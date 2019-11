El delantero de Newell's, Lucas Albertengo, destacó que la lepra debe recuperar "potencia ofensiva" y volver a ser "un equipo agresivo", luego de las dos derrotas consecutivas del conjunto de Frank Kudelka.

En conferencia de prensa este mediodía en el predio de Bella Vista, el atacante rojinegro se refirió al presidente del equipo y señaló: "Tratamos de tomar cada partido como una nueva oportunidad, como lo que hicimos diez días atrás con con Patronato. Sabemos que Defensa es un rival que de visitante también se siente cómodo y que sacó muchísimos puntos de visitante. Tenemos que volver a ganar, a ser ese equipo agresivo que quiere ganar y sabe tener la pelota"

Cuando lo consultaron por la falta de gol, Albertengo analizó: "Veníamos convirtiendo, pero en estos dos partidos no anduvimos bien, eso es porque nos faltó definir las jugadas, aunque no tuvimos muchas, y tuvimos falta de potencia ofensiva. Me hago cargo, pero tampoco tomé las mejores decisiones en el último pase o la definición. Necesitamos recuperar potencia ofensiva".

Sobre el fixture del conjunto de Kudelka de aquí a fin de año analizó: "Es un desafío, un fixture complicado. Pero hoy todos los partidos son complicados. Cuando estás mal cualquiera puede perder un partido o que se te complique. Ese fue el caso de Gimnasia, que viene en zona de descenso y nos ganó bien. Todos los partidos son durísimos y complicados. Hoy en el fútbol argentino no hay partidos fáciles. Pero tenemos que volver a ser el equipo que fuimos y no podemos perder esa condición por dos fechas malas".