Crearon una startup para agilizar la gestión de los administradores de consorcios

Se trata de una plataforma que alivia el día a día de los administradores y los consorcistas. Responde consultas, coordina trabajos y gestiona emergencias en consorcios, las 24 horas, los 365 días del año. Baja un 50% la carga del trabajo.

Para los administradores de consorcios, la gestión de consultas y reclamos puede convertirse en un verdadero desafío . Dar respuesta a los múltiples mensajes que llegan a través de WhatsApp, contactar proveedores de servicios, atender emergencias y contestar dudas, llega a ocupar un alto porcentaje del tiempo de trabajo. AdminIA Secretaria 24|7 es una startup rosarina que propone responder a esta demanda a través de un agente de Inteligencia Artificial entrenado específicamente para aliviar entre un 50 y un 70% la carga de trabajo . Es un ganar – ganar porque los propietarios logran tener una respuesta al instante.

El sistema se integra a WhatsApp y se encarga de contestar a consorcistas a partir de la información proporcionada, sin importar día y horario . Cada consorcio puede suministrar por única vez información relevante, como respuestas a preguntas frecuentes, amenities, servicios, números de urgencia e, incluso, el reglamento de convivencia del edificio. Al mismo tiempo, el agente se encarga de la coordinación de trabajos: crea grupos de chat entre los involucrados y el prestador, asegurándose de que el trabajo quede terminado y garantizando trazabilidad de la gestión.

La idea surgió de una longeva amistad entre el arquitecto Federico Ortega Angelelli y Guillermo Lozano, de larga trayectoria en comunicación . "Veníamos pensando en hacer una aplicación, pero el proyecto fue quedando postergado. En la pandemia, la arquitectura estaba bastante frenada y en comunicación había menos trabajo, así que decidimos retomarlo", narra Lozano. A la dupla de emprendedores, desde el inicio se sumaron Rodrigo Lozano, quien es hijo de Guillermo y actual CEO de la startup y Álvaro Penhalvel , quien ocupa el puesto de administrador regional y responsable comercial. Actualmente, ese primer equipo de cuatro integrantes se expandió a 24 profesionales.

El modelo comercial de AdminIA Secretaria 24|7 funciona bajo suscripción en línea. Hay tres planes disponibles con precios que parten desde los $290.000 mensuales y escalan hasta los $690.000. Cada uno cuenta con diferentes funcionalidades de acuerdo con la necesidad de cada administrador. El plan más básico incluye la respuesta automática a consultas, la actualización de datos de consorcistas y la gestión de emergencias. A medida que se sube en el nivel de suscripción, se puede acceder a la gestión de trabajos, al sistema de resolución de urgencias, integración con correo electrónico, ordenamiento de comprobantes y aplicación del reglamento de convivencia.

"Poner en funcionamiento AdminIA Secretaria 24|7 es muy sencillo. Nuestro cliente es en primera instancia el administrador, aunque también resultan beneficiados los consorcistas. Solamente tiene que registrarse con un formulario breve y cargar los datos básicos del consorcio, los cuales pueden incorporarse de forma masiva, a través de un listado actualizado en Excel", explica Rodrigo. Luego, añadió: "También pueden optar por dejar que la IA haga su trabajo por ellos, es decir, cuando un consorcista escribe al agente por primera vez, éste detecta que no tiene datos de esa persona y automáticamente se los solicita y realiza el registro. Obviamente, el administrador es el que termina dando el visto bueno para incorporarlos definitivamente".

Adminia - Home

Otra particularidad del sistema es el servicio de digitalización de unidades. Esto permite que los ocupantes accedan en segundos a información sobre funcionalidades del edificio en todo momento. "Si te mudaste a un departamento nuevo y, por ejemplo, no sabés dónde se encuentra la llave de paso, se lo podés consultar a AdminIA Secretaria 24|7 a cualquier hora y te responde", explica Federico. Esta funcionalidad alcanza también niveles de detalles tales como conocer la marca del ascensor o la bomba de agua y detectar quiénes son los encargados de hacer el service.

Desde Rosario hacia el exterior

La empresa tiene su base de operaciones en Rosario, donde ya realizó un acuerdo con la Cámara de Propiedad Horizontal de la ciudad, pero también se encuentra presente en Mar del Plata y Buenos Aires para luego expandirse al resto del país en los próximos meses. Recientemente consolidó una alianza con Triunfo Seguros, que brinda bonificaciones en el costo de sus pólizas para las administraciones y consorcios que se suscriban a la plataforma.

Más allá de los planes de expansión nacional, el grupo ya mira fronteras afuera. "Tenemos intención de comercializar el producto en México, Chile y Colombia, ya que son los mercados más naturales para una startup. Nuestro servicio no tiene un limitante geográfico, somos una empresa born-global, ya que el sistema tiene una arquitectura flexible y permite solucionar problemas en consorcios de cualquier país sin demasiado ajuste", comenta el CEO.

Por último, Ortega destaca el alto potencial de AdminIA Secretaria 24|7: “El hecho de que sea un sistema de arquitectura abierta implica también que podemos seguir ampliando sus funcionalidades. En el mercado se van descubriendo nuevas necesidades y siempre podemos adaptarnos e incorporarlas, ya sea mediante integraciones con otras aplicaciones o mediante desarrollo propio”.