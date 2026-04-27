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Otra vez violencia en el fútbol: un chico de quinta división agredió a un rival

El hecho se produjo el fin de semana en San Lorenzo en un encuentro de divisiones inferiores entre Colón y Combate. La madre del chico agredido denunció lo sucedido

27 de abril 2026 · 13:03hs
Un chico golpeó y tiró al piso al rival ni bien terminó el partido jugado en San Lorenzo. (Imagen de video)

Un chico golpeó y tiró al piso al rival ni bien terminó el partido jugado en San Lorenzo. (Imagen de video)

Una vez más, la protagonista de una jornada de fútbol fue la violencia. Y, otra vez, en divisiones menores. El hecho más reciente se produjo este sábado en San Lorenzo, en ocasión de un encuentro de quinta división entre Colón y Combate de la vecina localidad.

Por lo sucedido en pleno encuentro entre adolescentes, la madre de un chico que juega en la quinta división denunció que su hijo fue golpeado salvajemente cuando el árbitro dio el pitazo final del partido.

De acuerdo a lo publicado por el portal SL24, a lo largo del cotejo hubo un clima tenso y, según lo que relató la mujer, su hijo fue amenazado verbalmente por un rival. Las advertencias intimidantes del agresos se cumplieron porque al final del duelo golpeó al joven.

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL JUVENIL Denuncian brutal agresión a un jugador en San Lorenzo.El depo

>>Leer más: Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso

La violencia se instaló en el fútbol formativo

Un golpe de puño en la cabeza y patadas le dio un jugador a otro, ante la mirada atónita de los demás futbolistas y del público. Una verdadera locura en una jornada de fútbol donde, lejos de la normalidad, la violencia parece haberse instalado.

De acuerdo a lo informado, no sólo este accionar generó un repudio generalizado sino también lo que habría hecho el joven agresor, que en sus redes sociales habría hecho alusión a la golpiza hacia un rival.

Episodio en el fútbol femenino

Este domingo, también se registraron momentos de tensión y violencia después del encuentro que disputaron equipos femeninos de EFMSL y EFMSL Azul, por la tercera fecha del campeonato de primera división femenina de la Liga Sanlorencina.

De acuerdo a lo que trascendió, el hecho se produjo tras la finalización de un encuentro disputado en la cancha del Club General San Martín. Las corridas e incidentes se produjeron en las afueras del estadio.

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