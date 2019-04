Al ruedo con las vueltas de Bettini y Gil

Diego Cocca recupera dos soldados de la vieja guardia. Gonzalo Bettini y Leonardo Gil dejaron atrás sus respectivas lesiones y hoy tendrán la chance de estar en la primera fila a la hora de encarar el combate contra Aldosivi, por el partido de vuelta de la Copa de la Superliga. El canalla viene de perder de local 2 a 0 y esta tarde tendrá que remarla bastante para poder vulnerar al tiburón, hacer una buena diferencia y dar el batacazo de meterse en octavos de final.

La misión será no quedar de rodillas nuevamente. Central no parte como favorito para este partido por diversos motivos y diferentes circunstancias. Todavía busca el eje futbolístico. Tendrá que visitar al equipo del puerto que no tiene que esforzarse demasiado para asegurar formalmente la clasificación.

El juego del equipo estará otra vez bajo la lupa de todos los centralistas. Hasta ahora Cocca no viene acertando una. Los resultados así lo certifican. Ganó un partido (ante Argentinos Juniors) y perdió los restantes cuatro que jugó en cadena por distintos torneos (Libertad de Paraguay, Independiente, Gremio y Aldosivi) bajo el mando del sucesor del Loncho Ferrari.

Si bien el conjunto canalla parte en desventaja, lo concreto es que habrá algunas piezas de experiencia como Bettini, Barbieri, Parot, Gil y Riaño, quienes podrían aportar mucho en pos de no volver otra vez con la frente marchita.





Sorpresas entre los concentrados

Además de los titulares, Diego Cocca sumó para esta excursión en La Feliz a varios jugadores que no venían formando parte de los citados. El DT sorprendió con las convocatorias de Andrés Lioi, Rodrigo González, Alan Marinelli y Oscar Retamal. En realidad, los dos últimos apellidos fueron los que más ruido hicieron porque no estaban ni en consideración últimamente. A este grupo también se sumaron Josué Ayala, Marcelo Ortiz, Facundo Rizzi y Emmanuel Ojeda. Uno de estos futbolistas quedará al margen del partido.