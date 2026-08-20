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Arroyo Seco acelera su transformación entre puertos, obras y nuevos desafíos

Daniel Tonelli trazó una hoja de ruta que combina crecimiento logístico, expansión portuaria, recuperación urbana, turismo histórico y prevención hídrica

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

20 de agosto 2026 · 15:23hs
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Daniel Tonelli durantw los festejos por el 138 aniversario de la ciudad. (Foto archivo)

Daniel Tonelli durantw los festejos por el 138 aniversario de la ciudad. (Foto archivo)

Arroyo Seco atraviesa una etapa de transformación que excede largamente la ejecución de obras puntuales. Con unos 30.000 habitantes, dos terminales portuarias, una ubicación estratégica sobre el corredor Rosario-Buenos Aires y nuevas expectativas vinculadas a la logística y el movimiento de cargas, la ciudad busca reposicionarse dentro del mapa productivo del sur santafesino.

En una entrevista en LT8, el intendente Daniel Tonelli planteó ese desafío, repasó las principales intervenciones urbanas en marcha, habló de la incorporación de Arroyo Seco a la Ruta Sanmartiniana y detalló las medidas de prevención ante posibles lluvias intensas.

Luego de participar de una actividad vinculada a la logística y las exportaciones en la Terminal Fluvial de Rosario, deslizó uno de los conceptos centrales de la entrevista: “Arroyo Seco tiene una oportunidad para ampliar su perfil productivo y logístico aprovechando una condición natural y geográfica que, a su entender, todavía tiene margen para desarrollarse”.

La ciudad cuenta con dos terminales portuarias, una asociada al movimiento cerealero y otra vinculada a la actividad petrolera. A eso se suma una barranca de unos 14 metros y una profundidad natural que, explicó, podrían favorecer nuevas inversiones y una mayor utilización de la costa.

Arroyo Seco privilegiado

“Tenemos un sector privilegiado”, señaló Tonelli, al tiempo que planteó que el crecimiento de la minería y la posibilidad de que parte de esa producción salga por los puertos del Gran Rosario abre un escenario que Arroyo Seco pretende seguir.

La mirada está puesta no sólo en la actividad portuaria tradicional, sino también en infraestructura complementaria, depósitos fiscales, mejores vías de comunicación y servicios capaces de acompañar un incremento del movimiento logístico. “Hay que repensar la ciudad para los tiempos que vienen”.

En ese mismo sentido, adelantó que el municipio trabaja sobre la posibilidad de desarrollar un parque productivo que reúna actividades industriales, comerciales y logísticas, con participación de inversiones privadas y acompañamiento del sector público.

Para Tonelli, el crecimiento no puede limitarse a esperar inversiones externas. La ciudad debe generar las condiciones necesarias para que esas oportunidades puedan concretarse y traducirse en empleo y desarrollo local.

Obras en una ciudad que creció

Ese nuevo perfil convive con una realidad urbana que todavía arrastra las consecuencias de muchos años de tránsito pesado.

Tonelli explicó que Arroyo Seco fue durante largo tiempo uno de los principales corredores utilizados por camiones que se dirigían hacia los puertos de la zona. La falta de conexiones alternativas entre la autopista Rosario-Buenos Aires, la ruta 21 y distintos accesos hizo que buena parte de ese movimiento atravesara sectores urbanos.

El impacto fue directo sobre las calles. “Fue la única ciudad que soportó el paso de los camiones que iban a los puertos”, recordó, y reconoció también que durante años los trabajos de mantenimiento no siempre estuvieron a la altura de ese nivel de exigencia.

La consecuencia fue un fuerte deterioro de pavimentos y hormigones que ahora el municipio intenta recuperar de manera progresiva.

Entre las intervenciones aparece la calle Juan B. Justo, además de un programa de adoquinado en distintos barrios.

La decisión de volver a utilizar adoquines, explicó Tonelli, responde también a una cuestión práctica. Frente a roturas de cañerías de agua, cloacas u otros servicios, ese sistema permite retirar el material, realizar la reparación y volver a colocarlo sin destruir la calzada.

Aseguró que existe una planificación general, aunque aclaró que las obras se ejecutan por etapas de acuerdo con las posibilidades económicas y las prioridades de cada sector.

