La Capital | Novedades | seguro

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

La aseguradora del Grupo SanCor Salud amplía su propuesta de valor con una nueva línea de seguros orientada a proteger hogares, bienes y distintos aspectos de la vida cotidiana, con productos simples, ágiles y adaptados a las necesidades actuales

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

25 de agosto 2026 · 08:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Mista Seguros continúa ampliando su propuesta y da un nuevo paso en su evolución con el desembarco en el ramo Patrimoniales. La compañía, que nació con una fuerte orientación hacia los seguros de personas, suma ahora soluciones destinadas a proteger hogares y bienes, como parte de una estrategia que busca acompañar de manera cada vez más integral las necesidades de sus asegurados.

Una nueva manera de entender la protección

La incorporación de este nuevo ramo responde a una transformación en la manera de entender la protección. "Hoy las personas buscan soluciones más integrales, más simples y alineadas a su vida cotidiana. Buscan compañías que puedan acompañarlas en distintos aspectos de su bienestar y de su tranquilidad. Ahí es donde aparece esta nueva etapa de Mista", explica Adrián Sasse, referente estratégico de la compañía.

El primer producto de esta nueva línea es Combinado Familiar, una propuesta pensada para brindar protección integral al hogar y a los bienes de las personas. Entre sus coberturas se incluyen incendio de edificio y contenido, robo de contenido general, responsabilidad civil hacia linderos y por hechos privados, daños por agua, cristales y todo riesgo para electrodomésticos.

Mista_3.jpg

La propuesta también contempla situaciones y bienes que forman parte de la vida cotidiana actual, con alternativas de protección para dispositivos portátiles, celulares, bicicletas y monopatines, entre otros.

Pero la protección no termina en la cobertura. Mista incorpora también una serie de servicios de asistencia pensados para resolver necesidades concretas que pueden surgir en el día a día. Emergencias en el hogar, asistencia tecnológica, reparación de electrodomésticos, servicios vinculados al cuidado de mascotas y asistencia en vía pública forman parte de una propuesta que busca sumar valor más allá de la póliza.

"*Creemos que hoy el diferencial no está solamente en la cobertura tradicional. Está también en todo lo que acompaña a esa cobertura*", señala Sasse, y agrega que "*por eso los servicios adicionales tienen un rol cada vez más importante dentro de nuestra propuesta de valor*".

Mista_4.jpg

Soluciones simples con el respaldo de un grupo líder

La nueva línea fue desarrollada bajo una lógica de productos predefinidos, con requisitos mínimos de suscripción y procesos de contratación simples. El objetivo es facilitar el acceso a las coberturas y, al mismo tiempo, ofrecer a los Productores Asesores de Seguros herramientas comerciales ágiles y fáciles de gestionar.

Este lanzamiento representa una nueva etapa para una compañía que comenzó a operar en 2022 y que fue ampliando progresivamente su oferta. A los productos vinculados a Accidentes Personales y Sepelio se sumaron posteriormente nuevas coberturas, como seguros de salud y Accidentes Personales vinculados al ámbito laboral y deportivo.

"*Sabíamos que era necesario dar un paso más, ampliarnos y ofrecer una propuesta de valor más completa*", sostiene Sasse. "*Esta nueva línea de seguros patrimoniales nos permite diversificar nuestra oferta y seguir acompañando las necesidades actuales de los asegurados*".

Mista_2.jpg

En ese marco, la incorporación de Patrimoniales expande el alcance de una propuesta que busca acompañar a las personas, las familias y las empresas en diferentes momentos y situaciones de sus vidas. La expansión de Mista forma parte, así, de una planificación integral, en la que cada unidad de negocio suma capacidades y soluciones para construir una propuesta de bienestar cada vez más amplia.

Una propuesta que evoluciona junto a las personas

Con esta nueva etapa, Mista Seguros busca consolidar una propuesta de protección con una mirada puesta en la cercanía, la simplicidad y la capacidad de responder a las nuevas necesidades de los asegurados.

Noticias relacionadas
sonda: tecnologia para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

polo, golf, moda y musica: asi sera la exclusiva fiesta de fashion sunset en la rinconada con pampita, barby franco, mario guerci y leo saleh

Polo, golf, moda y música: así será la exclusiva fiesta de Fashion Sunset en La Rinconada con Pampita, Barby Franco, Mario Guerci y Leo Saleh

las series policiales que cambiaron la forma de contar una investigacion

Las series policiales que cambiaron la forma de contar una investigación

ser socio de city center rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km

Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Lo último

Netflix: el drama policial basado en lacaptura de un criminal real

Netflix: el drama policial basado en lacaptura de un criminal real

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

La remodelación de la plaza de la Cooperación sacó a la luz la historia de estos comercios. En Refinería, el edificio de 1911 aún perdura

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie
Rosario Central y una levantada que pudo tener un premio todavía mayor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Rosario Central y una levantada que pudo tener un premio todavía mayor

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas
Agro

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

Di María fue homenajeado en la previa y la bienvenida se la dio otro campeón del mundo

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

En blanco y azul: abrió en Rosario una taberna griega donde descubrir nuevos sabores

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Revuelo por el cambio de vencimiento de la tarjeta de un banco: qué va a pasar

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Ovación
Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Di María volvió a ser el jugador del desequilibrio y el ingenio

Di María volvió a ser el jugador del desequilibrio y el ingenio

Rosario Central y una levantada que pudo tener un premio todavía mayor

Rosario Central y una levantada que pudo tener un premio todavía mayor

Policiales
Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Quedó preso por homicidio un hombre que se entregó luego de estar prófugo siete meses

Quedó preso por homicidio un hombre que se entregó luego de estar prófugo siete meses

La Ciudad
Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la Autopista Rosario-Córdoba

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la Autopista Rosario-Córdoba

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Por Redaccion Comercial
Contenido patrocinado

Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos
Información General

Un vuelo que iba de Buenos Aires a Madrid terminó en Natal por problemas técnicos

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano
Información General

La rosarina Candela Arizaga amplió su declaración en el caso contra Facundo Moyano

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro
Información General

Una nena de 8 años murió en EE.UU. por una rara ameba que devora el cerebro

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética
Información General

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y se tragó tres autos
Información General

En Porto Alegre se abrió un socavón en el suelo y "se tragó" tres autos

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento
La Ciudad

Universidad: esperan un pronunciamiento judicial por el financiamiento

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes
La Región

Nación adjudicó la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34: tarifas y peajes

Alquileres en Rosario: más rescisiones por falta de pago y cuesta conseguir inquilinos

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Alquileres en Rosario: más rescisiones por falta de pago y cuesta conseguir inquilinos

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700
La Ciudad

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700

En vísperas de El Súper Niño, La Capital ratifica su compromiso con la audiencia
Editorial

En vísperas de "El Súper Niño", La Capital ratifica su compromiso con la audiencia

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

El Monumento a la Bandera ya se transforma para los Juegos Suramericanos

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado
Policiales

Un árbitro de una liga de fútbol juvenil fue agredido por jugadores y amenazado

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol
La Región

Un hombre murió en Cañada de Gómez mientras jugaba un partido de fútbol

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte
Información General

Las teorías por la foto de la Nasa sobre un extraño objeto negro en el cielo de Marte

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas
Información General

Travel Sale 2026: descuentos, recomendaciones y cómo conseguir buenas ofertas