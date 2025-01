Aldo Duscher discutió con periodistas y fue despedido de la selección sub-20 de Paraguay "Sólo defendí mi trabajo", le dijo a Ovación el ex-Newell's. Planteó: "Soy muy profesional y exigente. No iba por la misma línea (que la asociación) y todo detonó por una declaración" Por Luis Castro 29 de enero 2025 · 09:27hs

"Ningún dirigente habló conmigo para comunicarme la decisión", contó el extécnico de la sub-20 de Paraguay, Aldo Duscher.

Aldo Duscher dejó de ser el técnico de la selección sub-20 de Paraguay que está disputando el Sudamericano en Venezuela. El despido se produjo después de que el equipo fuera goleado por Uruguay y tras una fuerte discusión que el DT mantuvo en una entrevista con un medio guaraní. La controversia no sólo alteró los ánimos de los comunicadores y del exjugador de Newell's, sino que motivó a que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, tomara la determinación de despedirlo.

"Soy muy profesional y muy exigente. No iba por la misma línea (de la asociación) y todo detonó por una declaración", analizó el ahora extécnico del combinado paraguayo que esta noche llevará adelante su tercera presentación, en este caso ante Venezuela.

"Ganando o perdiendo hablo con los periodistas porque creo que tenés que dar la cara cuando se gana o se pierde. Hoy atendí a uno con el que siempre hablo porque me pareció buena onda. En la mesa había dos o tres que me se metieron con mi trabajo. Contesté porque pusieron en tela de juicio mi trabajo. No estuvo el respeto que esperaba y se generó una polémica. Defendí lo mío y no lo tomaron bien", relató el exjugador en diálogo con Ovación tras la decisión adoptada por la asociación y la discusión con los periodistas.

"Hubo diferencias con el director deportivo en muchas ocasiones por diferentes formas de trabajar. Se juntaron muchas cosas. Con los jugadores todo fue espectacular, hubo un trabajo muy bueno. Se terminó todo después de que un periodista no respetara mi trabajo y se generó esa discusión", insistió el exNewell's, que mantuvo una tensa discusión con los informadores de ABC Deportes y a los que les dijo: "A ustedes les gusta la sangre". Esa frase no hizo otra cosa que elevar el tono de la trifulca. No obstante, Duscher no se arrepintió de lo expresado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ABCDeportes/status/1884409688248180898&partner=&hide_thread=false #CardinalDeportivo Después de las declaraciones desacertadas a la prensa, Aldo Pedro Duscher dejó de ser el entrenador de la selección paraguaya que participa del Sudamericano Sub 20 que se juega en Venezuela.



Paraguay fue goleado 6-0 por Uruguay en el partido del lunes. Mañana… pic.twitter.com/mgOE0lUATX — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 29, 2025 Diferencias con la asociación Toda esta situación llegó a oídos de la asociación y la decisión fue ponerle fin a la etapa de Duscher, quien asumió a comienzos de junio de 2024. Si bien el tenso momento vivido en la entrevista que brindó incidió en parte, la cuestión pasaba por otro lado y tendría que ver con algunas diferencias con los conductores del fútbol paraguayo. "Ya venían los inconvenientes porque no se aguantan la exigencia y la manera de cómo uno trabaja. Todo se fue acumulando y a la más mínima oportunidad se tomó la decisión", sentenció. >>Leer más: Aldo Duscher: "Algún día voy a dirigir a Newell's" ¿Qué exigencias no se aguantan? "Hay muchas cosas. Soy muy profesional y exigente. No iba por la misma línea y todo detonó por una declaración", expresó Duscher, quien consideró que la goleada ante los uruguayos 6 a 0 -venía de ganarle a Perú 2 a 1- puede haber repercutido, aunque la razón del despido tendría que ver con la tensa relación con las autoridades ya que no transitaba por el camino de la cordialidad. "Trabajo sagrado" Al ser consultado si hacía un mea culpa y si se había equivocado en el trato con los periodistas, el ahora extécnico de Paraguay insistió en que "mi trabajo es sagrado y si se meten en eso van a tener problemas. Simplemente lo defendí, pero es un papelón que en la segunda fecha y por una declaración te dejen afuera". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Albirroja/status/1884372939652440166&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/FSIDesYIXK — Selección Paraguaya (@Albirroja) January 28, 2025 En cuanto a si considera que se equiocó en algo, sostuvo: "Creo que trabajé a destajo durante todo el proceso. Todos nos equivocamos, cada uno en su sector. Nunca me equivoqué en el trabajo. Lo que pasa es que hay que estar acostumbrado al profesionalismo", afirmó con contundencia el exjugador, que a la vez contó que más allá de que "no querían que me despidiera de los jugadores, lo hice y todos ellos se sorprendieron y recibí el abrazo de todos. Eso me deja tranquilo". "En mi primer partido era Guardiola y ahora porque perdimos todo lo contrario. Además, tenemos chances de clasificar", consideró Duscher, quien fue reemplazado por su ayudante que esta noche estará al frente del equipo en el encuentro ante Venezuela. Duscher sostuvo: "Ningún dirigente habló conmigo para comunicarme la decisión" a pesar de que estaban en el mismo hotel y que la determinación adoptada fue informada por el coordinador general de las selecciones juveniles, Elvio Paolorosso. Embed - PERÚ vs. PARAGUAY [1-2] | RESUMEN | CONMEBOL SUB20 | FASE DE GRUPOS Embed - URUGUAY vs. PARAGUAY [6-0] | RESUMEN | CONMEBOL SUB20 | FASE DE GRUPOS