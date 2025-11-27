Verano en Alto Traful Naturaleza, aventura y descanso en el lago más cristalino de la Patagonia 27 de noviembre 2025 · 17:20hs

Este verano, Alto Traful invita a vivir una experiencia única en el corazón de la Patagonia, donde la naturaleza, la tranquilidad y la aventura se combinan frente al lago más cristalino de los Siete Lagos: el Lago Traful. Sus aguas turquesas, reconocidas por su transparencia y pureza, convierten este rincón neuquino en un destino soñado para quienes buscan descanso, aire puro y conexión con la naturaleza. Rodeado de montañas, bosques nativos y playas naturales, Villa Traful ofrece un sinfín de propuestas para disfrutar al aire libre. Trekking entre coihues centenarios, paseos en bicicleta de montaña, cabalgatas hacia cascadas escondidas y excursiones guiadas a miradores panorámicos son solo algunas de las experiencias imperdibles de la temporada.

Copia de DSC05235 (2) (1) En el lago, las opciones se multiplican: kayak, stand up paddle y navegaciones para descubrir el asombroso Bosque Sumergido, un fenómeno natural único en el mundo que deslumbra a visitantes nacionales y extranjeros.

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas Nueva Escuela Preuniversitaria con el sello de la UGR en La Rinconada

Copia de 58688244-38d5-48e3-b297-0aef7adaef95 Asimismo, Alto Traful, con su impronta boutique y su atención personalizada, es el punto de partida ideal para explorar este entorno privilegiado. El hotel combina elegancia, confort y calidez, con amplias suites con vista al lago o al bosque, piscina climatizada, sauna, zona wellness, gastronomía de autor y espacios para eventos corporativos o sociales.

Ubicado estratégicamente a solo 90 km del aeropuerto de Bariloche y 120 km de San Martín de los Andes, ofrece accesibilidad sin renunciar a la paz y el aislamiento que caracterizan a la Patagonia más pura. Este verano, Alto Traful invita a descubrir el lujo de lo simple: un amanecer sobre el lago, el silencio del bosque y la sensación de estar lejos de todo, pero conectado con lo esencial.

Para más información y reservas: www.altotraful.com.ar IG: @hotelaltotraful Copia de MAJU FRANZAN_ALTO TRAFUL-141 (2) (1) (1) Copia de DSC04998 (1) Copia de maju franzan_alto traful-4 (1)