La Capital | Novedades | brokers

Mejores brokers regulados en Argentina

A partir del crecimiento del trading online en la región, se generó un interés de los usuarios en buscar alternativas confiables y transparentes. En este ranking repasamos los principales brokers regulados para operar desde Argentina, sus características y qué aspectos conviene analizar antes de elegir con cuál operar.

7 de octubre 2025 · 15:45hs
Mejores brokers regulados en Argentina

El trading online vive un auge sin precedentes, y Argentina no es la excepción. Los brokers digitales se convirtieron en aliados claves para quienes buscan invertir.

Sin embargo, no todos los brokers ofrecen el mismo nivel de confianza. La regulación y la transparencia son aspectos esenciales al momento de elegir con quién operar. Por eso es fundamental verificar qué licencias posee el broker y bajo qué organismos se encuentra supervisado.

dia de la medicina laboral

Día de la Medicina Laboral

un clasico renovado llega a rosario: mcdonalds lanza la mccrispy chicken legend

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonald's lanza la McCrispy Chicken Legend

Si bien la Comisión Nacional de Valores (CNV) es el organismo que regula a los brokers en Argentina, existe en el mercado una amplia oferta de brokers internacionales que aceptan traders de este país. En estos casos, es clave evaluar no solo su reputación, sino además a qué tipo de regulación están sujetos y qué procesos de supervisión implementan para garantizar la seguridad y transparencia.

A su vez, la competencia entre brokers es cada vez más fuerte. Mientras que algunos apuestan por la innovación tecnológica, otros apuntan a la amplitud de instrumentos financieros o la formación educativa de sus clientes. De modo que, además de enfocar la búsqueda en brokers regulados en Argentina, traders e inversores deben evaluar la oferta de cada broker a fin de identificar el aliado adecuado para sus objetivos y necesidades.

A continuación repasamos cuáles son los mejores brokers regulados para operar desde Argentina y sus características diferenciales.

Brokers regulados en Argentina: las opciones más destacadas

1. LBX: Innovación y confianza con respaldo global

LBX es un broker online de nueva generación con una visión moderna y centrada en el usuario, que combina innovación con más de 27 años de experiencia del Grupo Libertex. Está regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC), lo que garantiza estándares internacionales de seguridad, transparencia y protección de fondos.

Puntos destacados:

  • Más de 200 instrumentos disponibles a través de CFDs (forex, índices, materias primas, criptomonedas, energías, y más).
  • Acceso a MT4 y MT5, las plataformas más utilizadas del mercado.
  • Cuenta demo gratuita con hasta USD 100.000 virtuales para practicar sin riesgo.
  • Comisiones competitivas y amplia variedad de métodos de pago (incluyendo billeteras locales, pagos con QR, criptomonedas y más).
  • Acceso a herramientas avanzadas de análisis, noticias y seguimiento del mercado.
  • Soporte disponible 24/5 en idioma local.

LBX es el patrocinador oficial del equipo de KICK Sauber de F1, reflejando la misma filosofía de máximo rendimiento, velocidad y precisión. Además, en 2025 la compañía fue reconocida con dos premios internacionales:

  • Mejor Broker de CFDs - Latam 2025 (Global Forex Awards)
  • Mejor Programa de IB Brokers 2025 (World Finance Awards)

Estos reconocimientos refuerzan la solidez de la propuesta de LBX, tanto para traders particulares como para Introducing Brokers (IBs), quienes encuentran en LBX un programa atractivo para expandir su red de clientes con soporte avanzado y comisiones competitivas.

Con su lema “Trade ON”, LBX invita a operar con confianza y aprovechar cada oportunidad de los mercados financieros, posicionándose como una opción líder en el mercado.

2. eToro: Referente en trading social

eToro es otro de los brokers más populares a nivel mundial por haber introducido el concepto de copy trading, que permite replicar las estrategias de otros inversores en tiempo real.

En la actualidad, este broker está regulado por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en Europa, la Financial Conduct Authority (FCA) en Reino Unido, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) en Australia, entre otras.

Puntos destacados:

  • Fuerte comunidad global de traders.
  • Interfaz intuitiva y pensada para principiantes.
  • Spreads algo más elevados que la media del mercado.

3. Interactive Brokers: Acceso global para expertos

Continuando con la exploración de los mejores brokers regulados en Argentina, nos encontramos con Interactive Brokers, un broker que,con más de cuatro décadas de trayectoria, es sinónimo de acceso profesional a los mercados.

Está regulado en múltiples jurisdicciones y posee licencias de entidades como la SEC y FINRA en EE.UU., la FCA en Reino Unido, ASIC en Australia, MAS en Singapur, entre otros.

Puntos destacados:

  • Amplia cobertura de activos y mercados internacionales.
  • Herramientas avanzadas de análisis y trading algorítmico.
  • Plataforma robusta, con curva de aprendizaje elevada.

4. Plus500: Trading sencillo y accesible

Plus500 se destaca por su plataforma intuitiva, ideal para usuarios que buscan una experiencia simple y directa. Su aplicación móvil está entre las más valoradas, aunque su propuesta es menos completa en herramientas avanzadas.

Está regulada por la FCA (UK), CySEC (Chipre), ASIC (Australia), FSCA (Sudáfrica), entre otras jurisdicciones.

Puntos destacados:

  • Plataforma fácil de usar.
  • Buena experiencia en dispositivos móviles.
  • Oferta de análisis más limitada para traders profesionales.

5. AvaTrade: Diversidad de opciones

Otro actor internacional que destaca entre los mejores brokers regulados en Argentina es AvaTrade, que combina una sólida presencia global con múltiples alternativas de inversión. Ofrece soporte para MT4 y MT5 y complementa su propuesta con recursos educativos.

Se encuentra regulada en la Unión Europea por la Central Bank of Ireland (licencia EU), además de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), y por autoridades en Sudáfrica (FSCA), Medio Oriente (ADGM), entre otros.

Puntos destacados:

  • Acceso a MT4 y MT5.
  • Recursos de formación gratuitos.
  • Amplia oferta de instrumentos financieros.

Confianza y seguridad: la clave para elegir brokers regulados desde Argentina

La elección de un broker regulado y confiable es clave para quienes desean operar en los mercados financieros con mayor tranquilidad. En este aspecto, a la hora de elegir el mejor broker regulado en Argentina para comenzar a operar, el reconocimiento internacional, la seguridad de los fondos y la trayectoria de la empresa deben estar entre los primeros criterios de análisis.

Advertencia de riesgo: Operar con instrumentos financieros conlleva riesgos y puede generar ganancias y/o pérdidas. Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

brokers Argentina
Noticias relacionadas
¿por que crece la compra de seguidores en redes sociales en latam y como usarla de forma inteligente?

¿Por qué crece la compra de seguidores en redes sociales en LatAm y cómo usarla de forma inteligente?

Daniel “Gran Patriarca”, Huorë, Aldana, Juan Ignacio, Irene, Matías El Perro, Ren, Plober, Naxor, Octavio, Lucas “El Chileno”, Sala, Dai, Santi, Facundo, Franco, Aleph, Miguel y Pablonowicz.

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Lo último

Dinosaurios argentinos: hallazgos sorprendentes y una nueva transmisión en vivo de Conicet

Dinosaurios argentinos: hallazgos sorprendentes y una nueva transmisión en vivo de Conicet

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Ovación
La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás