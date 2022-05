Al Central de Somoza le fue bien ante equipos de menor valía

El fútbol rosarino no debe seguir en esta pobreza

El primer punto que sumó el canalla en este nuevo ciclo fue frente a Colón, pero con la salvedad de que el sabalero llegó en esa oportunidad al Gigante de Arroyito con un equipo alternativo (el DT preservó jugadores para la Copa Libertadores). Es más, en el tramo final del partido, cuando Julio César Falcioni empezó a mandar titulares a la cancha a Central el trámite se le hizo definitivamente adverso. Lo perdía, pasó a ganarlo y se lo empataron.

Central2.jpg Central tuvo el mérito de resolver favorablemente el partido contra la reserva del Pincha. Leonardo Vincenti / La Capital

El otro “paso en firme” de Central en este nuevo proceso fue contra Independiente, de muy mal torneo también. Así y todo, en el primer tiempo el equipo de Avellaneda lo complicó bastante al canalla, que se vio beneficiado por la mala puntería del rival. De todas formas, se trató del mejor triunfo que obtuvo.

Y lo dicho, llegó el turno de los juveniles de Estudiantes ya que Ricardo Zielinski guardó a todos sus titulares para la definición de la Copa de la Liga y Libertadores. Allí lo resolvió de manera más sencilla, pero es imposible apartarse de la idea que Central enfrentó a un equipo con la mayoría de sus futbolistas con escasísimo rodaje en la máxima categoría.

¿Qué pasó con el resto? Contra todos los equipos que lo enfrentaron con titulares, Central flaqueó, que fueron todos en condición de visitante. En todos esos encuentros el conjunto canalla no sólo perdió, sino que estuvo lejos de mostrar un funcionamiento acorde a las expectativas.

En el debut de Somoza, frente al por entonces encumbrado Tigre, Central ni siquiera tuvo chances de meterse en el partido y esa apatía futbolística la pagó con una derrota. Después llegó el turno de Aldosivi, en Mar del Plata, donde quizá mereció mejor suerte, pero también el regreso a Rosario fue con las manos vacías.

Lo mismo le sucedió en el sur bonaerense, ante un Lanús que venía a los tumbos, igual que Central. Ahí también el equipo de Somoza mordió el polvo de la derrota. Y más acá en el tiempo sufrió otro traspié en cancha de Huracán, donde no contó con el juego ni con la inteligencia necesaria como para defender la ventaja que le había significado haberse puesto al frente en el marcador. Con un agravante: tampoco pudo hacer valer el hombre de más con el que jugó durante más de 30 minutos.

Central.jpg Frente al alternativo de Colón, Central sumó un punto, el primero en la era Somoza. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Desde la óptica de la lógica Central sabe que el viernes correrá con ventaja por el simple hecho de que enfrentará a un rival inferior, que milita en el Federal A y es básicamente por ese detalle que puede animarse a soñar con sortear esta fase y acceder a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Parece chiquito y hasta en cierto punto conformista el análisis, pero es la realidad que le toca vivir a este Central de Somoza, que ante equipos disminuidos en su potencial logró sus mejores resultados, pero que frente a rivales de una cierta relevancia fue víctima de sus limitaciones.

Somoza tocará lo mínimo indispensable

Leandro Somoza tiene los entrenamientos de este miércoles y jueves para definir el equipo que el viernes enfrentará a Sol de Mayo por Copa Argentina, pero todo va camino a que no realizará demasiadas modificaciones. Es más, si no ocurre nada extraño habría una sola variante, obligada por cierto, que tiene que ver con el retiro de Marco Ruben. Es ahí donde el técnico canalla deberá trabajar y evaluar para ver en quién deposita la confianza para que actúe en lugar del ya exgoleador canalla. Los principales candidatos son Lucas Gamba y Milton Caraglio, pero el mendocino es quien parece estar un paso adelante, ya que fue el que más continuidad tuvo en este nuevo proceso. Por lo demás, si no se le presenta algún imponderable Somoza bancaría a prácticamente todos los futbolistas que vienen de ganarle a Estudiantes, por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional. Así, el probable de Central para el viernes sería con: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Cruz Komar, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez; Luciano Ferreyra, Gamba y Alejo Veliz.