EXPOCON 2027 se presenta oficialmente en Ciudad Industria

La exposición de la construcción más importante del país tendrá su lanzamiento oficial el próximo jueves 3 de septiembre en Funes

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EXPOCON 2027, inicia así, su camino hacia una nueva edición con un evento de presentación oficial que reunirá a referentes, empresas y protagonistas de la industria, junto a autoridades provinciales y municipales.

La cita es el próximo jueves 3 de septiembre, a las 12 horas, en Ciudad Industria, ubicada sobre la Autopista Rosario-Córdoba, kilómetro 301, en Funes.

En el encuentro se darán detalles de las características que tendrá esta nueva edición, que además de sumar metros cuadrados y expositores, marcara un antes y un después en la forma de abordar eventos de esta naturaleza.

La construcción es una de las actividades con mayor impacto en el desarrollo económico y urbano de la región, en la generación de empleo directo e indirecto, derrame de riqueza y motivador de inversiones genuinas.

En ese contexto, EXPOCON se proyecta como un espacio para generar vínculos, mostrar nuevas tecnologías, promover negocios y poner en agenda los desafíos que enfrenta la industria.

La presentación oficial se realizará en Ciudad Industria, un escenario que representa el crecimiento y la transformación productiva de la región.

EXPOCON se desarrollará del 8 al 11 de abril de 2027.

Datos del evento

Presentación oficial EXPOCON 2027

Fecha: Jueves 3 de septiembre

Horario: 12:00 hs

Lugar: Ciudad Industria

Dirección: Autopista Rosario-Córdoba, km 301 – Funes, Santa Fe

Confirmación : https://forms.gle/WwWg3xxumYzBehKC6

Equipo EXPOCON 2027

Fecha de realización: Del 8 al 11 de abril de 2027

Más información: www.cifrasonline.com.ar