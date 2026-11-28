El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados calificó de “rotundo fracaso” la movida diplomática del gobierno tras el fallo del Tribunal del Mar

El diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, el rosarino Germán Martínez , pidió este sábado la renuncia del canciller Pablo Quirno y calificó como un “rotundo fracaso” la estrategia diplomática del gobierno en torno a Malvinas .

“La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzábal fue un fracaso diplomático” , sostuvo Martínez tras el fallo del Tribunal del Mar, en referencia al canciller, al asesor del gobierno y a la secretaria de Legal y Técnica.

También cuestionó la reacción oficial y afirmó: “El comunicado del gobierno posfallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al «estamos ganando» de (Leopoldo Fortunato) Galtieri” .

Martínez reclamó que el presidente Javier Milei “tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales” y agregó: “Menos humo. Más y mejor diplomacia. Las Malvinas son argentinas” .

Declaraciones de Quirno tras el fallo adverso por Malvinas

Quirno se pronunció tras el fallo adverso en la búsqueda de interrumpir el proyecto Sea Lion en las islas Malvinas. Luego de la resolución, el funcionario señaló: "Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo".

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar de las Naciones Unidas rechazó el pedido para frenar la actividad de las empresas que armaron un proyecto de explotación petrolífera en la zona del archipiélago.

Sin embargo, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto consideró que el veredicto tiene aspectos positivos porque "ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar".

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"Nos asiste la historia, nos asiste el derecho y nos guía la profunda convicción de que no hay causa más noble que la defensa de nuestra patria. Nuestra voluntad es inquebrantable y nuestro reclamo inclaudicable", manifestó Quirno a través de redes sociales.

En lo que respecta al tema legal, indicó que la decisión "no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia" de quienes intervendrán en el arbitraje de la cuestión.

Luego añadió: "Avanzaremos con más determinación que nunca en todos los frentes, reforzando las sanciones y profundizando las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas".