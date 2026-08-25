Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

La aseguradora del Grupo SanCor Salud amplía su propuesta de valor con una nueva línea de seguros orientada a proteger hogares, bienes y distintos aspectos de la vida cotidiana, con productos simples, ágiles y adaptados a las necesidades actuales

Mista Seguros continúa ampliando su propuesta y da un nuevo paso en su evolución con el desembarco en el ramo Patrimoniales . La compañía, que nació con una fuerte orientación hacia los seguros de personas, suma ahora soluciones destinadas a proteger hogares y bienes, como parte de una estrategia que busca acompañar de manera cada vez más integral las necesidades de sus asegurados.

La incorporación de este nuevo ramo responde a una transformación en la manera de entender la protección. "Hoy las personas buscan soluciones más integrales, más simples y alineadas a su vida cotidiana. Buscan compañías que puedan acompañarlas en distintos aspectos de su bienestar y de su tranquilidad. Ahí es donde aparece esta nueva etapa de Mista", explica Adrián Sasse , referente estratégico de la compañía.

El primer producto de esta nueva línea es Combinado Familiar , una propuesta pensada para brindar protección integral al hogar y a los bienes de las personas. Entre sus coberturas se incluyen incendio de edificio y contenido, robo de contenido general, responsabilidad civil hacia linderos y por hechos privados, daños por agua, cristales y todo riesgo para electrodomésticos.

La propuesta también contempla situaciones y bienes que forman parte de la vida cotidiana actual, con alternativas de protección para dispositivos portátiles, celulares, bicicletas y monopatines , entre otros.

Pero la protección no termina en la cobertura. Mista incorpora también una serie de servicios de asistencia pensados para resolver necesidades concretas que pueden surgir en el día a día. Emergencias en el hogar, asistencia tecnológica, reparación de electrodomésticos, servicios vinculados al cuidado de mascotas y asistencia en vía pública forman parte de una propuesta que busca sumar valor más allá de la póliza.

"*Creemos que hoy el diferencial no está solamente en la cobertura tradicional. Está también en todo lo que acompaña a esa cobertura*", señala Sasse, y agrega que "*por eso los servicios adicionales tienen un rol cada vez más importante dentro de nuestra propuesta de valor*".

Soluciones simples con el respaldo de un grupo líder

La nueva línea fue desarrollada bajo una lógica de productos predefinidos, con requisitos mínimos de suscripción y procesos de contratación simples. El objetivo es facilitar el acceso a las coberturas y, al mismo tiempo, ofrecer a los Productores Asesores de Seguros herramientas comerciales ágiles y fáciles de gestionar.

Este lanzamiento representa una nueva etapa para una compañía que comenzó a operar en 2022 y que fue ampliando progresivamente su oferta. A los productos vinculados a Accidentes Personales y Sepelio se sumaron posteriormente nuevas coberturas, como seguros de salud y Accidentes Personales vinculados al ámbito laboral y deportivo.

"*Sabíamos que era necesario dar un paso más, ampliarnos y ofrecer una propuesta de valor más completa*", sostiene Sasse. "*Esta nueva línea de seguros patrimoniales nos permite diversificar nuestra oferta y seguir acompañando las necesidades actuales de los asegurados*".

En ese marco, la incorporación de Patrimoniales expande el alcance de una propuesta que busca acompañar a las personas, las familias y las empresas en diferentes momentos y situaciones de sus vidas. La expansión de Mista forma parte, así, de una planificación integral, en la que cada unidad de negocio suma capacidades y soluciones para construir una propuesta de bienestar cada vez más amplia.

Una propuesta que evoluciona junto a las personas

Con esta nueva etapa, Mista Seguros busca consolidar una propuesta de protección con una mirada puesta en la cercanía, la simplicidad y la capacidad de responder a las nuevas necesidades de los asegurados.