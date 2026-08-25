Del seguro de personas a la protección integral: Mista Seguros desembarca en el ramo patrimoniales
La aseguradora del Grupo SanCor Salud amplía su propuesta de valor con una nueva línea de seguros orientada a proteger hogares, bienes y distintos aspectos de la vida cotidiana, con productos simples, ágiles y adaptados a las necesidades actuales
Mista Seguros continúa ampliando su propuesta y da un nuevo paso en su evolución con el desembarco en el ramo Patrimoniales. La compañía, que nació con una fuerte orientación hacia los seguros de personas, suma ahora soluciones destinadas a proteger hogares y bienes, como parte de una estrategia que busca acompañar de manera cada vez más integral las necesidades de sus asegurados.
Una nueva manera de entender la protección
La incorporación de este nuevo ramo responde a una transformación en la manera de entender la protección. "Hoy las personas buscan soluciones más integrales, más simples y alineadas a su vida cotidiana. Buscan compañías que puedan acompañarlas en distintos aspectos de su bienestar y de su tranquilidad. Ahí es donde aparece esta nueva etapa de Mista", explica Adrián Sasse, referente estratégico de la compañía.
El primer producto de esta nueva línea es Combinado Familiar, una propuesta pensada para brindar protección integral al hogar y a los bienes de las personas. Entre sus coberturas se incluyen incendio de edificio y contenido, robo de contenido general, responsabilidad civil hacia linderos y por hechos privados, daños por agua, cristales y todo riesgo para electrodomésticos.
La propuesta también contempla situaciones y bienes que forman parte de la vida cotidiana actual, con alternativas de protección para dispositivos portátiles, celulares, bicicletas y monopatines, entre otros.
Pero la protección no termina en la cobertura. Mista incorpora también una serie de servicios de asistencia pensados para resolver necesidades concretas que pueden surgir en el día a día. Emergencias en el hogar, asistencia tecnológica, reparación de electrodomésticos, servicios vinculados al cuidado de mascotas y asistencia en vía pública forman parte de una propuesta que busca sumar valor más allá de la póliza.
"*Creemos que hoy el diferencial no está solamente en la cobertura tradicional. Está también en todo lo que acompaña a esa cobertura*", señala Sasse, y agrega que "*por eso los servicios adicionales tienen un rol cada vez más importante dentro de nuestra propuesta de valor*".
Soluciones simples con el respaldo de un grupo líder
La nueva línea fue desarrollada bajo una lógica de productos predefinidos, con requisitos mínimos de suscripción y procesos de contratación simples. El objetivo es facilitar el acceso a las coberturas y, al mismo tiempo, ofrecer a los Productores Asesores de Seguros herramientas comerciales ágiles y fáciles de gestionar.
Este lanzamiento representa una nueva etapa para una compañía que comenzó a operar en 2022 y que fue ampliando progresivamente su oferta. A los productos vinculados a Accidentes Personales y Sepelio se sumaron posteriormente nuevas coberturas, como seguros de salud y Accidentes Personales vinculados al ámbito laboral y deportivo.
"*Sabíamos que era necesario dar un paso más, ampliarnos y ofrecer una propuesta de valor más completa*", sostiene Sasse. "*Esta nueva línea de seguros patrimoniales nos permite diversificar nuestra oferta y seguir acompañando las necesidades actuales de los asegurados*".
En ese marco, la incorporación de Patrimoniales expande el alcance de una propuesta que busca acompañar a las personas, las familias y las empresas en diferentes momentos y situaciones de sus vidas. La expansión de Mista forma parte, así, de una planificación integral, en la que cada unidad de negocio suma capacidades y soluciones para construir una propuesta de bienestar cada vez más amplia.
Una propuesta que evoluciona junto a las personas
Con esta nueva etapa, Mista Seguros busca consolidar una propuesta de protección con una mirada puesta en la cercanía, la simplicidad y la capacidad de responder a las nuevas necesidades de los asegurados.
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