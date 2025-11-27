La Capital | Novedades | Alto Traful

Verano en Alto Traful

Naturaleza, aventura y descanso en el lago más cristalino de la Patagonia

27 de noviembre 2025 · 17:20hs
Verano en Alto Traful

Este verano, Alto Traful invita a vivir una experiencia única en el corazón de la Patagonia, donde la naturaleza, la tranquilidad y la aventura se combinan frente al lago más cristalino de los Siete Lagos: el Lago Traful. Sus aguas turquesas, reconocidas por su transparencia y pureza, convierten este rincón neuquino en un destino soñado para quienes buscan descanso, aire puro y conexión con la naturaleza. Rodeado de montañas, bosques nativos y playas naturales, Villa Traful ofrece un sinfín de propuestas para disfrutar al aire libre. Trekking entre coihues centenarios, paseos en bicicleta de montaña, cabalgatas hacia cascadas escondidas y excursiones guiadas a miradores panorámicos son solo algunas de las experiencias imperdibles de la temporada.

Copia de DSC05235 (2) (1)

En el lago, las opciones se multiplican: kayak, stand up paddle y navegaciones para descubrir el asombroso Bosque Sumergido, un fenómeno natural único en el mundo que deslumbra a visitantes nacionales y extranjeros.

hosting local, la ventaja que mas valoran las empresas rosarinas

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

nueva escuela preuniversitaria con el sello de la ugr en la rinconada

Nueva Escuela Preuniversitaria con el sello de la UGR en La Rinconada

Copia de 58688244-38d5-48e3-b297-0aef7adaef95

Asimismo, Alto Traful, con su impronta boutique y su atención personalizada, es el punto de partida ideal para explorar este entorno privilegiado. El hotel combina elegancia, confort y calidez, con amplias suites con vista al lago o al bosque, piscina climatizada, sauna, zona wellness, gastronomía de autor y espacios para eventos corporativos o sociales.

Ubicado estratégicamente a solo 90 km del aeropuerto de Bariloche y 120 km de San Martín de los Andes, ofrece accesibilidad sin renunciar a la paz y el aislamiento que caracterizan a la Patagonia más pura. Este verano, Alto Traful invita a descubrir el lujo de lo simple: un amanecer sobre el lago, el silencio del bosque y la sensación de estar lejos de todo, pero conectado con lo esencial.

Para más información y reservas:

www.altotraful.com.ar

IG: @hotelaltotraful

Copia de MAJU FRANZAN_ALTO TRAFUL-141 (2) (1) (1)
Copia de DSC04998 (1)
Copia de maju franzan_alto traful-4 (1)

Alto Traful Patagonia verano
dia mundial de la construccion

Día Mundial de la Construcción

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla. La sanción a los futbolistas corre a partir del próximo torneo
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Dejanos tu comentario
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe