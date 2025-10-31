Pascual Construcciones lanzó "Howo by Milo Lockett" con una activación artística única
Con la presencia del artista Milo Lockett, la empresa realizó un evento, en Salta 2030, espacio donde comenzarán a construir el nuevo desarrollo.
31 de octubre 2025·18:55hs
La empresa, Pascual Construcciones viene de realizar una activación artística a cargo de Milo Lockett como previa al inicio de obra de su nuevo desarrollo inmobiliario, Howo by Milo Lockett, que está proyectado comenzar en 2026. El evento tuvo lugar en el terreno de Salta 2030, donde se levantarán dos torres de viviendas, una enfocada 100% en el formato de alquiler temporal y otra de tipo residencial. Contó con la presencia de los socios Gonzalo y Fernando Pascual junto al reconocido artista chaqueño.
"Hicimos una alianza con uno de los artistas más carismáticos y queridos del país. Lo que quisimos representar en esta inauguración artística es lo que va a pasar en una vivienda con Howo by Milo Lockett. Es un desarrollo que combina la arquitectura, el real estate y el arte de Milo", aseguraron los hermanos Pascual en diálogo con Negocios de La Capital.
Entre el 28 y el 30 de octubre, Lockett pintó en vivo los primeros murales del proyecto, en una activación que también contó con la participación de las empresas Walmer, Led Finder y el estudio, Luizzi Disegno. La propuesta, abierta al público, convirtió la vidriera del predio en un espacio de encuentro entre el arte y la ciudad, anticipando el espíritu que tendrá la futura construcción.
El cierre de estos tres días se dio el jueves por la tarde, en el marco de una jornada especial que combinó arte y arquitectura, marcando el punto de partida simbólico de este nuevo proyecto. Durante la actividad, Milo Lockett compartió con los asistentes su visión sobre el cruce entre el arte y los espacios habitables.
"Me sorprendió la cercanía de los vecinos, cómo se apropió de esta actividad el barrio. Tuve personas todos los días de la mañana hasta la noche, terminaba muy tarde y hasta esa hora hubo gente que se acercaba para sacarse una foto y para decirme que estaba muy contenta de que esté pintando en Rosario. Creo que cuando te reciben de esta manera te entusiasma y te predispone para que saques lo mejor", aseguró el artista.
La única consigna que Milo Lockett recibió por parte de Pascual Construcciones al momento de realizar sus pinturas fue que las obras estuvieran cargadas de color. Fiel a su estilo, el artista eligió la improvisación como método de trabajo, creando sobre la marcha una serie de retratos vibrantes que destacaron por el contraste entre los tonos y la energía espontánea de cada trazo.
Los detalles del desarrollo
“Howo by Milo Lockett” integrará diseño contemporáneo, tecnología y obra artística, pensado especialmente para el formato de alquileres temporarios. Cada piso contará con piezas originales del artista, que también participará en la identidad visual de los espacios comunes y de la fachada.
Los socios de Pascual Construcciones destacaron que este nuevo desarrollo continúa la línea de innovación que la empresa viene impulsando en sus proyectos recientes. "Son dos torres de 7 mil m2 en total, patio central que los artícula, una obra de Milo de diez pisos de altura, con ascensores y panorámicos que balconean a esa pieza de arte", sostuvo Fernando Pascual sobre la antesala de esta iniciativa arquitectónica que promete sentar un precedente en el sector.
Con esta alianza, la firma busca ofrecer un concepto diferente dentro del mercado inmobiliario rosarino: un complejo donde la experiencia estética y el confort cotidiano se encuentren. Replicando el modelo de su edificio antecesor, Howo, en San Lorenzo 1300, el predio contará con una aplicación exclusiva que reemplaza las llaves físicas por códigos QR de acceso, brindando mayor seguridad y comodidad a los dueños.
El inicio de la obra está previsto para 2026, y se espera que “Howo by Milo Lockett” se convierta en un referente de diseño y creatividad en la ciudad, consolidando la propuesta de Pascual Construcciones de integrar el arte como parte esencial de su identidad.
Venganza sincronizada: imputaron a un nuevo acusado por el doble crimen de "Camote" y su abuela
El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados
Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante y señalado de financiar a Espert
Venganza sincronizada: imputaron a un nuevo acusado por el doble crimen de "Camote" y su abuela
Joel A., baleado por la policía en agosto, fue acusado por el asesinato con sello mafioso de Emanuel "Camote" Velázquez, de 37 años, ejecutado en Ybarlucea a fines de 2023 minutos antes del crimen de su abuela
La Región
Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná
La Ciudad
El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados
Salud
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias
Política
Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional
Policiales
Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Dejanos tu comentario
Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?
El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?
Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica
Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica
Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán
Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1
Venganza sincronizada: imputaron a un nuevo acusado por el doble crimen de "Camote" y su abuela
Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados
Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias
Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año
Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"