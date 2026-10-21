DonWeb Day llega a Rosario: una tarde gratuita para aprender, probar y conectar con la inteligencia artificial

Charlas, workshops, experiencias tecnológicas, gastronomía, sorteos y una hackatón con $1Millón de pesos en premios: el festival se hará el domingo 1 de noviembre en Tecnoteca, con entrada libre y gratuita.

Rosario se prepara para recibir el DonWeb Day, un festival de inteligencia artificial y marketing digital pensado para que la tecnología deje de ser algo lejano y se convierta en una herramienta concreta. La cita es el domingo 1 de noviembre, de 13 a 19.30 , en Tecnoteca (Estévez Boero 740) , con entrada libre y gratuita… y acreditación previa.

Organizado por DonWeb, el encuentro propone un formato de festival abierto y participativo. Durante toda la tarde, quienes se acerquen podrán escuchar charlas en un escenario principal, sumarse a talleres prácticos, recorrer zonas de experiencias, conocer stands de marcas y participar de sorteos de premios. Habrá además propuestas gastronómicas, espacios de networking y una muestra especial del Museo Naval Bodega BordeRío.

El escenario principal reunirá a referentes del emprendimiento, el marketing digital y la tecnología, con charlas pensadas tanto para quienes recién se acercan a la IA como para quienes ya la usan en su trabajo.

Paula Bilbao abrirá la grilla con una charla sobre cómo pasar de Instagram a un negocio real. Después, Ezequiel Pratissoli (Otromasdesistemas) hablará de IA y automatizaciones, y Guillermo Seifert y Diego Boni presentarán casos de inteligencia artificial aplicada. Carlos Sosa abordará el liderazgo en la era de la IA y Fabrizio Guaglianone se enfocará en las empresas potenciadas por esta tecnología. El cierre estará a cargo de Araceli Prudente, que compartirá las claves para crear videos virales.

Aprender haciendo: workshops prácticos

En paralelo a las charlas, los labs de Tecnoteca recibirán workshops prácticos con cupos limitados:

IA para emprendimientos, con Florencia Hernández.

Creación de sitios web y email marketing, con Ángela Romagnoli.

Creación de videos con inteligencia artificial, con Cristian Cargnello (Nokoko).

Hackatón DonWeb Cloud: $1.000.000 en premios

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la Hackatón de DonWeb Cloud, un desafío presencial y de participación individual que repartirá un total de $1.000.000 en premios entre quienes logren resolverlo.

La propuesta es tan ambiciosa como directa: cada participante deberá construir y deployar desde cero, en una sola tarde, una aplicación web con inteligencia artificial integrada. La consigna se revelará recién al inicio de la competencia, para que todos arranquen desde la misma línea de largada.

La hackatón tendrá un cupo de entre 30 y 45 participantes, con inscripción previa obligatoria en donwebday.com. La premiación se realizará al cierre de la jornada.

Experiencias, gastronomía y sorteos

Más allá de las charlas y los talleres, el DonWeb Day propone una tarde para recorrer y disfrutar. Las zonas de experiencias permitirán probar tecnología en primera persona y los stands de marcas acercarán productos y servicios digitales. También habrá propuestas gastronómicas y sorteos de premios a lo largo de la jornada.

"Queremos que la IA deje de ser un tema de expertos y se convierta en una herramienta que cualquiera pueda usar para su proyecto o su negocio. Por eso elegimos un formato de festival, gratuito y abierto a toda la comunidad", explicó Belén Berton, Marketing Manager de DonWeb.

Cómo participar

La entrada es libre y gratuita, con acreditación previa en donwebday.com. Los workshops y la hackatón tienen cupos limitados y requieren una inscripción específica desde el mismo sitio.

Datos útiles

Qué: DonWeb Day Rosario, festival de tecnología, inteligencia artificial y marketing digital

Cuándo: domingo 1 de noviembre de 2026, de 13 a 19.30

Dónde: Tecnoteca, Estévez Boero 740, Rosario

Entrada: libre y gratuita, con acreditación previa

Hackatón: presencial e individual, de 20 a 30 participantes, $1.000.000 en premios, con inscripción obligatoria

Acreditaciones y más información: www.donwebday.com

Invitación en redes: Reel en Instagram