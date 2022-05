Módica grita la mayoría de los goles canallas en el torneo Molinas

Trofeos y pelotas. Los campeones 2019 y 2021 (en el 2020 no hubo competencia por el Covid) recibieron los trofeos que no pudieron ser entregados debido a la pandemia. Los de 2021: Newell’s (Molinas, Pre 10ª, Mini A, Acumulado Inferiores A1, Ilusiones Línea A), Juan XXIII (Pinasco), Banco (Pre 10ª), Leones (Mini B), El Torito (Reyna), V. G. Gálvez (Pre 10ª C), 1º de Mayo (Mini C), Coronel Aguirre (Acumulado Inferiores A2) y San José (Acumulado Inferiores A3).