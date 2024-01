Rotos pero presentes Una mirada desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares sobre el ausentismo, las licencias y los reemplazos en el sistema educativo Por Martín Lucero - Nadia Isasi 15 de enero 2024 · 06:05hs

Una mirada sobre la necesaria tarea docente.

El 5 de marzo del 2014 escribíamos en un diario local desde el sindicato un texto titulado “Se toman cuanta licencia pueden”, recogiendo una afirmación sobre la docencia sostenida por algunos sectores sociales, que afortunadamente no son mayoría. Podríamos establecer un podio de declaraciones de ese estilo, donde participarían otras como “trabajan cuatro horas por día” y “tienen tres meses de vacaciones”. Quien no haya escuchado alguna de esas frases que levante la mano –proferidas no sólo por el público “de a pie” sino también por funcionarias y funcionarios políticos. Tales afirmaciones son más preocupantes que condenables, porque evidencian el profundo estado de ignorancia que mantienen algunos sectores de nuestra sociedad respecto de la tarea docente. También se nos dijo “vagos” y se nos acusó de aprovechar la coyuntura para no ir a trabajar durante los años de pandemia, desconociendo que el teletrabajo que nos vimos obligados a realizar era mucho más desgastante, costoso –en lo material y lo emocional– y prolongado en la jornada. Son preocupantes, insistimos, porque invisibilizan numerosos aspectos de la praxis pedagógica.

En las nuevas discusiones paritarias nos enfrentamos, una vez más, a una discusión que pareciera una maldición cíclica: la (re)implementación de un incentivo para quienes no falten, que no se llamará presentismo. Así como afirmar que las y los docentes tenemos jornadas laborales de apenas cuatro horas coloca en las sombras circunstancias tales como la necesidad de trabajar doble y hasta triple turno para componer un estipendio digno de mantener al grupo familiar a cargo, o desconoce que la labor docente no concluye cuando terminan las horas frente a curso (planificar, corregir, evaluar, capacitarse son parte del trabajo docente no remunerado); establecer la necesidad de mecanismos de control que garanticen la baja en los niveles de ausencias (es decir definir el presentismo por su negativa, sólo para no evocar su fantasma) es, ni más ni menos, sostener que las razones por las que los docentes faltan a sus trabajos pueden evitarse y que la forma de hacerlo es proporcionar un plus salarial para quienes se “porten bien” y abracen la asistencia perfecta. Por necesidad, claro está, no por aparecer en ningún cuadro de honor.

Es decir exprimir la presencialidad, la materialidad del cuerpo trabajador a niveles deshumanizantes: no importa si el agente atraviesa una enfermedad, padeció una catástrofe climática, se le presentó un imprevisto familiar o atraviesa un duelo; lo que merece premio es transitar por todas esas circunstancias sin faltar un día al trabajo. Introducir el retorno de una medida controladora y extorsiva, devenida de una estadística “a mano alzada” calculada en una planilla Excel en medio de una discusión salarial, lejos de buscar el mejoramiento de la calidad educativa, exige una determinada conducta de los trabajadores sin reparar en el análisis de las causas. El Estado nos dice “no importan tus circunstancias, lo que importa es que a fin de mes hayas cumplido con la premisa sarmientina de no abandonar el aula bajo ningún motivo”, desjerarquizando, por tanto, las vidas y las coyunturas de los profesionales de la educación que trabajan y viven por detrás de los cálculos. En definitiva estamos frente a la naturaleza neoliberal de un sistema que chantajea a sus trabajadores y les recompensa haber estado siempre, rotos pero presentes.

¿Esto quiere decir que los docentes no podemos faltar?¡No!¡Qué inhumanidad! Si el régimen de licencias es un pliego que normativiza derechos, no una dádiva o un privilegio. ¿Cómo el Estado o las patronales podrían avasallar tales conquistas laborales? Podemos faltar, sí: pero cobraremos menos. Y si no nos alcanza, lo hubiéramos pensado mejor antes de agarrarnos una neumonía o embarazarnos. Las condiciones no se modifican, se “flexibilizan” a cambio de dinero (un intercambio en el que siempre sale favorecido el empleador: gana en caso de que el trabajador resigne condiciones de trabajo o gana ahorrándose el “premio” del trabajador que no alcance la pauta).