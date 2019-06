Ahora se fue de Central el hermano de Gastón Avila

Primero fue el defensor Gastón Avila quien evitaba firmar el contrato hasta que terminó siendo transferido a Boca. Y ahora es su hermano Franco Domínguez (por parte de la madre) el que dejó Central por razones "inexplicables”, según relataron desde Arroyito. El chico categoría 2007 fue retirado de la pensión por su madre hace casi tres semanas y desde entonces no se supo más nada de él. La dirigencia no logra dar con el paradero de la madre pese a los reiterados llamado telefónicos. Este medio constató además que el juvenil dejó de ir al colegio donde concurría en Granadero Baigorria. También se comenta por los pasillos de la ciudad deportiva que no sería nada extraño que el volante ofensivo recale en Boca. Pero la dirigencia canalla tiene establecido que si quiere cambiar club deberá negociar con Central o no le darán el pase, lo que implicaría que esté dos años inactivo.

"Es así. La madre del Gatito llegó un lunes y se lo llevó. Luego no pudimos saber más nada. Franco estaba en la pensión del club desde hacía un año y medio. Pero no sabemos bien por qué no volvió a entrenar. El lunes próximo (pasado mañana) se cumplirán tres semanas de ausencia”, le confiaron ayer a Ovación.

El chico, según deslizaron las diversas voces consultadas, es un volante ofensivo muy hábil, que maneja muy bien los dos perfiles y es goleador. Venía participando en las infantiles de AFA, categoría en la que Central hace de local en Campana. Jugó 26 partidos y marcó 14 goles. En medio de muchas especulaciones hay un dato que puede ser el detonante de esta situación que sacude al mundo Central. Se comenta por lo bajo que la madre de Franco venía expresando entre los padres que acompañan a sus pequeños hijos a las prácticas y partidos que en cualquier momento se lo iba a llevar a uno de los clubes donde estaban sus hermanos: Ezequiel "Chimy” Avila está en España y Gastón en Boca. Aunque otras versiones indican que el menor de la dinastía iría a Boca.

Pero si Boca tiene realmente intenciones de quedarse con la pequeña joyita entonces deberá negociar con Central. La lógica indica que la directiva xeneize se mueve en estos casos de manera legal como pasó con su hermano, Gastón, quien al final terminó siendo vendido en una suma interesante.

También es verdad que si Boca u otro club no está dispuesto a negociar con los canallas, las autoridades de Arroyito tienen pensando no firmarle el pase. Eso dejará sin chances de competir oficialmente al chico por los próximos dos años.

"Entre los clubes de nuestro país hay un pacto, que generalmente se cumple. Cuando un representante lleva a algún chico diciendo que viene libre, automáticamente se hacen las averiguaciones pertinentes para luego ver cómo sigue todo. Pasó hace un tiempo con un caso de un juvenil nuestro que se fue a probar a Banfield por intermedio del agente de James Rodríguez. Ni bien nos enteramos, llamamos para explicarle que era nuestro y al otro día el club le prohibió la entrada”, confesaron desde Central.

Otro punto que pone los pelos de punta a los dirigentes canallas es que Franco tiene los mismos representantes que su hermano Gastón Avila, el defensor que no quería firmar el contrato con Central y terminó siendo vendido a Boca por insistencia de sus agentes (Bilicich). Incluso este medio había adelantado en forma exclusiva que este caso podría generar un dolor de cabeza como terminó sucediendo.

La historia prácticamente se repite. Resta saber cómo terminará. Si pactando una cesión consensuada entre algún club y Central con algún rédito a futuro por tratarse de un menor. O Franco queda colgado los próximos dos años por decisión de la dirigencia canalla.