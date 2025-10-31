La Capital | Negocios | Pascual construcciones

Pascual Construcciones lanzó "Howo by Milo Lockett" con una activación artística única

Con la presencia del artista Milo Lockett, la empresa realizó un evento, en Salta 2030, espacio donde comenzarán a construir el nuevo desarrollo.

31 de octubre 2025 · 18:55hs
Howo by Milo Lockett estará compuesto por dos torres

Foto: gentileza Pascual Construcciones,

Howo by Milo Lockett estará compuesto por dos torres, una residencial y otra para alquiler temporario, en calle Salta 2030.

La empresa, Pascual Construcciones viene de realizar una activación artística a cargo de Milo Lockett como previa al inicio de obra de su nuevo desarrollo inmobiliario, Howo by Milo Lockett, que está proyectado comenzar en 2026. El evento tuvo lugar en el terreno de Salta 2030, donde se levantarán dos torres de viviendas, una enfocada 100% en el formato de alquiler temporal y otra de tipo residencial. Contó con la presencia de los socios Gonzalo y Fernando Pascual junto al reconocido artista chaqueño.

"Hicimos una alianza con uno de los artistas más carismáticos y queridos del país. Lo que quisimos representar en esta inauguración artística es lo que va a pasar en una vivienda con Howo by Milo Lockett. Es un desarrollo que combina la arquitectura, el real estate y el arte de Milo", aseguraron los hermanos Pascual en diálogo con Negocios de La Capital.

Entre el 28 y el 30 de octubre, Lockett pintó en vivo los primeros murales del proyecto, en una activación que también contó con la participación de las empresas Walmer, Led Finder y el estudio, Luizzi Disegno. La propuesta, abierta al público, convirtió la vidriera del predio en un espacio de encuentro entre el arte y la ciudad, anticipando el espíritu que tendrá la futura construcción.

El cierre de estos tres días se dio el jueves por la tarde, en el marco de una jornada especial que combinó arte y arquitectura, marcando el punto de partida simbólico de este nuevo proyecto. Durante la actividad, Milo Lockett compartió con los asistentes su visión sobre el cruce entre el arte y los espacios habitables.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.11.30 AM
Frente del nuevo desarrollo de Pascual Construcciones, con el sello del artista Milo Lockett.

Frente del nuevo desarrollo de Pascual Construcciones, con el sello del artista Milo Lockett.

"Me sorprendió la cercanía de los vecinos, cómo se apropió de esta actividad el barrio. Tuve personas todos los días de la mañana hasta la noche, terminaba muy tarde y hasta esa hora hubo gente que se acercaba para sacarse una foto y para decirme que estaba muy contenta de que esté pintando en Rosario. Creo que cuando te reciben de esta manera te entusiasma y te predispone para que saques lo mejor", aseguró el artista.

Leer más: Milo Lockett intervendrá cada piso de la nueva obra de Pascual Construcciones

La única consigna que Milo Lockett recibió por parte de Pascual Construcciones al momento de realizar sus pinturas fue que las obras estuvieran cargadas de color. Fiel a su estilo, el artista eligió la improvisación como método de trabajo, creando sobre la marcha una serie de retratos vibrantes que destacaron por el contraste entre los tonos y la energía espontánea de cada trazo.

Los detalles del desarrollo

“Howo by Milo Lockett” integrará diseño contemporáneo, tecnología y obra artística, pensado especialmente para el formato de alquileres temporarios. Cada piso contará con piezas originales del artista, que también participará en la identidad visual de los espacios comunes y de la fachada.

Los socios de Pascual Construcciones destacaron que este nuevo desarrollo continúa la línea de innovación que la empresa viene impulsando en sus proyectos recientes. "Son dos torres de 7 mil m2 en total, patio central que los artícula, una obra de Milo de diez pisos de altura, con ascensores y panorámicos que balconean a esa pieza de arte", sostuvo Fernando Pascual sobre la antesala de esta iniciativa arquitectónica que promete sentar un precedente en el sector.

Con esta alianza, la firma busca ofrecer un concepto diferente dentro del mercado inmobiliario rosarino: un complejo donde la experiencia estética y el confort cotidiano se encuentren. Replicando el modelo de su edificio antecesor, Howo, en San Lorenzo 1300, el predio contará con una aplicación exclusiva que reemplaza las llaves físicas por códigos QR de acceso, brindando mayor seguridad y comodidad a los dueños.

El inicio de la obra está previsto para 2026, y se espera que “Howo by Milo Lockett” se convierta en un referente de diseño y creatividad en la ciudad, consolidando la propuesta de Pascual Construcciones de integrar el arte como parte esencial de su identidad.

