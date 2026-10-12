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Un libro sobre oficios de Rosario llega a la Bienal de Diseño de Madrid

"Artes de Hacer", de la comunicadora rosarina Sofía López King, recibió además el Sello del Buen Diseño Argentino

12 de octubre 2026 · 06:20hs
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Sofía López King

Sofía López King, autora de "Artes de hacer".
Sofía López King

Sofía López King, autora de "Artes de hacer".
Un libro sobre oficios de Rosario llega a la Bienal de Diseño de Madrid

Un libro sobre oficios de Rosario llega a la Bienal de Diseño de Madrid

Artes de Hacer, un libro sobre oficios de Rosario, fue seleccionado para integrar la exposición central de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2026, que se realizará en noviembre en Madrid. La publicación creada por la comunicadora y gestora cultural rosarina Sofía López King, recibió además el Sello de Buen Diseño Argentino.

El pasado 24 de septiembre, en el Palacio Libertad de Buenos Aires (ex CCK), el libro recibió la distinción del Sello del Buen Diseño Argentino en el marco de la 14ª edición del programa, que reconoce productos nacionales que se destacan por su innovación, calidad de diseño y aporte a la competitividad del país. Ese reconocimiento se suma a la reciente selección de Artes de Hacer para integrar la Exposición Central de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID26).

La Bienal se realizará del 2 al 7 de noviembre en la Central de Diseño de Matadero Madrid (España) y reunirá proyectos provenientes de distintos países de Iberoamérica. Esta edición contará, además, con un espacio específico dedicado a libros y publicaciones seleccionadas, del que formarán parte dos ejemplares de Artes de Hacer. Sofía López King también viajará a Madrid para acompañar el proyecto durante la semana inaugural y participar de las actividades de la Bienal.

Nacido en la UNR

El recorrido de Artes de Hacer comenzó en 2019, cuando López King inició una investigación en el marco de su tesina de grado en comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Lo que comenzó como un trabajo académico fue creciendo con los años hasta transformarse en un proyecto editorial independiente construido alrededor de siete oficios manuales de Rosario.

El libro reúne las historias y los saberes de ocho personas: Javier Gamarino y Marcelo Núñez, en torno al pan; Ailén Martín, al bordado mexicano; Fabiana Sacnún, a la cerámica; Florencia Nefén, al cultivo; Nicolás Manzi, a la encuadernación artesanal; Carlos Ducler, a la madera; y Manuela Teidons, a la alquimia.

A partir de entrevistas, observación y trabajo en los espacios de cada oficio, esas historias fueron tomando una forma que combina escritura, fotografía, ilustración y diseño editorial. Recetas, inventarios, registros de procesos, fotografías y elementos provenientes de los propios lugares de trabajo atraviesan sus páginas, buscando que la materialidad de cada práctica también encuentre una forma de aparecer en el libro.

De allí surge su carácter de libro-objeto: el diseño no funciona únicamente como soporte de los contenidos, sino como parte de la manera de narrarlos. Los ritmos, materiales y particularidades de cada oficio fueron dando lugar a diferentes decisiones gráficas y editoriales, entre ellas la incorporación de la escritura manuscrita de la autora, desarrolladas junto a un equipo interdisciplinario.“El libro existe gracias a la generosidad de quienes me abrieron las puertas de sus espacios de trabajo y compartieron conmigo sus saberes y sus historias, y gracias a un equipo con el que fuimos encontrando cómo llevar todo eso al lenguaje del libro. Que hoy Artes de Hacer reciba el Sello de Buen Diseño Argentino y pueda llegar a la Bienal en Madrid es una enorme alegría y también una oportunidad para seguir haciendo crecer el proyecto”, señala López King.

>> Leer más: Un libro que rescata el trabajo manual de artesanos de Rosario se presenta en Londres y París

Un proyecto colectivo

Esa dimensión colectiva también atravesó la realización de la publicación. El desarrollo y diseño editorial contó con la participación de Eluney Taganone, Guadalupe Sánchez y Sofía López King en distintas etapas del proceso; Sánchez y López King trabajaron también en la maquetación; Emilia Pérez estuvo a cargo de la edición y corrección de textos; Abril Contreras realizó las ilustraciones de tapa; Arianna Piccioni, la corrección gráfica; y López King, los textos y la fotografía. Como dice Chiqui González en el prólogo, la obra es “un asombro, un libro que se vuelve arte en todas sus páginas y rincones”, donde “las fotografías presentan escenas metafóricas y poéticas: no ilustran, emocionan”.

El proyecto recibió el apoyo de Espacio Santafesino, del Ministerio de Cultura de Santa Fe, en 2023; fue reconocido como Orgullo UNR por la Universidad Nacional de Rosario y declarado de interés por el Concejo Municipal de Rosario a fines de 2025. A partir de su publicación, comenzó también un recorrido de presentaciones en distintas ciudades del país y, fuera de Argentina, en Barcelona, Madrid, París, Londres y Andorra.

En paralelo a esa circulación, Artes de Hacer fue expandiéndose hacia otros formatos a través de activaciones, talleres e intervenciones, así como de charlas y espacios académicos en torno a la investigación y los procesos que dieron origen al libro. La selección para la Bienal Iberoamericana de Diseño abre ahora una nueva etapa de ese recorrido: en noviembre el proyecto regresará a Madrid, esta vez para formar parte de la Exposición Central de la BID26 en Matadero Madrid.

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