La estrategia, señaló, “consiste en distribuir las mejoras territorialmente y evitar que todas las inversiones se concentren siempre en los mismos barrios”.

Durante los últimos años hubo intervenciones en San Cayetano y ahora los trabajos alcanzan a otros sectores que durante mucho tiempo estuvieron postergados.

“Hay que ir levantando el ánimo y la confianza del vecino, que vea que hay un gobierno que escucha y que hace lo que puede con los recursos que puede gestionar”.

A ese esquema se suman nuevas luminarias y diferentes obras destinadas a mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad del espacio público.

San Martín como identidad

Tonelli abrió también una ventana hacia otro perfil que Arroyo Seco pretende fortalecer: el turismo histórico. La ciudad se incorporó junto con San Lorenzo y Venado Tuerto a un circuito provincial vinculado al recorrido realizado por José de San Martín antes del Combate de San Lorenzo.

Según relató el intendente, el entonces coronel llegó a la posta de Arroyo Seco el 1° de febrero de 1813. Allí descansaron los Granaderos y se realizó un importante recambio de caballos.

Tonelli precisó que fueron 164 los animales entregados para continuar la marcha hacia el norte y que San Martín partió durante la madrugada del 2 de febrero. Al día siguiente tendría lugar el histórico combate de San Lorenzo.

El intendente destacó que existen registros documentales de aquella estadía e incluso mencionó un escrito firmado por San Martín en el que se ordenaba pagar a la propietaria de la posta por los caballos entregados.

La recuperación de esa historia impulsó la construcción del Paseo Sanmartiniano y ahora también se proyecta una renovación integral de Plaza San Martín.

El espacio ya tuvo algunas intervenciones, entre ellas mejoras en la iluminación y una fuente que incorpora una silueta del Libertador.

El objetivo tiene una doble dimensión: generar mejores espacios para los propios vecinos y, al mismo tiempo, consolidar sitios atractivos para quienes visitan la ciudad. “Arroyo Seco creció y necesitamos lugares de encuentro para jóvenes, familias y niños”, explicó.

Nueva configuración urbana

Otro de los ejes centrales fue la transformación de la ruta provincial 21. La obra de doble carril modificó de manera significativa la conexión de Arroyo Seco con Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Rosario, pero también generó nuevos desafíos en los sectores donde la traza atraviesa áreas urbanizadas.

Tonelli confirmó la instalación de radares y explicó que el municipio trabaja junto con la provincia para mejorar la seguridad.

También se instalarán nuevos semáforos en intersecciones consideradas críticas.

El municipio mantiene además conversaciones con Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial por otras demandas planteadas por vecinos, entre ellas la posibilidad de modificar sistemas de estacionamiento. Reconoció que las grandes obras de infraestructura modifican hábitos y generan tensiones.

La nueva ruta 21 también incorporó desagües y alcantarillado que, permitieron solucionar problemas de anegamiento.

Prevención

La cuestión hídrica ocupa un lugar especial dentro de la agenda municipal. El recuerdo de la inundación de 2017 está presente en Arroyo Seco y condiciona buena parte de las decisiones vinculadas a desagües y drenajes.

Tonelli recordó que en aquella oportunidad hubo viviendas que llegaron a tener alrededor de 1,80 metro de agua. Por ese motivo, el municipio trabaja en la limpieza de canales, mantenimiento de sistemas de escurrimiento y ampliación de la capacidad de drenaje.

Anunció que para septiembre se espera la llegada de maquinaria provincial destinada al dragado de un sector del Arroyo Seco. La intervención permitirá mejorar el escurrimiento frente a lluvias intensas y reducir el riesgo de anegamientos.

Los trabajos realizados en el canal Saoca mejoraron la situación de los barrios frente a precipitaciones importantes. La preocupación ahora pasa por eventos meteorológicos cada vez más concentrados. “Hoy puede caer una enorme cantidad de agua en muy poco tiempo y necesitamos que el sistema drene rápidamente”, explicó.

>>Leer más: Daniel Tonelli: "Arroyo Seco despertó y quiere convertirse en una ciudad segura, turística y abierta al río"

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