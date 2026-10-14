La yerba de coco marca la evolución del mate: por qué crece en Argentina y gana espacio en mercados internacionales

Cachamai revolucionó el mercado de yerba mate al ser pionera en la combinación con coco en 2022, logrando que este producto se posicione como uno de los más vendidos en importantes centros urbanos.

La yerba con coco emerge como uno de los grandes protagonistas de la evolución del mate, una de las tradiciones más representativas de la Argentina, con consumidores que priorizan nuevas experiencias de sabor y bienestar.

La tendencia tiene un caso emblemático en Cachamai, que en septiembre de 2022 lanzó Cachamate Coco, convirtiéndose en la primera empresa argentina en desarrollar una yerba mate con coco. Desde entonces, el producto experimentó un fuerte crecimiento y actualmente se ubica entre los más vendidos de la compañía, detrás de la yerba tradicional, con una destacada demanda en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, además de otros grandes centros urbanos.

“El mate está viviendo una evolución. Cada vez más personas se suman al hábito desde más jóvenes y lo viven de otra manera: quieren variar, descubrir sabores y cuidarse sin perder el ritual. Cachamate Coco nació para ese consumidor, y cuatro años después confirmamos que no era una moda, sino un cambio de hábito”, afirmó Graciela Rastelli, CEO de Cachamai.

Cachamate Coco se destaca por su perfil de sabor diferente al tradicional. Uno de sus principales atributos es que aporta un dulzor natural, lo que la convierte en una alternativa para quienes buscan disfrutar del mate dulce sin necesidad de agregar azúcar ni edulcorantes. Además, el coco suma aroma y notas tropicales que enriquecen la experiencia de consumo sin alterar la esencia del ritual matero.

La aceptación de este producto también está vinculada con una nueva generación de consumidores que presta mayor atención a la composición de los alimentos y bebidas que incorpora a su rutina diaria. Y, en ese sentido, el coco es valorado por su aporte de nutrientes y fibra, características que encuentran eco en quienes priorizan opciones asociadas al bienestar y a hábitos más conscientes.

La expansión de las yerbas saborizadas refleja una evolución más amplia del tradicional hábito, porque los consumidores ya no buscan únicamente la yerba tradicional, sino también productos capaces de ofrecer experiencias distintas, combinando sabor, practicidad y bienestar.

“En un mercado exigente, el consumidor elige con más cuidado y valora las propuestas que le aportan algo distinto. Nuestras yerbas saborizadas con frutas son hoy uno de los motores de crecimiento de la marca, y Cachamate Coco es la mejor prueba de que innovar es escuchar al consumidor”, agregó Rastelli.

La incorporación de ingredientes naturales a la yerba mate se consolida así como una de las principales tendencias del sector y muestra cómo una costumbre centenaria continúa reinventándose para conectar con nuevas generaciones, conquistar paladares diferentes y abrirse camino más allá de las fronteras argentinas.

Un producto que abre mercados

La creciente popularidad de la yerba mate en el exterior, impulsada por el interés global en productos naturales y bebidas funcionales, abrió nuevas oportunidades para las propuestas innovadoras.

Recientemente, Cachamate Coco logró consolidar una presencia internacional con envíos a mercados como Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, México, Chile y Paraguay.