Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca Ocurrió en la noche de este domingo 11 de octubre 2026 · 23:53hs

Imagen de archivo

Un hombre de 27 años fue baleado en la noche de este domingo en Cabín 9 y finalmente murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El episodio ocurrió alrededor de las 20 en Cabín 9, en el límite de Pérez con Rosario, cuando vecinos de la zona de El Sauce y El Hornero escucharon detonaciones. Al salir se encontraron con una persona herida a balazos tendida en la calle, que rápidamente fue trasladada al Heca.

La víctima, identificada como Agustín Alfredo Muñoz, de 27 años, ingresó al hospital con vida pero falleció minutos después.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) recogió muestras en el lugar del crimen para intentar colaborar en la búsqueda de los posibles autores.