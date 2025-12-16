"Desde las personas, para las personas", Grupo San Cristóbal presenta su nuevo reporte de sustentabilidad

La compañía lanzó una nueva edición de su rendición de cuentas que reúne los indicadores de gestión en torno a su estrategia ambiental, social y de gobierno.

Grupo San Cristóbal anunció la publicación de su Reporte de Sustentabilidad para el ejercicio 2024/2025 , un documento que reúne los principales avances de la compañía en la integración de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) dentro de su estrategia de negocio. La nueva edición sintetiza un año marcado por inversiones responsables, mejoras en eficiencia operativa, programas de impacto social y acciones concretas frente a los desafíos climáticos y económicos del país. Además, este año la organización dio un paso clave integrando la gestión de Argentina y Uruguay bajo una misma mirada regional. Con ello refuerza su cultura compartida y amplía su rendición de cuentas a todo el Grupo.

Al respecto, Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal , expresó: “Somos una compañía con 86 años de trayectoria y nuestro compromiso con la sustentabilidad no es una declaración, sino una forma de gestionar, de tomar decisiones y de vincularnos con las personas. Este reporte refleja lo que hemos logrado, pero sobre todo el rumbo que elegimos: ser una organización que innova con integridad y convicción, que fortalece las relaciones humanas y que deja una huella positiva en la sociedad y en el planeta. El desafío que tenemos por delante es tan grande como inspirador: seguir construyendo, desde las personas y para las personas, un futuro más próspero, inclusivo y sostenible”.

La publicación destaca avances vinculados a inversiones con enfoque sostenible , entre ellos: una cartera donde el 71% de los fondos se encuentran invertidos en empresas que reportan su huella de carbono, una reducción del 18% en la exposición a energía fósil y más de $21.408 millones destinados a instrumentos con criterios de sostenibilidad. También incorpora información actualizada sobre riesgos climáticos, gestión ética, prevención del fraude —con más de $6.680 millones en pérdidas evitadas— y el fortalecimiento de procesos de cumplimiento y transparencia.

En materia ambiental, la compañía profundizó su estrategia de mitigación y regeneración, con iniciativas como el Bosque San Cristóbal , que ya suma más de 750 árboles nativos plantados en Misiones, junto a campañas de concientización sobre biodiversidad y cambio climático que ampliaron el alcance de esta agenda hacia nuevos públicos.

La actualización también refleja avances en inclusión, diversidad y accesibilidad. Entre ellos, la consolidación del Comité de Diversidad e Inclusión, la adecuación de procesos para asegurar experiencias accesibles y el impulso de programas como Desarrollá Tu Futuro, orientado a promover la empleabilidad de personas con discapacidad mediante becas, formación y mentorías vinculadas a tecnología.

En cuanto al compromiso con las comunidades, el documento incorpora los resultados del programa Hacedores por la Comunidad y del lanzamiento de la primera edición del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social, que convocó a más de 200 proyectos y otorgó $30 millones a diversas iniciativas.

En cuanto al compromiso con las comunidades, el reporte reafirma la identidad mutualista del Grupo. Que se traduce en cuidar el bienestar y el patrimonio de sus asociados y clientes, anticipando riesgos, fortaleciendo la resiliencia y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que está presente. Este diferencial se refleja en indicadores concretos como su programa Inversión Social Privada que, como novedad significativa, presenta el lanzamiento del Premio Grupo San Cristóbal al Impacto Social.

La estrategia de sustentabilidad del Grupo San Cristóbal se fundamenta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los Principios WEPs de ONU Mujeres, las tendencias globales en la industria, los estándares GRI y SASB y las expectativas de sus grupos de interés.

Con esta edición, Grupo San Cristóbal refuerza su posición como referente en sustentabilidad dentro del sector asegurador y reafirma su compromiso de largo plazo: construir una organización sólida, transparente e innovadora, preparada para los desafíos futuros y orientada a desarrollar soluciones que cuiden lo que importa.

Más información en https://www.gruposancristobal.com.ar/sustentabilidad/reporte8

