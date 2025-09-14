Primera C: Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

El Salaíto, que está clasificado, jugará este lunes, a las 15. Si gana no dependerá de nadie para comenzar la etapa final en el José Olaeta

Argentino, en el último partido ante Atlas. El equipo de Martino juega cada vez mejor.

Argentino culminará este lunes, a las 15, en su visita a Cañuelas, la etapa clasificatoria de la C. El propósito: asegurarse la localía en la definición de la primera llave del Reducido por el 2º ascenso, para el que ya esta clasificado. Lo conseguirá con un triunfo , aunque también puede con un empate o hasta una derrota, dependiendo cómo le vaya a Sportivo Barracas, al que le lleva dos puntos.

El Salaíto ocupa la 4ª ubicación en la zona B (clasificarán del 2º al 7º al reducido). Si finaliza entre los tres mejores clasificados , estará en el lote de los que serán anfitriones en el partido revancha de la primera fase.

Incluso puede culminar en el 3º puesto de la tabla, dependiendo de cómo le vaya contra Centro Español a Estrella del Sur, un punto por encima del Albo y con peor diferencia de gol (+6 contra +8).

La posición final de Argentino también será importante, porque determinará el cruce con un clasificado de la zona B, que no podrá ser su clásico rival: Central Córdoba, clasificado en la zona A.

El único en condiciones de superarlo en la tabla y privarlo de definir de local en el inicio del Reducido es Sportivo Barracas.

Argentino quedaría en la 5ª ubicación de la zona y no podrá definir de local en el inicio del Reducido, si es que pierde y Sportivo Barracas derrota a Juventud Unida.

Si Argentino empata y Sportivo Barracas gana, quedarán con los mismos puntos, pero también perderá el puesto, por la diferencia de gol: tiene +8 contra +9.