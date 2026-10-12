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El Premio Nobel de Economía 2026 fue para dos especialistas en estabilización económica

Robert Hall y Michael Woodford, de Estados Unidos, fueron distinguidos este lunes por la Real Academia Sueca de Ciencias

12 de octubre 2026 · 08:15hs
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El Premio Nobel de Economía 2026 fue concedido a Robert Hall y Michael Woodford.

El Premio Nobel de Economía 2026 fue concedido a Robert Hall y Michael Woodford.

Los economistas de Estados Unidos Robert Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026.

Al fundamentar la distinción, la Real Academia Sueca de Ciencias remarcó que las formulaciones analíticas de ambos especialistas aportaron un salto cualitativo decisivo para que las autoridades financieras puedan sincronizar las medidas monetarias y fiscales, logrando atenuar tanto las fases de recalentamiento como las contracciones abruptas en los ciclos productivos.

El jurado evaluador ponderó que la labor conjunta de Hall, de 83 años quién desempeña su labor académica en la Universidad de Stanford en California, y Woodford, de 71 años, quien desempeña su tarea académica en la Universidad de Stanford en California, derivó en una verdadera reconfiguración de paradigmas.

Qué destacó el comité para otorgar el Premio Nobel

El titular del Comité evaluador, John Hassler, subrayó a través de un comunicado que las investigaciones aportaron "una base teórica estable" indispensable para la gestión cotidiana de las autoridades económicas contemporáneas, permitiendo sortear con mayor eficacia turbulencias exógenas como shocks energéticos o variaciones bruscas en las pautas de consumo hogareño.

La distinción, cuyo nombre formal es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, cuenta con una dotación monetaria equiparable al resto de las disciplinas tradicionales. Fue instaurada formalmente en 1968 por iniciativa del Sveriges Riksbank para conmemorar su tricentenario, comenzando su historial de entregas en 1969 con el reconocimiento a los pioneros Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. (NA)

>> Leer más: El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

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