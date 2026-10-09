Polémica entre la productora de la AFA y River por las fallas en la despedida de Lionel Messi

Marketing Sports denunció inconvenientes operativos en el homenaje al rosarino. El club rechazó sus acusaciones y cuestionó la organización

Versiones cruzadas por los inconvenientes durante la despedida de Messi con la selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental quedó envuelta en polémica por las fallas técnicas y organizativas del espectáculo. Dos días después del partido ante Benín, Marketing Sports, la productora contratada por la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), responsabilizó a River por una serie de inconvenientes que, según su versión, impidieron completar el homenaje previsto para el capitán argentino.

En un comunicado, Marketing Sports explicó que estuvo a cargo de distintos segmentos de la jornada: los shows musicales de la previa, la presentación del Himno Nacional Argentino, el recibimiento de los jugadores con efectos especiales y pirotecnia, el homenaje a Messi durante el minuto 10 y las actuaciones previstas para el cierre.

La productora sostuvo que distintas decisiones del club anfitrión alteraron las condiciones originales del espectáculo . Uno de los ejes de la discusión fue la ausencia de la pantalla LED habitual del Monumental . Según la productora, esa situación impidió proyectar el video homenaje a Messi y condicionó el desarrollo de los shows.

Marketing Sports afirmó que River retiró la pantalla tres días después de que la AFA anunciara el partido y que el club no autorizó la instalación de una alternativa sobre el campo de juego.

Sin embargo, River rechazó esa cronología y sostuvo que el retiro de la pantalla se había anunciado el 8 de julio, mientras que la AFA confirmó el encuentro recién el 15 de septiembre. Para la institución, esas fechas contradicen la versión difundida por la empresa.

Santiago Poblet, prosecretario de River, cuestionó el comunicado de la productora. "El único dato que dan es falso y fácilmente verificable, imaginate el resto", afirmó en diálogo con Olé.

El club también explicó que la pantalla ya no estaba disponible en los últimos siete partidos del Millonario como local. Además, sostuvo que las decisiones sobre el montaje del espectáculo correspondían a la AFA y a la productora, y que la negativa a instalar otra pantalla respondía a cuestiones de seguridad y logística.

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La disputa por el sonido, la iluminación y el escenario central

Marketing Sports también señaló que las condiciones técnicas del estadio limitaron el desarrollo de las presentaciones musicales. Según su comunicado, el equipo de River tenía a cargo la operación del sonido y la iluminación, y la productora enfrentó restricciones para extender algunas canciones e interrupciones que afectaron las actuaciones.

River rechazó esa descripción y afirmó que sus responsabilidades operativas se limitaban a la voz del estadio y a la cinta de luces, bajo supervisión del personal de la AFA.

La ubicación de los artistas también generó diferencias. La productora aseguró que no obtuvo autorización para instalar un escenario central y que debió adaptar el montaje para realizar las actuaciones en sectores laterales, cerca de los bancos de suplentes.

Según Marketing Sports, esa disposición dificultó la visibilidad de los espectáculos para gran parte del público. La empresa también señaló que la presencia de personal de seguridad, periodistas y trabajadores operativos complicó el desarrollo de la puesta en escena.

Desde River, en cambio, rechazaron que el club hubiera negado la instalación del escenario central.

El cierre musical fue otro de los puntos cuestionados por la productora. Marketing Sports había preparado una presentación de Grupo Cali, una de las bandas favoritas de Messi, cuyos integrantes volvieron a reunirse para la ocasión.

Sin embargo, según la versión de la empresa, un corte en el suministro eléctrico del estadio interrumpió el espectáculo durante la primera canción, una situación que escapó a su control operativo. La productora agregó que, después del incidente, el personal del estadio encendió la iluminación general, lo que provocó la salida del público e impidió completar el cierre previsto.

River, por su parte, afirmó que había recomendado contratar un grupo electrógeno para reforzar el abastecimiento de energía. Según el club, esa medida forma parte de las prácticas habituales para los partidos que organiza como local.

Marketing Sports sostuvo que había diseñado el espectáculo para ofrecerle a Messi una despedida acorde con su trayectoria y con el cariño de los hinchas. En este sentido, la empresa lamentó que el futbolista, su familia y el público no pudieran disfrutar de todas las propuestas previstas por los inconvenientes técnicos y las limitaciones operativas que modificaron el plan original.