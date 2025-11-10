La Capital | Novedades | Social Media Day

Llega el Social Media Day Buenos Aires: Innovación y Creatividad con IA

Este martes 11 de noviembre se realizará una nueva edición del Social Media Day Buenos Aires, en el marco de Tecweek. En la nota, algunos de los disertantes adelantan las próximas tendencias

10 de noviembre 2025 · 12:30hs
El próximo martes 11 de noviembre se desarrollará una nueva edición del Social Media Day Buenos Aires, con foco en Innovación y Creatividad con Inteligencia Artificial. El evento se realizará en el pabellón 4 del Centro Costa Salguero, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221 (CABA), y forma parte de Tecweek, la semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas que reúne en la Ciudad de Buenos Aires a los eventos más importantes de la industria tecnológica, creativa e innovadora de Argentina y Latinoamérica.

El Social Media Day profundizará sobre las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, creatividad, audiencias y estrategias de contenido, y representantes de agencias, medios, marcas y referentes del sector compartirán herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito. El encuentro está dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general

La jornada comenzará con la charla “El marketing hoy. Cómo la comunicación y el marketing cambiaron con la tecnología. Una mirada integral", que brindarán Gustavo Buchbinder, partner en Gulia, y fundador de Webar Interactive y Be influencers, Claudio Yakimovsky, Marketing Director de Danone Argentina.

Con respecto al impacto de la tecnología en el marketing, Buchbinder adelantó: “El marketing y las comunicaciones han cambiado para siempre gracias a la tecnología, pero simultáneamente hay cosas inmutables. Nada compite cuando hay una gran idea. Y ahí se produce la magia, la conexión con el consumidor. Un gran link entre tecnología y creatividad puede dar soluciones insuperables y también, memorables”. A su vez, Yakimovsky, también expresó: “Los fundamentales del marketing siguen siendo los mismos de siempre: El consumidor tiene que ser nuestra brújula estratégica que guíe nuestras decisiones y la tecnología es una herramienta fundamental para entender y conectar con el consumidor de manera más ágil.

Durante el encuentro, también se desarrollará un panel sobre la comunicación en tiempos de Inteligencia Artificial, que estará integrado por referentes de marcas y agencias, entre los que participarán: Federico Javier Blanco, Internal Communicastions Manager Argentina en Stellantis South America; Florencia Fragalá, Jefa de Comunicaciones Corporativas en Arcos Dorados; Jonathan Ferraro, Gerente de Comunicación Interna y Eventos en Telecom; Lucía Gonçalves da Cruz, Head of Content & Social en GUT Network; y Santiago Maíz, cofundador y CCO de Bermuda.

Otro de los disertantes es Agustín Mario Giménez, cofundador de HG (AI Agency) y cofundador de OOTB (AI Studio), quien profundizará sobre la creatividad sin límites con IA. “Durante años, producir una idea audiovisual significaba lidiar con presupuestos, permisos, actores y locaciones. Hoy, la inteligencia artificial rompió todas esas barreras y nos abrió un terreno nuevo: el de la creatividad sin límites. Si antes soñábamos con tener más recursos, ahora soñamos con tener más ideas. En esta charla voy a mostrar cómo la IA está transformando por completo la forma en que pensamos, producimos y validamos contenido. Del set al prompt, de la cámara a la palabra: lo que antes requería semanas de rodaje hoy puede nacer en cuestión de minutos. Ya no filmamos realidades: las generamos. El futuro de la producción audiovisual no está en los estudios, sino en la imaginación. Y esa es, quizás, la revolución más grande que haya vivido la industria creativa”, anticipó Giménez sobre su presentación en el evento.

El uso de la IA en la producción periodística también forma parte de la agenda de esta nueva edición del Social Media Day Buenos Aires. Florencia Rodríguez Altube, Líder de producción y análisis de datos en LN Data, el equipo de periodismo de datos del diario La Nación, disertará sobre IA y producción de historias periodísticas. “La IA está transformando no solo la producción, sino también el consumo de noticias. Para las redacciones, la IA es una herramienta muy poderosa para agilizar, escalar y potenciar el trabajo de los periodistas, pero además, una oportunidad estratégica para innovar”, señaló Rodríguez Altube.

Entre los oradores que participarán del Social Media Day Buenos Aires, también se encuentran: Noelia Mondino, Marketing Automation Expert en NaranjaX; Mónica Martínez, Head of Marketing Automation & Optimization en Naranja X; Marina Saroka, partner y CEO de Planetlambo; Guillermo Paz, docente de IA en Universidad Siglo 21 y consultor en estrategia, Marketing e IA aplicada; Carlos Mazalán, Director de Comunicación y Marketing Digital de la Siglo 21 y CEO de Mazalán Comunicaciones; Tomás Criado, fundador y CEO de Epical; Victoria Puricelli, CCO de Epical; Alan Turek, Director del Content Hub de Grupo Atlántida; Gustavo Mames, fundador y Director General de Interactivity; --Daniel Yesurón, Pre Sales Specialist Cloud Latam en Licencias on line,

Apoyan el evento: Visa, NaranjaX, Río Uruguay Seguros, Buenos Aires Ciudad, Tecweek, Licencias Online, Adobe, Microsoft, Open IT, Packland, Santo Pecado, Grupo Vía, Interactivity, Clarín, Cronista, Perfil, Grupo Atlántida, Grupo América, Digitalproserver, Mazalán Comunicaciones, Siglo 21, Red de Comunicaciones Internas Corporativas, Interact, Consejo PR, IAB, CACE, Grupo EON, y Bildenlex.

Las últimas entradas para el evento pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires . Para más información visitar la página web o el Instagram @smdayar

Los estudiantes cuentan con becas del 50 % enviando comprobante de alumno regular a [email protected]. Las cámaras de la industria, medios y asociaciones pueden obtener un 30 % de descuento en las entradas solicitando el código a [email protected]

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, las charlas quedarán grabadas y se podrán adquirir luego del evento accesos on demand para revivir el Social Media Day Buenos Aires 2025 Innovación y Creatividad con IA en: https://smday.com.ar

Por otro lado, está abierta la convocatoria para sponsors y speakers 2026 del Social Media Day; los interesados podrán enviar solicitud de información a [email protected], al número 1131066844 vía Whatsapp. También queda abierta la convocatoria para quienes quieran llevar el evento a su ciudad.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, , Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

