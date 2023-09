Ahora en el fondo de Newell's tranquiliza Mansilla

Ante tantos lesionados, si Glavinovich no llega bien ante Unión, el cuerpo técnico lo maneja como principal opción para la conformación de la defensa

La gran cantidad de lesionados alteró el tablero de situación en Newell’s. Provocó llamativos cambios de ubicación y de roles. El renovado contexto que impone el nuevo certamen encuentra algunos que quedaron fuera de consideración por cuestiones físicas, otros que no aprovecharon oportunidades, refuerzos que todavía no están para reforzar, y otros que parecían que corrían atrás de todos y ahora se transformaron en llave para destrabar obstáculos de ocasión. En ese escenario, repleto de ironías cruzadas, si el pibe Ian Glavinovich no llega en condiciones, y con Guillermo Ortiz y Carlos Ordóñez con molestias, es Facundo Mansilla el que podría salir al ruedo de titular este sábado 16, a las 15, con Unión en el Coloso, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.