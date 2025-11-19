La Capital | Novedades

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

19 de noviembre 2025 · 14:18hs
Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

Para poder emprender en 2026, muchas empresas están dándose cuenta de que van a tener que invertir en infraestructura. Y es que los cambios de la competencia, tanto local como internacional, hicieron que muchas pymes rosarinas empiecen a buscar alternativas que les permita seguir funcionando. Una de las ventajas que tienen las empresas de nuestra ciudad es que han sabido surfear las diferentes crisis y es por eso que ya tienen cintura suficiente para "encontrarle la vuelta". En esta carrera por la digitalización, la elección de la infraestructura tecnológica (dónde "viven" los datos y las aplicaciones) se vuelve una decisión estratégica. Históricamente, la tendencia ha sido mirar hacia los gigantes globales de la nube.

Sin embargo, esta decisión, a menudo tomada de forma automática por los sectores de IT, esconde el enemigo silencioso de las empresas rosarinas. Es la distancia digital. Este adversario no se ve, pero se mide en milisegundos de retraso (latencia), en facturas en dólares, en barreras idiomáticas y horarias al momento de necesitar soporte crítico. Para un negocio en la peatonal Córdoba o San Martín que lanza su e-commerce cada uno de estos factores representa una fricción que puede frenar su crecimiento.

La buena noticia es que hay oportunidades con socios locales. La madurez del ecosistema tecnológico argentino ha permitido el desarrollo de proveedores que no solo entienden estas problemáticas, sino que ofrecen soluciones de clase mundial diseñadas para la realidad nacional. En nuestro país, por ejemplo, empresas como Wavenet Cloud Computing están demostrando que es posible acceder a servicios de misión crítica, infraestructura de nivel TIER 3 con garantía del 99.98% de tiempo online y seguridad de grado militar, sin tener que "exiliar" los datos a miles de kilómetros. Esta infraestructura local se convierte, entonces, en una ventaja competitiva directa.

Por qué un segundo de espera te aleja de los clientes

El enemigo silencioso tiene un nombre técnico. Se llama latencia. Es el tiempo que tardan los datos en viajar desde el servidor (donde está alojada la web) hasta el celular o la computadora del cliente. Si un emprendedor rosarino aloja su tienda online en un servidor de Virginia, Estados Unidos, cada clic de un cliente en la misma ciudad de Rosario obliga a esa información a recorrer más de 16.000 kilómetros de ida y vuelta. Estudios de Google y Akamai son contundentes. Un retraso de apenas un segundo en el tiempo de carga de un sitio móvil puede reducir las tasas de conversión hasta en un 20%. Si el sitio tarda más de 3 segundos, más de la mitad de los usuarios lo abandonan. Pero el impacto no es solo comercial. El posicionamiento en buscadores (SEO) está hoy íntimamente ligado a la velocidad. Las métricas "Core Web Vitals" de Google son un factor de ranking crucial. Un servidor local en Argentina reduce drásticamente el "Tiempo hasta el primer byte" (TTFB), mejorando la puntuación de SEO y la visibilidad del negocio. Para una empresa rosarina, cada milisegundo ahorrado gracias a la proximidad física del servidor es un cliente que no se pierde y una posición que se gana en Google.

La trampa de los "Hyperscalers" para la pyme local

Gigantes como Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure ofrecen una potencia indiscutible, pero su modelo está pensado para una escala global que, a menudo, no se alinea con las necesidades de una pyme o un comercio local. El principal desafío para los negocios de Rosario no es solo el costo base en dólares, sino la complejidad de la facturación y los temidos "costos de egreso" (egress fees), que penalizan la transferencia de datos fuera de su nube. Un informe reciente de la consultora IDC sobre el gasto en cloud en América Latina destaca que la "optimización de costos" y la "complejidad de la facturación" son los principales dolores de cabeza para las pymes que adoptan estas plataformas.

Un servicio local ofrece una estructura de costos predecible, sin sorpresas por tráfico y diseñada para el perfil de consumo de una empresa argentina.

El alivio de pagar en pesos y evitar sorpresas

En el contexto económico argentino, la previsibilidad es un activo tan valioso como la tecnología misma. Contratar servicios de infraestructura en el exterior implica asumir un costo fijo en moneda extranjera. Esto obliga al empresario rosarino a estar pendiente de la volatilidad del tipo de cambio y la superposición de impuestos nacionales.

Lo que debería ser un costo operativo controlado se transforma en una variable de riesgo financiero. La posibilidad de contratar un servicio de cloud computing de nivel internacional pero con facturación local, en pesos argentinos, elimina de raíz esta incertidumbre. Permite planificar presupuestos, asegurar márgenes y enfocar la energía en el crecimiento del negocio, no en cómo pagar la factura del servidor.

¿Sistema caído? La ayuda en español es más rápida

Un sistema puede fallar a cualquier hora. Cuando un e-commerce se cae un domingo por la tarde o durante un evento de alta demanda como el Hot Sale, cada minuto de inactividad es dinero perdido. En ese momento de crisis, la última barrera que un empresario quiere enfrentar es un huso horario diferente o tener que explicar un problema técnico complejo en inglés a un operador en India o Irlanda. Si bien muchos profesionales argentinos son bilingües, la velocidad y precisión de la comunicación en el idioma nativo es insuperable.

Contar con soporte técnico experto, inmediato y en español, que entiende el contexto local y puede ofrecer una solución rápida, reduce drásticamente el tiempo de respuesta y el impacto negativo en el negocio.

Según datos de CABASE (la Cámara Argentina de Internet), un porcentaje sorprendentemente alto del tráfico de internet que se genera y consume dentro de Argentina es enrutado innecesariamente a través de puntos de intercambio en el exterior. Alojar los datos en un servidor local asegura que el tráfico entre el negocio y sus clientes locales viaje por la ruta más corta y eficiente, además de que se ofrece una capa de seguridad jurídica y confianza que los clientes valoran cada vez más, protegiendo a la empresa de regulaciones extranjeras.

