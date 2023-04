De esta forma, son dos los mercados claros del alquiler temporario, uno es el de departamentos y el otro es el residencial que tienen valores y públicos diferenciados, pero ambos crecen en demanda. Los valores para los departamentos en el centro y macrocentro para un departamento de dos dormitorios oscilan entre $140 mil y $150 mil para alquiler temporario, mientras que para un alquiler de tres años están en los $90 mil. En el caso de la inmobiliaria Porta, ellos sólo toman el management de alquileres temporarios con un mínimo de tres meses. “Si el departamento está en un precio razonable, se alquilan permanentemente a distintos públicos, pueden ser empresarios, empleados, estudiantes que no están cursando todos los meses, parejas”, enumera. Y también está el segmento de quienes vienen desde afuera a atenderse en los centros de salud, que muchas veces requieren alquileres temporarios para llevar adelante tratamientos o hacer post operatorios. Otro dato es que este tipo de unidades no requieren garantía, por lo cual quienes no pueden acceder a ese aval también se vuelcan al alquiler temporario.