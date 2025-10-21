La Capital | Novedades | Reserva Federal

Qué es la Reserva Federal y cómo sus decisiones impactan en la economía global

Aunque suene como un organismo lejano o técnico, las resoluciones de la Reserva Federal tienen un impacto directo en la economía cotidiana: desde el precio de la gasolina hasta el costo de un préstamo o el comportamiento de la bolsa.

21 de octubre 2025 · 13:42hs
Qué es la Reserva Federal y cómo sus decisiones impactan en la economía global

Comprender qué es la Reserva Federal, cómo se relaciona con el FOMC (el comité que define su política monetaria) y cómo influye en los pequeños inversores, permite tener una mirada más clara sobre el sistema financiero global. Incluso quienes no participan activamente en inversiones pueden verse afectados por sus decisiones.

El banco central más influyente del mundo

La Reserva Federal, conocida como “la Fed”, es el banco central de Estados Unidos. Su misión es preservar la estabilidad económica, controlar la inflación, promover el empleo y garantizar un sistema financiero sólido.

Personas mayores participan de los talleres de ‘Mayores Conectados’ de Banco Santa Fe.

Mayores Conectados: Banco Santa Fe impulsa educación financiera y digital para adultos

Deborah De Luca tocando en el Hipódromo de Rosario

Rosario vibra al ritmo del techno: Deborah De Luca llega al Hipódromo de la mano de Unidos

Más allá del territorio estadounidense, sus acciones operan como referencia para los mercados del mundo. Las decisiones sobre tasas de interés afectan desde Wall Street hasta los ahorristas en América Latina o Europa.

Una analogía posible: la Fed funciona como el timón de un gran barco. Un pequeño movimiento puede alterar el rumbo de la economía global.

El rol del FOMC: decisiones que marcan tendencia

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) es el órgano de la Fed encargado de definir la política monetaria. Se reúne varias veces al año para decidir si se modifican las tasas de interés.

El FOMC puede compararse con un equipo médico que evalúa la salud económica. Si la inflación crece de manera preocupante, se eleva la tasa de interés para moderar el consumo. Si la economía se ralentiza, se baja la tasa para estimular la actividad.

El solo anuncio de una decisión puede generar reacciones inmediatas en los mercados financieros internacionales.

Efectos concretos en los distintos sectores

Las determinaciones de la Reserva Federal se traducen en movimientos concretos en diversas áreas:

  • Acciones: una baja en las tasas facilita el acceso al crédito, lo que puede impulsar el crecimiento empresarial y, en consecuencia, aumentar el valor de las acciones.

  • Bonos: ante una suba de tasas, los bonos existentes pierden atractivo frente a nuevos instrumentos con mayores rendimientos.

  • Tipo de cambio: el dólar tiende a fortalecerse cuando se elevan las tasas, afectando las monedas locales y operaciones internacionales.

  • Créditos e hipotecas: las cuotas de préstamos, tarjetas y créditos hipotecarios aumentan si las tasas suben.

Reacciones inmediatas en los mercados

Frente a los anuncios del FOMC, ciertos operadores actúan con rapidez, se trata de quienes practican intraday trading. Es el caso del trading intradía, una estrategia que busca aprovechar los movimientos del mercado en lapsos muy breves, incluso en cuestión de minutos.

Este tipo de operaciones es de alto riesgo y suele estar reservado para perfiles experimentados, pero ilustra cómo las decisiones de política monetaria generan reacciones inmediatas, incluso antes de que se concreten cambios reales en la economía.

Cómo seguir estos temas sin ser experto

Comprender la dinámica de la Reserva Federal no requiere conocimientos técnicos profundos. Algunas sugerencias útiles para quienes recién comienzan en el mundo de las finanzas:

  • Consultar el calendario de reuniones del FOMC, disponible en sitios especializados.

  • Observar cómo reaccionan los índices bursátiles como el S&P 500 o el Dow Jones tras los anuncios.

  • Priorizar una mirada de mediano o largo plazo, sin dejarse llevar por las fluctuaciones diarias.

  • Diversificar la cartera, combinando distintos tipos de activos: acciones, bonos, fondos indexados y efectivo, entre otros.

Recomendaciones para quienes inician en las finanzas

  • Informarse a través de fuentes confiables y evitar la sobreinformación.

  • Definir con claridad el objetivo de la inversión: ahorro, rendimiento o formación.

  • Tener presente que los mercados presentan ciclos naturales de subas y bajas.

  • Comenzar con montos moderados para minimizar riesgos.

Una influencia que va más allá de los inversores

Aunque no se participe del mercado financiero, las decisiones de la Fed afectan la vida cotidiana. Una suba en la tasa de interés puede encarecer préstamos personales, hipotecas o compras financiadas. En cambio, una baja puede incentivar el consumo o facilitar el acceso al crédito.

Además, el control de la inflación, uno de los principales objetivos del organismo, contribuye a que los precios no suban de forma descontrolada.

Comprender el funcionamiento de la Reserva Federal y su influencia global es una herramienta útil para interpretar mejor el contexto económico. Y aunque no se opere en bolsa, sus decisiones seguirán teniendo impacto directo en el día a día.

Reserva Federal mercados inversores
Noticias relacionadas
dia de la madre: como aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interes con tarjetas del banco santa fe

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe

por los caminos de africa

Por los caminos de África

dyscon s.a. presenta su nuevo edificio rdz 1635

DyScon S.A. presenta su nuevo Edificio RDZ 1635

dia mundial de los cuidados paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: Botinera nunca más

Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis: "Botinera nunca más"

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel cumplir su condena

Pellegrini: La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Este sábado y domingo la oficina de Salta 2752 abrirá para aquellas personas que aún no cuentan con el último ejemplar del DNI, necesario para votar
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Ovación
Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior
Ovación

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Newells espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Cristian DAmico y la crisis de Newells: Tres partidos que son la final del mundo

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

Policiales
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

La Ciudad
Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro