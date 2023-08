Alejo Véliz viaja a Inglaterra para sumarse a Tottenham

El exdelantero de Central Alejo Véliz viajó hoy a Londres para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Tottenham de Inglaterra. “Estoy muy contento por esta oportunidad. Quiero agradecer a Rosario Central y a los hinchas que no tuve tiempo de despedirme ”, expresó el goleador en declaraciones a Espn antes de subirse al avión en el aeropuerto de Ezeiza.

El delantero del seleccionado argentino Sub-20 en el último Mundial disputado en la Argentina contó, además, que habló con Giovani Lo Celso, otro ex canalla.

“Su hermano (Francesco) me pasó el teléfono y hablé con él. Le pregunté un par de cosas y me dijo que voy a tener su apoyo y que me está esperando”, reveló el delantero, de 19 años, que marcó 11 goles en la última Liga Profesional.