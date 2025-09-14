La Capital | Ovación | Rosario

En Rosario, la ciudad del deporte, se bajó el telón de los Jadar con un adiós que no es despedida

Rosario pasó la prueba con los Jadar y ya piensa en los Juegos Odesur 2026 que también se celebrarán en la ciudad. El balance es altamente positivo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

14 de septiembre 2025 · 21:09hs
La última función de Teté. Los Jadar llegaron a su fin y ahora Rosario espera por los Odesur 2026.

La última función de Teté. Los Jadar llegaron a su fin y ahora Rosario espera por los Odesur 2026.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) entraron desde el primer día en el corazón de los rosarinos, quienes acompañaron el evento al punto que muchos pensaban, parafraseando a Vox Dei “que nunca acabaría, nunca acabaría; pero, sin embargo, terminó”. Con una tremenda carga emotiva, el domingo se llevó a cabo en Rosario la ceremonia de clausura de esos juegos en los que, por primera vez en la historia, disciplinas convencionales y adaptadas compartieron un mismo escenario y marcaron un hito en la integración deportiva del país.

La ceremonia de clausura, realizada en el Fan Fest en pleno bulevar Oroño entre Dante Alighieri y 27 de Febrero, contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellas el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el secretario del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro; además de dirigentes deportivos, federaciones, clubes, entrenadores, jueces, voluntarios y, por supuesto, los grandes protagonistas: los atletas.

81564961
El intendente municipal de Rosario, Pablo Javkin, presidió el cierre de los Jadar.

El intendente municipal de Rosario, Pablo Javkin, presidió el cierre de los Jadar.

En sus discursos finales, Moccia, Borro y Javkin coincidieron en subrayar el éxito organizativo y la proyección internacional que alcanzaron los Jadar. También remarcaron que el evento dejó un legado invaluable de infraestructura, experiencia y trabajo conjunto entre la Municipalidad de Rosario, las Municipalidades de Santa Fe capital y Rafaela, el Gobierno de la provincia de Santa Fe, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino y las federaciones deportivas nacionales y locales.

Uno de los momentos más fuertes se vivió cuando se realizó la Ceremonia de Premiación de dos deportes: el hockey femenino y el básquet en silla de ruedas masculino, disciplinas elegidas para representar la esencia de los Jadar: unión, igualdad, integración y pasión. El público vivió con intensidad el reconocimiento a las y los medallistas, en un clima de ovación y orgullo colectivo.

Rosario, el escenario principal

La primera edición de los Jadar tuvo a la provincia de Santa Fe como sede, con Rosario como escenario principal y a las ciudades de Santa Fe y Rafaela como subsedes. Por allí pasaron más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias argentinas, quienes fueron protagonistas de un evento que consolidó a Rosario como el epicentro deportivo del país y que tras seis jornadas históricas marcaron un antes y un después en el deporte nacional.

Las pantallas gigantes se iluminaron con un video resumen de los seis días de competencia, musicalizado con “Cambia, todo cambia”, la canción que identificó a los Jadar Rosario 2025, que emocionó a todos al repasar la apertura multitudinaria en el Fan Fest, la energía en cada escenario deportivo y la alegría de los podios que quedarán en la memoria colectiva.

Si tomamos el evento como una fiesta, se puede afirmar que, como tal, todos se llevaron su souvenir. Buenos Aires se adueñó del medallero, pero en un hecho digno de destacar, todas las provincias se fueron de Rosario con al menos una medalla de oro, todo un símbolo que destaca el éxito de un evento que llegó para quedarse, por eso la de ayer más que un cierre fue un hasta luego, ya que ese adiós no es una despedida.

En lo estrictamente deportivo, ayer se llevaron a cabo las últimas competencias en las que Livia Bustos, en gimnasia rítmica, cosechó la medalla de oro en cinta, y las de plata en aro, pelota y mazas.

Las restantes preseas se distribuyeron así:

Oro: Equipo masculino de básquet en silla de ruedas; Agustín Palacios (levantamiento de pesas,+ 110 kg); Milva Aimetta y María Carasatorre (natación artística, dueto); equipo masculino de waterpolo; Santa Fe AHL (hockey femenino y masculino); Alejandra Franzolini (taekwondo poomsae free style).

Plata: José Zabala (5000 metros llanos), María Ferreyra (salto en largo femenino), Juan Gallardo (kumite individual masculino -60Kg); equipo femenino de básquet en silla de ruedas; Thiago Torasso (tenis, singles masculino) y Joaquina Zapata (tenis, single femenino).

