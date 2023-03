Leprosos y canallas, los goles por venir

Francia salió campeón en 2018 sin que su 9, Olivier Giroud, hiciera siquiera un gol. Así que no es una verdad irrefutable que todos los equipos deben tener su faro de área.

Francia salió campeón en 2018 sin que su 9, Olivier Giroud, hiciera siquiera un gol. Tenía muchas variantes por afuera, mucho juego interno que además requería la participación del centrodelantero. Así que no es una verdad irrefutable que todos los equipos deben tener su faro de área.

Ni siquiera el tema del porte pasó a ser lo importante, como quedó demostrado con Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la selección. Bajada la cuestión a tierra de los rosarinos, está claro que mientras Heinze apuesta por esta última clase, a la modernidad (no se entiende así porqué se dejó ir a Juanchón) pero no encuentra a su hombre quizás porque no lo tiene, Russo se queda en sus modos y en Alejo Veliz de guía, de mucha movilidad además. Uno juega con 3 delanteros y entran siempre otros 2 más. El otro juega con 2 y hasta con 1, con reemplazo de nombre por nombre.