Lucciano's abre sucursal en Boulevard Oroño y consolida su apuesta por Rosario

Lucciano's, la reconocida marca argentina de helados premium, celebra la apertura de su nueva sucursal en la intersección de Boulevard Oroño y Jujuy, una de las esquinas más emblemáticas de Rosario. Esta inauguración representa un nuevo paso en el crecimiento de la compañía y reafirma su compromiso con la creación de experiencias que trascienden el concepto tradicional de heladería. La elección del emplazamiento no es casual: Boulevard Oroño es una traza que invita a distendidos paseos entre palmeras y casonas de llamativa arquitectura, con amplias plazoletas, antiguos faroles y mansiones de diversos estilos que reflejan la opulencia regional de fines del siglo XIX. Bares y restaurantes completan el atractivo de este clásico paseo rosarino.
Con una propuesta arquitectónica que refleja el universo distintivo de la marca, el nuevo local combina diseño contemporáneo, elegancia y una cuidada atención por los detalles. La intervención respeta y pone en valor la identidad del edificio, integrándola con una estética moderna y sofisticada que da lugar a un espacio donde la arquitectura, el diseño y la calidad son protagonistas. La apuesta se inserta, además, en un corredor que vive un momento de renovación: Boulevard Oroño se consolida como uno de los corredores urbanos con mayor valor comercial y gastronómico de Rosario, un sector que concentra propuestas gastronómicas, bares, oficinas, edificios residenciales y un intenso movimiento durante todo el día.
La llegada a Boulevard Oroño consolida una historia que Lucciano's ya comenzó a construir en Rosario con su sucursal de Alto Rosario Shopping. Esta nueva apertura fortalece el vínculo de la marca con la ciudad y amplía su presencia en una de las zonas más representativas de su vida urbana, reconocida por su arquitectura, su identidad cultural y su propuesta gastronómica. La incorporación de Lucciano's se suma a un proceso de transformación que está atrayendo a marcas de escala nacional hacia este bulevar histórico.
El crecimiento de Lucciano's en Rosario continuará durante los próximos meses con la apertura de una nueva sucursal sobre Boulevard Pellegrini. La compañía reafirma así su apuesta por la ciudad, sumando espacios estratégicos que expresan su identidad y acercan su propuesta a nuevos públicos. Con tres puntos de venta proyectados en Rosario, la marca demuestra que la ciudad santafesina ocupa un lugar central en su estrategia de expansión nacional.
En su nueva sucursal de Boulevard Oroño, los visitantes podrán descubrir una amplia variedad de gelatos artesanales premium, elaborados a partir de recetas de inspiración italiana y materias primas cuidadosamente seleccionadas. La propuesta se complementa con una exclusiva selección de chocolates, alfajores, conitos, cremas y otras especialidades que forman parte del universo Lucciano's. La empresa comercializa alfajores, conitos y otros productos elaborados con chocolate belga importado directamente por la compañía.
Una marca argentina con proyección internacional
La apertura en Rosario forma parte de un ambicioso proceso de expansión que Lucciano's desarrolla tanto en Argentina como en el exterior. Con presencia en Argentina, España, Italia, Uruguay, Chile y Estados Unidos, la compañía continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional y prepara su desembarco en dos nuevos mercados: Marruecos y Paraguay. El ritmo de crecimiento es notable: durante 2025, la compañía registró un crecimiento interanual de 78,5 %, impulsado por nuevas aperturas y una mayor cantidad de operaciones en locales existentes, y pasó de 3,5 millones de tickets vendidos a 6,5 millones.
Estas próximas aperturas representan un nuevo hito en la evolución de la marca, que desde sus orígenes en Mar del Plata ha logrado llevar su propuesta a diferentes ciudades del mundo, combinando la excelencia de sus productos con una identidad arquitectónica y estética reconocible. Para sostener ese ritmo, la compañía invertirá USD 12 millones en 2026 y prevé abrir 60 locales: 40 en Argentina y 20 en el exterior. Cada nuevo local es concebido como una expresión del universo Lucciano's, donde la innovación, el diseño y la experiencia del consumidor ocupan un lugar central.
Sobre Lucciano's
Fundada en 2011 en Mar del Plata, Lucciano's es una empresa familiar argentina especializada en helado artesanal premium. Desde sus comienzos, la marca se ha distinguido por combinar la tradición italiana con la innovación, la excelencia de sus productos y una identidad arquitectónica y estética única. Con 125 locales entre Argentina y el exterior, de los cuales 105 se encuentran en el país, Lucciano's continúa consolidando su crecimiento nacional e internacional, llevando su propuesta a nuevos mercados. De concretar el plan previsto para este año, la empresa buscará acercarse a los 170 locales operativos hacia fines de 2026.
Su planta de producción de 8.000 m², ubicada en el Parque Industrial de Mar del Plata, cuenta con sectores especializados en la elaboración de helados, chocolates, pastelería y otras especialidades. Actualmente, Lucciano's cuenta con presencia en seis países y continúa ampliando sus horizontes con nuevas aperturas internacionales, llevando su propuesta de heladería premium argentina a nuevos mercados. Con esta nueva inauguración en Boulevard Oroño y Jujuy, Lucciano's continúa escribiendo su historia en Rosario, consolidando su presencia en la ciudad y reafirmando su visión de crear espacios que transforman cada visita en una experiencia única.
Nueva sucursal: Boulevard Oroño y Jujuy, Rosario, Santa Fe. Sucursal existente: Alto Rosario Shopping, Rosario, Santa Fe. Próxima apertura en Rosario: Boulevard Pellegrini. Instagram: @luccianos_
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