zaga central con Facundo Mallo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tres de esos chicos tendrán su bautismo de fuego en primera división y lo harán nada menos que de titular. Son los casos del lateral derecho Elías Verón (18 años), del volante central Lucas Ramos (20) y del extremo por derecha Lisandro Duarte (18).

Además, quienes tendrán la posibilidad de volver a jugar después de un largo tiempo que no lo hacen son Santiago Segovia y Giovanni Cantizano.

Los once de Central

De esta forma, el equipo que Almirón confirmado para jugar ante Tigre formará con: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alexis Soto; Franco Ibarra y Lucas Ramos; Lisandro Duarte, Santiago Segovia y Giovanni Cantizano; Fabricio Oviedo.