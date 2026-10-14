La Capital | Novedades | yerba

La yerba de coco marca la evolución del mate: por qué crece en Argentina y gana espacio en mercados internacionales

Cachamai revolucionó el mercado de yerba mate al ser pionera en la combinación con coco en 2022, logrando que este producto se posicione como uno de los más vendidos en importantes centros urbanos.

14 de octubre 2026 · 14:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
La yerba de coco marca la evolución del mate: por qué crece en Argentina y gana espacio en mercados internacionales

La yerba con coco emerge como uno de los grandes protagonistas de la evolución del mate, una de las tradiciones más representativas de la Argentina, con consumidores que priorizan nuevas experiencias de sabor y bienestar.

La tendencia tiene un caso emblemático en Cachamai, que en septiembre de 2022 lanzó Cachamate Coco, convirtiéndose en la primera empresa argentina en desarrollar una yerba mate con coco. Desde entonces, el producto experimentó un fuerte crecimiento y actualmente se ubica entre los más vendidos de la compañía, detrás de la yerba tradicional, con una destacada demanda en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, además de otros grandes centros urbanos.

“El mate está viviendo una evolución. Cada vez más personas se suman al hábito desde más jóvenes y lo viven de otra manera: quieren variar, descubrir sabores y cuidarse sin perder el ritual. Cachamate Coco nació para ese consumidor, y cuatro años después confirmamos que no era una moda, sino un cambio de hábito”, afirmó Graciela Rastelli, CEO de Cachamai.

Los diferenciales más valorados

Cachamate Coco se destaca por su perfil de sabor diferente al tradicional. Uno de sus principales atributos es que aporta un dulzor natural, lo que la convierte en una alternativa para quienes buscan disfrutar del mate dulce sin necesidad de agregar azúcar ni edulcorantes. Además, el coco suma aroma y notas tropicales que enriquecen la experiencia de consumo sin alterar la esencia del ritual matero.

La aceptación de este producto también está vinculada con una nueva generación de consumidores que presta mayor atención a la composición de los alimentos y bebidas que incorpora a su rutina diaria. Y, en ese sentido, el coco es valorado por su aporte de nutrientes y fibra, características que encuentran eco en quienes priorizan opciones asociadas al bienestar y a hábitos más conscientes.

La expansión de las yerbas saborizadas refleja una evolución más amplia del tradicional hábito, porque los consumidores ya no buscan únicamente la yerba tradicional, sino también productos capaces de ofrecer experiencias distintas, combinando sabor, practicidad y bienestar.

“En un mercado exigente, el consumidor elige con más cuidado y valora las propuestas que le aportan algo distinto. Nuestras yerbas saborizadas con frutas son hoy uno de los motores de crecimiento de la marca, y Cachamate Coco es la mejor prueba de que innovar es escuchar al consumidor”, agregó Rastelli.

La incorporación de ingredientes naturales a la yerba mate se consolida así como una de las principales tendencias del sector y muestra cómo una costumbre centenaria continúa reinventándose para conectar con nuevas generaciones, conquistar paladares diferentes y abrirse camino más allá de las fronteras argentinas.

Un producto que abre mercados

La creciente popularidad de la yerba mate en el exterior, impulsada por el interés global en productos naturales y bebidas funcionales, abrió nuevas oportunidades para las propuestas innovadoras.

Recientemente, Cachamate Coco logró consolidar una presencia internacional con envíos a mercados como Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, México, Chile y Paraguay.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
coca-cola andina: apuesta por la economia circular en los juegos suramericanos santa fe 2026

Coca-Cola Andina: apuesta por la economía circular en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

el placer de coincidir: bebece celebra el dia de la madre desde el estilo y la complicidad

El placer de coincidir: Bebecê celebra el Día de la Madre desde el estilo y la complicidad

on the spot celebro sus nueve anos con una fiesta artistica en la calle

On The Spot celebró sus nueve años con una fiesta artística en la calle

ternium cumple 20 anos en wall street con presencia en seis paises y 33.000 empleados

Ternium cumple 20 años en Wall Street con presencia en seis países y 33.000 empleados

Las más leídas

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Lo último

La herramienta de Pami que puede salvar a los jubilados ante una emergencia

La herramienta de Pami que puede salvar a los jubilados ante una emergencia

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

Daniel Escalante recorrió seis empresas de Roldán para conocer sobre sus inversiones y proyectos para la ciudad

Daniel Escalante recorrió seis empresas de Roldán para conocer sobre sus inversiones y proyectos para la ciudad

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El asesinato ocurrido en febrero de 2023 comenzó a ser juzgado junto a otros tres homicidios en el marco de un conflicto interno en la banda Los Monos

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Por Martín Stoianovich
Acuamación de mascotas: cómo funciona la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Acuamación de mascotas: cómo funciona la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto
La Ciudad

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país
Policiales

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Por Miguel Pisano

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Red Hot Chilli Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio y Banco Macro se desvinculó
Zoom

Red Hot Chilli Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio" y Banco Macro se desvinculó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Se viene otro clásico: Central y Newells jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Se viene otro clásico: Central y Newell's jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Ovación
Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

Tenis: la comitiva santafesina dijo presente en la tierra de Güemes

La hija de Locomotora Castro contó el momento previo a su muerte: Le dolía el pecho

La hija de Locomotora Castro contó el momento previo a su muerte: "Le dolía el pecho"

El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

Policiales
La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país
Policiales

La cárcel federal de Coronda Fe encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Femicidio de una rosarina en San Juan: advierten sobre un intento de desviar la investigación

Femicidio de una rosarina en San Juan: advierten sobre un intento de desviar la investigación

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe

La Ciudad
Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Por Miguel Pisano

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Entre cuentos, juegos y escondites: los más chicos tienen su lugar en la Feria del Libro

Entre cuentos, juegos y escondites: los más chicos tienen su lugar en la Feria del Libro

Acuamación de mascotas: cómo funciona la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: cómo funciona la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear
Policiales

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear

Apropiación de bebés: reprogramaron la declaración indagatoria de la partera Dolly
La Ciudad

Apropiación de bebés: reprogramaron la declaración indagatoria de la partera Dolly

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha
Agro

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen
Policiales

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y su familia denuncia un crimen

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas
La Ciudad

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada
Policiales

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida
La Ciudad

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año
Economía

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza
Política

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza

Seis muertos en México por el paso de un huracán y una tormenta tropical
Información General

Seis muertos en México por el paso de un huracán y una tormenta tropical

Por qué las grandes marcas de autos abandonan las pantallas táctiles
Información General

Por qué las grandes marcas de autos abandonan las pantallas táctiles

Santiago Siri, experto en IA: El humano encuentra dónde es indispensable
Zoom

Santiago Siri, experto en IA: "El humano encuentra dónde es indispensable"

Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica
Información General

Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica

Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el femicidio?
Policiales

Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el femicidio?

Arca puso el foco en OnlyFans y empieza a mirar con ganas a las creadoras
Economía

Arca puso el foco en OnlyFans y empieza a mirar con ganas a las creadoras

Asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte
Policiales

Asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras
Policiales

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas
Policiales

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas