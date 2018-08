Alma ganó y picó en punta

Rumbo al try. Julieta Correale, la wing de Old Resian y primera Puma rosarina, se lleva la ovalada en el partido contra Cultural.

Rumbo al try. Julieta Correale, la wing de Old Resian y primera Puma rosarina, se lleva la ovalada en el partido contra Cultural. Sebastián Suarez Meccia

Se jugó la primera fecha del Torneo Regional de seven que enfrentó al rugby femenino de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en cancha de Old Resian. El plantel superior de Alma Juniors (Santa Fe) picó en punta. Las esperancinas se quedaron con el primer lugar al debutar con triunfo ante Rowing de Paraná por 12 a 5, derrotaron en su segundo partido a Echagüe de Paraná por 32 a 0 y vencieron en el partido final a las anfitrionas del tricolor por 26 a 19. De este modo, Alma Juniors comenzó con el pie derecho y se encamina al certamen nacional que da dos plazas al Nacional del Clubes. Y le pisa los talones Old Resian, el equipo dirigido por Adolfo Imhoff, que ganó dos de los tres partidos.

La próxima fecha está prevista para el 9 de septiembre en Entre Ríos y la tercera el 30 del mismo mes, en Santa Fe.

"Sorprendimos y quedamos muy conformes al ganarles a las favoritas, Cha Roga, y perder contra Alma por un sólo try, un equipo más a nuestro nivel que como nosotras tienen una jugadora en Las Pumas, muy experimentada y titular, que se puso el equipo al hombro", dijo la capitana y hooker de Old Resian Maricel Gori, quien así se refirió a la jugadora de Alma que integra la selección albiceleste, Déborah Freytes, colega de la rosarina Julieta Correale (ver aparte).

El torneo se jugó en dos zonas. En la A, Old Resian venció a la Asociación Deportiva Cultural, de Crespo (Entre Ríos) por 50 a 0 y a Cha Roga (Santa Fe) por 21 a 14. Finalmente las locales cayeron 19 a 26 con Alma.

En la zona B, Alma le ganó 12 a 5 a Rowing de Paraná y 32 a 0 a Echagüe (Paraná), Rowing venció 31 a 0 a Echagüe, que a la vez cayó 32 a 0 frente a Alma.

Luego en los cruces por zonas, Echagüe venció a Cultural 20 a 10 y Cha Roga le ganó 29 a 12 a Paraná.

Para definir qué dos equipos de la región participarán en el Torneo Nacional de Clubes en noviembre restan jugar dos fechas, el mes próximo, con sedes santafesina y entrerriana.

En el Torneo Nacional jugarán 16 equipos del país, el 2 y 3 de noviembre en Alto Valle (Río Negro). Y a decir por los resultados de esta primera fecha, las dos plazas en juego se las disputarán entre Alma, Old Resian y Cha Roga.

Las jugadoras del tricolor son las únicas de primera del rugby de mujeres de la ciudad. Podría decirse que, además, son las únicas "sobrevivientes" de la rama femenina de este deporte que comenzó a jugarse en Rosario en 2013, contra viento y marea, ya que siempre la ovalada fue ejido indiscutido de los varones. De ese grupo inicial también surgió el rugby femenino en Universitario y en Caranchos, y hasta derivó en juveniles, mientras fue resistido en otros clubes bajo el argumento de que le restaría jugadoras al hockey.

Hoy Old Resian tiene jugadoras de entre 14 y 35 años. Y la Unión de Rugby Rosario (URR) ya las incorporó a imagen y semejanza de la Unión Argentina de Rugby (UAR).