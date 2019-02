Cuando un grupo de ferroviarios fundó el club Central Córdoba, en 1906, ellas ni figuraban. Lo mismo ocurrió cuando se redactó el primer estatuto en 1918. Hubo que esperar hasta la primera reforma del estatuto en 1930 para que se las nombre en la categoría societaria de "damas", que hasta hoy les da voz pero no voto. En 1940 las damas conformaron una subcomisión que se encargaba sólo de las fiestas sociales. Pasaron los años y creció la población de mujeres y niñas charrúas. Hoy no sólo son más: son deportistas. Patinan, nadan, juegan handball, futsal, fútbol de 11, vóley y hockey. Pero a pesar de ello, como muchos clubes de barrio, tradicionales y conservadoras entidades de esta ciudad, no hay ni una mujer entre los 23 miembros de la comisión directiva. De todos modos, algunas socias de la subcomisión de jóvenes le pusieron freno a la discriminación. Al compás de esta época cargada de reivindicaciones feministas pidieron que en la próxima asamblea ordinaria, que se celebrará mañana a las 19, se revea la situación en el histórico club de barrio Tablada. Toda una iniciativa por la igualdad.

"Un día cuando fui a la cancha se me ocurrió preguntar por qué mi categoría societaria era la de dama y no la de socia activa y se abrió el debate. Como damas pagamos unos pocos pesos menos, pero no tenemos voto. Entonces pedí el cambio de condición. Quiero aclarar que esto está naturalizado, no hay mala voluntad, de hecho los compañeros de la subcomisión de jóvenes nos apoyaron cuando planteamos la discusión", le dijo a Ovación Fernanda Mamaní, una docente de 33 años que se define como "hincha y militante feminista en Central Córdoba".

No hace falta aclarar que los tiempos cambiaron mucho para las mujeres, pero Mamaní por las dudas lo resaltó.

"Las mujeres somos muy activas, protagonizamos muchos deportes y queremos ser parte de la vida del club, no quedar relegadas a un segundo plano" dijo.

Para graficar algunas demandas, Mamaní dio un solo ejemplo. "Las hinchas que vamos a la popular del Gabino Sosa no contamos con un baño de mujeres, debemos salir del estadio y volver a entrar. Este tipo de cosas no se ven por cuestiones generacionales y culturales, sólo se superan si se debaten y reclaman", dijo la socia charrúa que conforma ese 30 por ciento del padrón societario femenino frente al 70 por ciento masculino.

Hace 89 años

El 20 de febrero de 1930 se instaló la figura "damas" en el acta Nº 120, que aún se conserva en el patrimonio histórico del club. Escrito con pluma y en letra cursiva se lee: "Categoría de socias" y allí se abre la condición para las, hasta ese momento, 45 mujeres de la entidad que pagaban por entonces una cuota de 45 centavos.

En los 113 años del club, sólo una vez se designó a una mujer como vocal segunda, pero duró poco en el cargo, que de preponderante no tenía nada.

"La mujer era trabajadora del club y eso está prohibido por estatuto, así que quedó rápido sin efecto", aclaró Julio Rodríguez, otro integrante de la subcomisión de jóvenes y autor del libro "Gabino Sosa. El payador de la redonda", un texto sobre uno los próceres de Central Córdoba (el otro es Tomás Carvonich y sobre él acaba de publicarse el libro "Trinche", de Alejandro Caravario).

La inquietud de igualdad de algunas de las actuales socias activó la acción puertas adentro del club. "Hablamos con muchas mujeres explicando la situación. Queremos que se entienda que como activas no sólo tendremos más derechos sino también el club podrá recaudar un poco más. Sabemos que no son momentos fáciles para pagar más cuota, tendremos que discutirlo, porque tampoco son momentos para pasar desapercibidas", dijo Mamaní.

Y el momento para que la discusión se dé se preparó con una nota a la comisión directiva y juntada de firmas. "Pedimos que se incluya en el orden del día de la asamblea la discusión de la reforma de los estatutos y reglamentos en tres ítems: rechazo a que la institución pueda transformarse en sociedad comercial, inclusión de igualdad de género concerniente a las categorías de socios y cumplimiento del artículo 3ª referido a la insignia que representa a la institución", se lee en la nota de la subcomisión de jóvenes. El primer tema se relaciona con una posición sobre la que ya sentó posición el presidente del club, Carlos Bulfoni, junto a otros de Primera C en AFA. El tercero tiene que ver con una cuestión interna del club. Y el segundo es el que parece no se agotará en esta asamblea. Activas, no damas.