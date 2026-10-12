El ensayo de Giuliano

El diputado nacional y presidente del partido de Sergio Massa se lanzó a gobernador en un peronismo desorganizado. Las carambolas para meterse como candidato

Silbando bajo, va. Diego Giuliano blanqueó desde temprano su intención de ser gobernador de Santa Fe por el peronismo y todavía sigue en pie como el único lanzado. En tanto, el resto del PJ especula y espera.

Que el diputado nacional se haya lanzado con antelación no garantiza nada, claro está. Tampoco asegura la adhesión del resto de los espacios que no lo tienen por ahora como la opción más rentable para competir.

El problema en el que todos coinciden es que no tiene el suficiente conocimiento en la opinión pública. Pero, para eso, maneja una ventana de tiempo hasta fines de noviembre próximo con una campaña de visibilidad.

El escenario en este momento le da oxígeno para probar: un peronismo desorganizado o sin acuerdos, lo mantienen al presidente a nivel nacional del Frente Renovador (FR) como una opción hacia la Casa Gris.

Ese cargo partidario es la carta, al menos por ahora, de Sergio Massa a nivel provincial. Claro que el pragmatismo del excandidato a presidente y su olfato para las oportunidades no lo atan nunca a nada.

Constitucionalista, de buenos modales y acuerdista, Giuliano apuntó en los últimos dos meses a recorrer algunos puntos de la provincia para el ensayo que aún no alcanza a ser tubo.

Agenda industrial, de empleo, financiamiento universitario, endeudamiento familiar y pymes, que carga directamente al presidente Javier Milei pero también al gobernador Maximiliano Pullaro.

El punto de inicio de esta campaña fue la presentación de su libro "La Santa Fe que viene", en el que ofrece una mirada sobre la nueva Constitución de la provincia, de la que participó como convencional, que "también es una propuesta para pensar hacia adelante".

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En los últimos días apareció cartelería en algunos puntos de la ciudad. Entrando por Oroño, desde Buenos Aires, se puede ver la figura del exconcejal y ex ministro de Transporte de la gestión de Alberto Fernández cuando Massa gobernaba desde Economía.

El motivo es la promoción de su libro, que se presentó hace 40 días en Rosario y tuvo la presencia de Massa y toda la dirigencia peronista, a excepción del perottismo.

Algo a destiempo la logística, que dicen que fue bancada por el excandidato a presidente para darle un primer impulso a Giuliano. Pero se convencen con la clásica frase “más vale tarde que nunca”.

Justamente para el peronismo hoy es una cuestión de tiempo. Que decante. ¿Qué cosa? No saben. En un primer momento se hablaba de esperar la decisión del empresario de la energía Federico Pucciariello, pero por ahora se desinflan las expectativas.

El resto de los dirigentes habla entre sí, pero nunca manada entera. No abunda el convencimiento. Y Giuliano se muestra activo. Se aferran a que si con los logros que tuvo en seguridad Pullaro no despega con holgura, según dicen percibir, el peronismo tiene chances. Claro, siempre y cuando tiren todos para el mismo lado.

La unidad del peronismo

“La unidad es lo más importante, y tiene que ver con la unidad de proyecto. El peronismo está obligado a una unidad de proyecto, a uno claro que nos saque de la Santa Fe que hoy tenemos”, expresó en el Sindicato de la Carne de la ciudad de San Jorge.

También requieren de carambolas: que el desgaste de los oficialismos en general le haga un guiño a la oposición, que el peronismo se encolumne detrás de él por acuerdo o descarte y que el mileísmo presente candidaturas en Santa Fe para comerle electorado al oficialismo.

También la coyuntura política de lo que falta de este año y el inicio del verano. Hay quienes ven como único posible pifie de la gestión actual un eventual fenómeno de El Niño inmanejable.

En pocas palabras: deben alinearse los planetas. “¿Y quién sabe si por esas cosas…?”, sueltan tímidos.