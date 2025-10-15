Los 10 villanos más icónicos del cine de acción

Sin embargo, ¿cuáles han sido los villanos más icónicos del cine?, ¿quién es el villano más famoso de todos los tiempos? En este artículo, te proponemos algunas respuestas frente a este interrogante amplio y ambicioso.

Un soundtrack, una línea de diálogo, una máscara y una voz inolvidable: Darth Vader fue uno de los villanos que trascendió los límites de la franquicia Star Wars para convertirse en un ícono de la cultura popular. Apareció por primera vez en el episodio IV de la saga (Una nueva esperanza o A New Hope), que fue la primera película de Star Wars en conocer las salas. Con voz de James Earl Jones y cuerpo de David Prowse, es un personaje que sabe adueñarse de la pantalla desde que aparece. Las entregas que siguen logran darle, además, una profundidad psicológica y una complejidad que trascienden los límites del traje negro.

Algunos señalan que el antagonista de la segunda entrega de Nolan ha logrado elevar esta secuela por encima del resto de la trilogía de Batman. Una mezcla entre drama con elementos de Películas de acción, Batman: el caballero de la noche (The Dark Knight), nos muestra un personaje cuyo objetivo es la anarquía y sumir Gotham en caos.

Una combinación en la que la interpretación de Heath Ledger se une con un guión y una historia y ofrece un villano icónico. Algunos consideran que la actuación de Ledger es una de las mejores de todos los tiempos; opinión que comparte la Academia, que le otorgó el Oscar a Mejor Actor de Reparto de manera póstuma.

joker

Agente Smith

En 1999, Matrix marcó un antes y un después en la ciencia ficción. Y el antagonista debía estar a la altura. En un mundo construido por programas y códigos, el villano es parte del universo construido por las máquinas, pero no por eso es robótico: capaz de secuencias propias de películas de acción, pero también de odiar a los humanos y de crecer como se verá en las siguientes películas, el agente Smith es quien plantea elecciones y problemas que Neo debe resolver para dejar de ser Mr. Anderson y volverse Neo.

Davy Jones

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (o Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra) se estrenó en salas en el 2003. La secuela, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (o Piratas del Caribe: El cofre de la muerte) tardaría 3 años en llegar, pero ofrecería un villano que permanecería durante las siguientes entregas. Davy Jones, quien da título a la segunda película, logra mezclar una historia pasada de amor y tristeza con la imagen de líder cruel e implacable del Holandés Errante.

Hans Gruber

Duro de matar (Die Hard) es quizás una de las películas de acción más conocidas de todos los tiempos. Basada en la novela Nada es para siempre, de Roderick Thorp, la película se estrenó en 1988 y contó con nombres célebres como Bruce Willis y Alan Rickman entre sus protagonistas.

Fue Rickman quien le dio vida a Gruber, quien tomó rehenes y amenazó con matarlos si sus instrucciones no eran obedecidas. La crítica destacó la actuación del antagonista; el público recordó la interpretación de Rickman como algo atemporal.

Hans Landa

A pesar de sus toques de humor, no deben confundirse las películas de Quentin Tarantino con Peliculas de comedia. Así lo demuestra en Inglourious Basterds (Malditos bastardos, 2009) con Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz: un coronel nazi cuya presencia se siente incluso antes de que aparezca en pantalla, con una violencia se esconde tras una calma calculada y que maneja los diálogos (en cuatro idiomas: alemán, inglés, francés e italiano) como un estratega. Sería el primer Oscar que Waltz ganara por trabajar en una película de Tarantino; el segundo llegaría con su actuación en Django Unchained (Django desencadenado), en 2012.

Terminator

El androide Cyberdyne Systems T-800 modelo 101 (también conocido como Terminator, el Exterminador o el T-800) se mantiene como protagonista a lo largo de toda la trilogía de James Cameron: mientras que uno de estos androides es quien intenta asesinar a Sarah Connor en la primera película, otro es quien intenta protegerla en entregas posteriores. Interpretado por Arnold Schwarzenegger, este personaje implacable, mecánico e insensible ha logrado líneas icónicas que se mantuvieron en la cultura popular.

terminator

Alien

Cuando la película ya se llama como el villano, es difícil evadir su presencia. Antagonista no solo de la primera película sino de toda la franquicia Alien (que se extiende a lo largo de varias entregas, precuelas, series, juegos y hasta crossovers con Depredador), el diseño y los movimientos del alien (o xenomorfo) han quedado como un manual entre los villanos de películas de terror. Algunos, además, señalan a la reina alienígena como uno de los mejores personajes de ciencia ficción.

Otros villanos notables

Scar

Que El rey león (The Lion King) sea una producción de Disney no hace que se confunda con una historia únicamente apta para niños o con una de las Peliculas de comedia. Así lo demuestra Scar, un personaje cuya sed de poder lo lleva a aliarse con las hienas y a matar a su hermano. Además, su canción de villano es considerada como una de las mejores de la compañía.

Dr. Hannibal Lecter

Anthony Hopkins y Jodie Foster se llevaron el Oscar a mejor actor y a mejor actriz por sus papeles en The Silence of the Lambs (El silencio de los corderos), estrenada en 1991. En la película, Hopkins interpreta a Hannibal Lecter, un asesino en serie que ayuda a Clarice Starling (Foster) a atrapar a otro asesino.

La manera de llevar los diálogos, sus movimientos pausados y su sonrisa siniestra garantizaron la permanencia de Lecter como un personaje que obtuvo un lugar de ícono en la cultura popular y de Hopkins como un actor de renombre, que seguiría su carrera para ganar un sinfín de premios más, entre los que se encuentra otro Oscar a Mejor Actor.

Annie Wilkes

El American Film Institute incluyó a Kathy Bates y a su interpretación de Annie Wilkes en Misery (1990) en su lista de "100 héroes y villanos" como una de las villanas más icónicas de la historia del cine. Su actuación, que lleva a la pantalla a una fanática que captura a su escritor favorito y lo tortura para que produzca un libro que cumpla con sus expectativas, le valió un Oscar a Mejor Actriz y un Golden Globe a mejor actriz en película dramática.

Jack Torrance

Otro personaje, al igual que Annie Wilkes, inspirado en una novela de Stephen King. En este caso, Jack Nicholson encarna a Jack Torrance, el protagonista de The Shining (El resplandor); un padre de familia que se hospeda en un hotel apartado de todo en temporada de invierno y lentamente va perdiendo su cordura hasta los límites de querer asesinar a su familia. Bajo la dirección de Stanley Kubrick, esta película de 1980 es la fuente de la icónica escena de “Here's Johnny” (“Aquí está Johnny”), que a su vez parodia a un conductor del momento.

Implacables, complejos, con una presencia que antecede a la aparición del personaje y permanece después del fin de la película: los villanos del cine no solo son los antagonistas de los héroes, sino que son personajes que hasta pueden robar protagonismo en una película.