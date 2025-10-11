La Capital | Novedades | cuidados paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

El segundo sábado de octubre se invita a reflexionar sobre el derecho de todas las personas a recibir alivio y acompañamiento frente a enfermedades graves o incurables

Rosa María Nocera - Psiconcóloga y Psicóloga paliativista de Grupo Oro;o

Por Rosa María Nocera - Psiconcóloga y Psicóloga paliativista de Grupo Oro;o

11 de octubre 2025 · 07:00hs
Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Cada segundo sábado de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de garantizar el acceso universal a este tipo de atención. El lema internacional de este año, que es “Cumplir la promesa: acceso universal a los Cuidados Paliativos”, invita a reflexionar sobre el derecho de todas las personas a recibir alivio y acompañamiento integral frente a enfermedades graves o incurables.

Los Cuidados Paliativos constituyen una forma específica de atención para pacientes con enfermedades incurables, progresivas o que amenazan la vida, como el cáncer, las enfermedades neurológicas degenerativas, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, renal o hepática crónica, entre otras.

Su objetivo es brindar la mejor calidad de vida posible en cada etapa de la enfermedad, a través del alivio eficaz del dolor y de otros síntomas que afectan tanto al cuerpo como a las emociones.

El dolor, la falta de aire, el insomnio, la pérdida de apetito, la disminución de la autonomía o la angustia son algunos de los síntomas que los profesionales abordan con un enfoque interdisciplinario.

Cada uno de esos signos puede aliviarse, y hacerlo impacta profundamente en el bienestar del paciente y de su entorno. Por eso, los Cuidados Paliativos también acompañan a la familia, reconociendo su rol esencial en el proceso de atención.

A menudo se asocian los Cuidados Paliativos únicamente al final de la vida, pero su alcance es mucho más amplio: pueden y deben incorporarse desde el momento del diagnóstico de una enfermedad grave, para ofrecer acompañamiento temprano y sostenido.

En Argentina, la Ley Nacional de Cuidados Paliativos N.º 27.678 garantiza este derecho. Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado: menos del 15% de las personas que los necesitan los reciben efectivamente. La derivación puede realizarla el médico tratante, pero también puede ser solicitada directamente por el paciente, su familia o personas cercanas.

Porque los Cuidados Paliativos son un derecho y una forma de cuidar la vida en todas sus dimensiones, en Sanatorio Parque y Grupo Oroño, contamos con un Servicio de Cuidados Paliativos integrado por médicos y psicólogos especializados, comprometidos en ofrecer acompañamiento interdisciplinario, humano y profesional a cada paciente y su familia.

Noticias relacionadas
un clasico renovado llega a rosario: mcdonalds lanza la mccrispy chicken legend

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonald's lanza la McCrispy Chicken Legend

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Lo último

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Tras la huella sagrada de Machu Picchu: un viaje entre cultura viva y cocina memorable

Tras la huella sagrada de Machu Picchu: un viaje entre cultura viva y cocina memorable

Europa se despide del sello en el pasaporte: así funcionarán las fronteras inteligentes

Europa se despide del sello en el pasaporte: así funcionarán las "fronteras inteligentes"

Aumentó el uso del monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto

Los negocios que los venden refieren un alza en las ventas entre un 10% al 20% interanual. La movilidad eléctrica es una opción para reducir costos

Aumentó el uso del monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto
Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren
La Ciudad

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Ovación
Newells: un torneo tirado a la basura y el momento de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un torneo tirado a la basura y el momento de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newells: un torneo tirado a la basura y el momento de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el momento de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Messi en un palco y gol de Lo Celso para un nuevo triunfo de Argentina en otro tributo a Russo

Messi en un palco y gol de Lo Celso para un nuevo triunfo de Argentina en otro tributo a Russo

Asociación Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ganó y da pelea en la Primera B

Asociación Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ganó y da pelea en la Primera B

Policiales
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La Ciudad
Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros
La Ciudad

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Aumentó el uso del monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto

Aumentó el uso del monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

El tiempo en Rosario: sábado con calor, tormentoso y con viento

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco
Ovación

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Por Matías Loja
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos