Adrián Suar destacó una actitud de Messi durante su estadía en la parrilla de Palermo

Adrián Suar coincidió con su familia y la de Lionel Messi en una parrilla porteña, la que se vio copada por una multitud cuando trascendió que el capitán del seleccionado campeón del mundo estaba en ese lugar. Y el director de programación de El Trece reveló un dato que hasta ahora no se había conocido y que demuestra la forma de actuar del rosarino con respecto a la gente. “Fuimos a saludarlo y nos quedamos charlando por dos horas y media. En un momento los responsables del restaurante empezaron a preguntar por dónde iba a salir porque había un mundo de gente en la calle. Le ofrecieron salir por una puerta trasera pero él no quiso. Leo dijo: ‘Tranquilos, yo quiero saludar’. Pero no pudo hacerlo. La intención era salir al cordón a saludar, pero no pudo porque el cariño es tan grande con lo que pasó con esa selección y todo lo que sabemos. La verdad que vivirlo ahí cerca como un espectador y verlo a él que estaba tranquilo, pancho, increíble”, contó el actor.