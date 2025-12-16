La Capital | Novedades | Grupo San Cristóbal

"Desde las personas, para las personas", Grupo San Cristóbal presenta su nuevo reporte de sustentabilidad

La compañía lanzó una nueva edición de su rendición de cuentas que reúne los indicadores de gestión en torno a su estrategia ambiental, social y de gobierno.

16 de diciembre 2025 · 15:07hs
Desde las personas, para las personas, Grupo San Cristóbal presenta su nuevo reporte de sustentabilidad

Grupo San Cristóbal anunció la publicación de su Reporte de Sustentabilidad para el ejercicio 2024/2025, un documento que reúne los principales avances de la compañía en la integración de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) dentro de su estrategia de negocio. La nueva edición sintetiza un año marcado por inversiones responsables, mejoras en eficiencia operativa, programas de impacto social y acciones concretas frente a los desafíos climáticos y económicos del país. Además, este año la organización dio un paso clave integrando la gestión de Argentina y Uruguay bajo una misma mirada regional. Con ello refuerza su cultura compartida y amplía su rendición de cuentas a todo el Grupo.

Al respecto, Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal, expresó: “Somos una compañía con 86 años de trayectoria y nuestro compromiso con la sustentabilidad no es una declaración, sino una forma de gestionar, de tomar decisiones y de vincularnos con las personas. Este reporte refleja lo que hemos logrado, pero sobre todo el rumbo que elegimos: ser una organización que innova con integridad y convicción, que fortalece las relaciones humanas y que deja una huella positiva en la sociedad y en el planeta. El desafío que tenemos por delante es tan grande como inspirador: seguir construyendo, desde las personas y para las personas, un futuro más próspero, inclusivo y sostenible”.

personal: la nueva era de servicios digitales en argentina

Personal: La nueva era de servicios digitales en Argentina

Grupo Corven inaugura su planta fotovoltaica de autoconsumo en Venado Tuerto, la más grande de Santa Fe

Una apuesta que mira al futuro: Corven inaugura la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Santa Fe

La publicación destaca avances vinculados a inversiones con enfoque sostenible, entre ellos: una cartera donde el 71% de los fondos se encuentran invertidos en empresas que reportan su huella de carbono, una reducción del 18% en la exposición a energía fósil y más de $21.408 millones destinados a instrumentos con criterios de sostenibilidad. También incorpora información actualizada sobre riesgos climáticos, gestión ética, prevención del fraude —con más de $6.680 millones en pérdidas evitadas— y el fortalecimiento de procesos de cumplimiento y transparencia.

En materia ambiental, la compañía profundizó su estrategia de mitigación y regeneración, con iniciativas como el Bosque San Cristóbal, que ya suma más de 750 árboles nativos plantados en Misiones, junto a campañas de concientización sobre biodiversidad y cambio climático que ampliaron el alcance de esta agenda hacia nuevos públicos.

La actualización también refleja avances en inclusión, diversidad y accesibilidad. Entre ellos, la consolidación del Comité de Diversidad e Inclusión, la adecuación de procesos para asegurar experiencias accesibles y el impulso de programas como Desarrollá Tu Futuro, orientado a promover la empleabilidad de personas con discapacidad mediante becas, formación y mentorías vinculadas a tecnología.

En cuanto al compromiso con las comunidades, el documento incorpora los resultados del programa Hacedores por la Comunidad y del lanzamiento de la primera edición del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social, que convocó a más de 200 proyectos y otorgó $30 millones a diversas iniciativas.

En cuanto al compromiso con las comunidades, el reporte reafirma la identidad mutualista del Grupo. Que se traduce en cuidar el bienestar y el patrimonio de sus asociados y clientes, anticipando riesgos, fortaleciendo la resiliencia y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que está presente. Este diferencial se refleja en indicadores concretos como su programa Inversión Social Privada que, como novedad significativa, presenta el lanzamiento del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social.

La estrategia de sustentabilidad del Grupo San Cristóbal se fundamenta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los Principios WEPs de ONU Mujeres, las tendencias globales en la industria, los estándares GRI y SASB y las expectativas de sus grupos de interés.

Con esta edición, Grupo San Cristóbal refuerza su posición como referente en sustentabilidad dentro del sector asegurador y reafirma su compromiso de largo plazo: construir una organización sólida, transparente e innovadora, preparada para los desafíos futuros y orientada a desarrollar soluciones que cuiden lo que importa.

Más información en https://www.gruposancristobal.com.ar/sustentabilidad/reporte8

Acerca de Grupo San Cristóbal

Somos un equipo de personas que trabajamos para hacer que nuestros clientes estén seguros, cuidando su bienestar y patrimonio. Nos esmeramos por entender sus necesidades y los ayudamos a tener éxito, superando sus expectativas.

A través de nuestras marcas (San Cristóbal Seguros, Asociart ART, iúnigo, San Cristóbal Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociart Servicios y San Cristóbal Caja Mutual) brindamos soluciones de seguros y servicios financieros para individuos, empresas y el agro. Junto a los Productores Asesores tenemos presencia en Argentina y Uruguay.

Trazamos y ejecutamos políticas activas para promover una gestión responsable, contribuir al desarrollo sostenible y construir una organización conectada con las personas, íntegra, empática con sus comunidades, comprensiva de la realidad, diversa e inclusiva. Conocé más en www.gruposancristobal.com.ar.

Grupo San Cristóbal estrategia ambiental
Noticias relacionadas
dia del oftalmologo

Día del Oftalmólogo

vision y confianza: la filosofia de adolfo del cueto para transformar la gestion patrimonial

Visión y confianza: la filosofía de Adolfo del Cueto para transformar la gestión patrimonial

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Lo último

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Darío V. fue acusado de encargar el femicidio de Lucía Carpanetto por 120 mil pesos a un gatillero ya detenido. Un celular con contenido sexual, el móvil
Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe
Información General

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible
POLICIALES

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Política

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

Las más leídas
Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ovación
Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly
Ovación

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

El mejor gol del año es argentino: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás

El mejor gol del año es argentino: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás

El oficialismo y la oposición de Newells se juntaron por primera vez tras las elecciones

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Policiales
Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad
POLICIALES

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Dos perros antinarcóticos de la policía provincial encontraron cocaína en un allanamiento en la zona sur

Dos perros antinarcóticos de la policía provincial encontraron cocaína en un allanamiento en la zona sur

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

La Ciudad
La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados
La Ciudad

La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: Hay que legalizar Uber

Schmuck, en contra de subir las tarifas de taxis: "Hay que legalizar Uber"

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Ovación

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Economía

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR
La Ciudad

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación
Economía

El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar a partir de enero: ahora se actualizarán por inflación

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo