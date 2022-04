El historial total marca que jugaron 17 partidos . con 12 victorias canallas , 3 del tiburón y dos empates.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Leandro Rey Hilfer

Avar: Ezequiel Brailovsky

Así llega el canalla

El canalla no gana para sustos y si vino bien el punto ante Colón en el Gigante para cortar con la racha de derrotas, dejó un sabor agridulce porque los de Somoza lo dieron vuelta tras ir perdiendo pero no pudo aguantar nuevamente por otro error en el retroceso, algo que pese al cambio de entrenador parece no tener solución.

Los auriazules acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria, ya que la última alegría fue en Santiago del Estero ante Central Córdoba el 3 de marzo y los marplatenses son un rival directo por la última plaza clasificatoria a los Play Off. Tras el triunfo en el Alfredo Terrera, los canallas sólo sumaron un punto de los últimos 12 en juego, precisamente obtenido ante los sabaleros.

En sus últimos encuentros Central cosechó 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas, tiene apenas 8 unidades y se ubica anteúltimo en la tabla superando solo a Lanús de pauperrimo presente.

Para colmo de males Marco Ruben y Marcelo Benítez ni siquiera viajan, ya que no se recuperaron de sus molestias y no podrán ser tenidos en cuenta para el partido ante Aldosivi, mientras que los posibles reemplazantes serían Lucas Gamba y Gino Infantino.

Emiliano Vecchio es otro de los futbolistas que no viajó a Mar del Plata. La idea del cuerpo técnico era llevarlo al banco, pero acusó una molestia en el sóleo, por lo que decidieron realizarle un estudio por imágenes. El diez viene de una exigencia importante en los últimos días, con muchas jornadas en doble turno.

La formación: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Javier Báez, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Gino Infantino; Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Alejo Veliz.

¡EL CANALLA Y EL SABALERO PROTAGONIZARON UN PARTIDAZO! | Rosario Central 2-2 Colón | RESUMEN

Así llega el tiburón

El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Martín Palermo, podrá contar con la misma formación titular utilizada en las cuatro victorias consecutivas que ubican al equipo en el pelotón de punta de la Copa de la Liga Profesional, cuando reciba a Central.

Tras un arranque de torneo marcado por las lesiones y la adaptación de los refuerzos como alternativas en las distintas líneas, los once jugadores que fueron titulares en los triunfos ante Tigre (1-0), Patronato (3-1), Colón (3-1) y Lanús (2-1) estarán en condiciones de salir de arranque ante el canalla.

De este modo, el tiburón formaría ante Central nuevamente con José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román; Leandro Maciel, Matías Morello, Brian Martínez y Edwin Mosquera; Martín Cauteruccio y Santiago Silva.

El equipo marplatense suma 16 puntos, dos menos que el líder de la zona Estudiantes de La Plata, y es uno de los escoltas, junto a Tigre y Boca.

Tras la sufrida victoria en la visita a Lanús en la última fecha, Palermo destacó el “click” hecho tras la derrota ante Barracas Central por la quinta fecha, y el “espíritu de equipo colectivo” que permitió apilar buenos resultados desde entonces y meterse en zona de clasificación, aunque subrayó a su vez la necesidad de lograr “regularidad a lo largo de los 90 minutos”.