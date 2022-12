Made in USA. El peridiosta del New York Times, Jack Nicas, hizo una historia de Messi en su estadía en Rosario.

De Rosario al Mundo. Lionel Messi es una genuina multinacional dentro de un cuerpo humano, pese que cuando entra a una cancha parece ser de otra galaxia. Cada movimiento que dibuja en un rectángulo se torna viral. Su diminuta figura es inmensa. Sube el rating cuando juega a la pelota. Es trending topics cuando hace una travesura o un gol. Eso genera un imán natural en los medios de comunicación de todo el continente. Durante varios días, y en especial en la actualidad, cadenas locales, regionales, nacionales e internacionales hicieron de la ciudad de Messi el centro de operaciones para mostrar la cuna del crack mundial y contar historias de Leo desde todos los ángulos. No en vano hasta el prestigioso New York Times envió un periodista a estos pagos para describir y contar una historia cargada de información sobre el capitán de la selección, que se coronó de gloria en Qatar al conquistar la Copa del Mundo con la camiseta que más siente en el corazón. Y no fueron los únicos.