Bronce: Santa Fe ASH (hockey femenino y masculino), equipo masculino handbol playa, Franco Marchetti (esgrima, florete masculino); Joaquín Mesa (levantamiento de peass 110 kg); María Clara Rivero-Josefina Semitiel (natación artística, dueto); Germán Chiaraviglio (para ciclismo ruta C5, pelotón ciclismo adaptado); Alan García (taekwondo, poomsae individual masculino); Luana Cáceres (tenis, singles femenino) y Melani Troche (wushu kung fu 52 / 56 / 60 kg femenino).

El balance de Diego Sebben

Tomando términos futboleros, podríamos decir que con los Jadar, Rosario salió a la cancha y estuvo a la altura de las circunstancias. En ese escenario Diego Sebben, el director deportivo del evento, fue una especie de DT que no dejó nada librado al azar y que tomó el desafío como propio. Siguiendo esa línea, al hacer un balance, Sebben contó que “el equipo se preparó mucho. Podríamos decir que hizo una pretemporada extraordinaria. La gente que trabajó es la que sustenta lo que todo el mundo habla, de la capacidad que tiene Rosario para llevar adelante estos eventos. Desde el 2019 a esta parte, pasando por el 2022, transitando este 2025 y preparándonos para el 2026 y para todo lo que pueda seguir viniendo en un futuro, la diferencia de esta ciudad está puesta en esa gente, en ese capital humano que trabajó cargándose en sus espaldas todo el trabajo y marcó la diferencia. No nos sorprende, porque sabemos de la capacidad de trabajo que hay en ellos y a partir de ahí uno se permite soñar en muchas más cosas”.

Al ser consultado si imaginaba un escenario así, porque hasta el clima acompañó, Sebben dijo entre risas “San Pedro es parte del equipo”, y reafirmó; “Sí, lo esperábamos porque nos preparamos mucho. La pretemporada fue muy buena y sirvió para que los equipos entendiesen la organización de este tipo de eventos. Hay cuestiones para ajustar a futuro, pero todo funcionó como lo esperábamos. Castellani, Pareto, Crismanich, Cecilia Carranza y Nadia Podoroska, gente de mucha trayectoria, hablaron de esto y sus relatos lo certifican”.

81564865
Diego Sebben junto al presidente de Odesur, Camilo Pérez.

Diego Sebben junto al presidente de Odesur, Camilo Pérez.

A un año de los Odesur 2026, Sebben es muy optimista y basa ese optimismo en cosas concretas. Según afirmó “Este evento nos dio la posibilidad a Rosario, Santa Fe y Rafaela de poder ajustar donde hubo errores, pero en líneas generales el trabajo en equipos entre las tres ciudades y la provincia fue extraordinario en todas las áreas. Para lo que vaya a pasar el año que viene nos estamos preparando desde el 2015, siempre con el respeto que se merece el evento, que es diferente y tiene características extraordinarias a todo lo que venimos haciendo, pero hay mucha gente que está preparada para “jugar ese partido” de la mejor manera” y cerró diciendo “Con los Jadar se inicia un nuevo ciclo en el deporte argentino”.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025 no hubieran sido posibles sin el compromiso y el trabajo incansable de los clubes de Rosario. Cada institución abrió sus puertas con sentido de pertenencia, orgullo y un espíritu de colaboración que se convirtió en una de las claves del éxito de esta primera edición. El aporte de los clubes fue tan diverso como determinante. Cada institución puso a disposición su infraestructura, su gente y su historia, generando un verdadero mosaico deportivo que enalteció a Rosario en el plano nacional.

Deportes y sedes en los clubes de Rosario:

Rosario Central: básquet en silla de ruedas y bádminton;

Gimnasia y Esgrima: tenis, hockey y rugby 7;

Provincial: boccia, wushu kungfu, lucha, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia en trampolín, waterpolo y natación artística;

Newell’s Old Boys: handbol, tiro deportivo y para tiro deportivo;

Jockey Club Rosario: golf, pentatlón moderno y ecuestre y para ecuestre;

Náutico Sportivo Avellaneda: vóleibol;

Universitario: esgrima;

Huracán: pelota.

Noticias relacionadas
La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR 

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Tottis considera que hay canciones cuyas versiones originales disparan la memoria emotiva.

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Llevar la bandera que creó Belgrano ya es un clásico en el noreste de Italia.

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Mario Moccia, presidente del COA; Pablo Javkin, intendente de Rosario y Gustavo Borro, secretario de Copar, en conferencia de prensa.

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Lo último

Murió el hechicero Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

Murió "el hechicero" Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

En Imperia, ubicada en la región de Liguria, cada año se le rinde tributo a la cesleste y blanca con feria, asado, empanadas, vino y concursos
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Ovación
Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido
Ovación

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Policiales
Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

La Ciudad
El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe