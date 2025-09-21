La Capital | Opinión | país

País en riesgo

El cimbronazo del 7-S bonaerense alteró toda la coyuntura política y económica

Carlos Fara / Especial para La Capital

Por Carlos Fara / Especial para La Capital

21 de septiembre 2025 · 06:30hs
El jefe del Estado aludió a lo ocurrido en Diputados en clave electoral.

Foto: Archivo / La Capital.

El jefe del Estado aludió a lo ocurrido en Diputados en clave electoral.

El 7-S bonaerense aceleró todo el proceso político y económico. El círculo rojo amplio (políticos, empresarios, consultores, periodistas) dieron ese resultado electoral como un buen indicador de lo que está pasando en la calle. Había algo complejo en el ambiente que el 40 % del padrón nacional definió a su modo.

El discurso del presidente sobre el presupuesto fue bueno en términos de comunicación, estilo y escenografía, pero con eso solo no alcanza. Téngase en cuenta que son cuatro factores los que incidieron en el golpazo bonaerense: 1) un fastidio con el estilo confrontativo, agresivo; 2) un desagrado con la falta de empatía en temas sensibles; 3) la situación económica; y 4) la gota que rebalsó el vaso: los audios de Diego Spagnuolo.

El gobierno hasta ahora operó sobre dos de esos ítem: bajo dos cambios en el estilo, la hermanísima aceptó que se conozca el contenido de los audios para descomprimir la decepción y llamó a un diálogo con los gobernadores. Sin embargo, siguió adelante con los vetos y la cuestión económica luce desmadrada desde lo financiero.

Mala manera de empezar la campaña para las elecciones legislativas nacionales. El gobierno, además de reaccionar lentamente, tampoco tiene mucho margen de maniobra. Si cede en el ajuste, los mercados se ponen nerviosos. Y si no cede, el electorado se pone nervioso. Hoy está fuertemente jugado a mantener el actual esquema monetario y cambiario, pero los mercados ya desconfiaron. Ahora la pregunta del millón es hasta cuándo le alcanzan los dólares para sostener el techo de la banda. Quedan exactamente 5 semanas para los comicios. Muy corto en un país normal, pero muy largo para la agonía argentina.

Las pujas internas no están resueltas, solo están apaciguadas. Se criticó mucho a los errores de la política para disimular que el gran problema es que la economía no camina. Hace apenas un par de días se conoció el nuevo Indice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella: segunda caída consecutiva, aunque este mes mucho menos profundo que en agosto (0,3 %). Pero acumula una baja del 13,5 % desde diciembre 2024. Solo subió el índice en Caba, con descenso en el conurbano y una baja fuerte en el interior de 3,73 %. Caída en el segmento de bienes durables del 14,8 % y el componente macro aun por debajo de septiembre del año pasado. Y así, los diversos indicadores económicos siguen marcando un panorama desalentador y asegura que iremos a votar en plena recesión.

Pregunta inquietante

Otra pregunta más preocupante se ha instalado en este mundillo: ¿en cuántas provincias LLA podrá alcanzar el porcentaje de votos de la primera vuelta de 2023, sin contar a Juntos por el Cambio? La información que vamos recogiendo propia y de los colegas es poco auspiciosa. ¿Esto significa que el oficialismo puede no ganar la elección de medio término? Veremos, veremos y después lo sabremos. Al menos, en PBA debe remontar 1.100.000 votos para poder empardar esa discusión. Pero, si no hace la diferencia en el interior, ¿cómo hace para ganar?

Para poder paliar la situación negativa pos 7-S, todo el oficialismo debe estar encolumnado estratégicamente, lo cual siempre es dificultoso en un clima de nerviosismo y pase de facturas. No solo el presidente debe mantener un tono más empático, sino que además eso lo deben respetar a rajatabla los funcionarios y los candidatos en los 24 distritos. Luis "Toto” Caputo no le hizo ningún favor a LLA esta semana cuando entró en debate por el sueldo del vicerrector de la UBA: el debate en la opinión pública por el presupuesto universitario es algo que el gobierno ya perdió.

Lo otro que le está faltando al gobierno, además del cambio de tono, es tener gestos contundentes que cambien el clima e impacten en la opinión pública. Desde ya que es lo más difícil de todo, pero el electorado habitualmente necesita señales que huelan a optimismo, ni siquiera cambios drásticos. Por ejemplo, ¿qué podría haber recortado la administración libertaria para darle algunos fondos a discapacidad? Como este año no hay presupuesto (recordemos que seguimos con el de 2023), el único que sabe qué se puede o no es el propio presidente. ¿Se podría desandar la compra de aviones de guerra? No sé, es una idea.

El riesgo país es el indicador de la capacidad de poder honrar las deudas, pero también es un indicador político de la incapacidad de una gestión para generar confianza en los diversos actores. En ese caso, un gobierno pro mercado está produciendo desconfianza en los mercados.

Ver comentarios

Las más leídas

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Lo último

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

El otro París: la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

"El otro París": la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

La incautación se dio en seis allanamientos en distintos barrios de Rosario y el mayor botín se encontró en un departamento del centro. Efectivos de la Policía Federal detuvieron a cuatro personas
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos
politica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

Ovación
A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Por Elbio Evangeliste

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Avances en medicina fetal: cómo resolvieron en Rosario un caso grave antes de que el bebé naciera

Avances en medicina fetal: cómo resolvieron en Rosario un caso grave antes de que el bebé naciera

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día