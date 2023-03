Las balas pican cerca de Messi y Antonela y la TV porteña descubre la violencia en Rosario

Eso pasa a diario, aquí, allá y en todas partes, no hay lugar seguro cuando el delito está fuera de control. Este jueves esa realidad, que no encuentra solución, sumó un elemento extra: el blanco de la amenaza fue Lionel Messi, uno de las figuras más famosas del mundo, que un par de días antes había estado en todas las pantallas, las de la televisión, las computadoras y los celulares, sonriendo orgulloso por haber sido elegido como el mejor jugador del mundo, en la gala de los premios The Best.