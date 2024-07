Oficinas premium: mapeo de los valores por m2 en Rosario

Un mercado en movimiento

Al momento de hablar del mundo laboral se deben mencionar algunos puntos que son clave en la transformación de las oficinas. Los avances tecnológicos, por ejemplo, fueron incorporados a los espacios de trabajo para modernizarlos, aportar agilidad y mejoras en los procesos productivos. Esta es una característica de las oficinas premium, las cuales pueden ya venir equipadas con zócalos inteligentes para teléfonos y redes, uso de Internet de las Cosas (IoT) para controlar y gestionar el entorno físico, sistemas de identificación para ingreso y egreso de personas, más internet de alta velocidad.

Los edificios más ambiciosos suelen regirse por patrones de sustentabilidad, como la eficiencia energética e iluminación LED, a la vez que ofrecen salas de conferencias equipadas con tecnología de video, pantallas interactivas, pizarras digitales o sistemas de audio con alta definición. Y si hay que hablar de cambios, Porta hizo mención a la configuración de los entornos laborales después de la pandemia, donde muchas empresas adoptaron el homeoffice o el formato híbrido, que mezcla ambas modalidades.

Pablo Porta.jpg Pablo Porta, al frente del Grupo Porta, especializado en negocios inmobiliarios. Foto: amabilidad Grupo Porta.

“Se da el caso de firmas que tienen más empleados que espacio físico disponible porque el trabajo remoto o el esquema híbrido hace que no estén todos juntos, sino que vayan rotando. Esto flexibilizó la demanda de m2 que las firmas requieren. Además, hace un tiempo las industrias solían tener sus sedes corporativas y áreas administrativas separadas del lugar de producción, pero ahora muchas optaron por mudarse a parques industriales y unir todas las operaciones, dejando desocupadas varias oficinas, sobre todo en el centro de Rosario”, explicó Porta.

Locaciones corporativas o premium

La zona de Puerto Norte es la más pujante en el mercado de alta categoría. Ya sea para compra o alquiler, los desarrollos son elegidos por clientes como multinacionales, empresas tecnológicas, estudios jurídicos y contables, grandes consultoras y firmas ligadas al agro con las exportaciones de commodities.

“ Igualmente hay que diferenciar los desarrollos corporativos, que son espacios que ofrecen gran cantidad de m2 y que se rigen por estándares internacionales, pensados para grandes firmas extranjeras, de lo que son oficinas premium de buena calidad ”, sostuvo Milsztejn. En lo que refiere a corporativos, consideró que la oferta en la ciudad es acotada. Se puede mencionar a los dos edificios de la Bolsa de Comercio, el Torre sobre calle Paraguay y Armonía sobre calle Corrientes, a Nordlink en Puerto Norte y al futuro Nordlink Point, proyecto desarrollado por la empresa que dirige Aldo Lattuca en Pichincha.

Ari Milsztejn.png Ari Milsztejn, socio gerente de grupo AM y fundador de G70 Desarrollos. Foto: Sebastián Suárez Meccia.

Franco Lattuca, aseguró que después de la pandemia creció mucho la demanda de oficinas “Triple A”, un estándar de calidad y prestigio dentro del mercado inmobiliario comercial, propio de las construcciones corporativas. “Son oficinas horizontales, con pisos y techos altos técnicos, que ocultan diferentes instalaciones operativas para embellecer los ambientes, buena ventilación y ubicadas en el ejido urbano, aunque no necesariamente en el centro”, explicó el especialista.

Otra tendencia son las oficinas polivalentes, ambientes pensados y diseñados para ser utilizados de diversas formas. Las oficinas Nordlink en Puerto Norte, son un ejemplo ya que, según explicó, ofrecen la posibilidad de tener más de 2000 m² en una sola planta y que cada empresa pueda armar su ‘layout’ (distribución) con absoluta libertad. “Son plantas libres y que utilizan mucho las empresas a la vanguardia, donde no se distingue entre mandos medios, bajos o altos porque es todo muy parejo. Se trabaja en mesas grandes, en equipos, a diferencia de los despachos”, sostuvo el empresario.

Franco Lattuca foto 2.jpg Franco Lattuca, parte de Lattuca Propiedades & Inversiones Foto: gentileza Franco Lattuca.

Precios de oficinas premium en Rosario

Nordlink (Madres de Plaza de Mayo 3020)

Lattuca, indicó que la oferta para este edificio se ubica en un promedio de u$s 24 por m2 para alquiler, con el tipo de cambio del Banco Nación: “hay oficinas que pagan menos o que vienen con contratos renegociados de la pandemia. Este valor se convalida con un costo de expensas que sea razonable y una muy buena propuesta del edificio, que incluye conserjería, una cochera cada 50 m2, sistemas de control facial y ascensores con sistemas predictivos ”.

Punto Nordlink.png

Oficinas Forum (Av. Carballo 230)

El edificio tiene a la venta dos unidades para oficinas. Una de 130 m2 por u$s 340 mil, lo que da un valor de u$s 2615 por m2. También otra de 45 m2 por u$s 125 mil, lo que equivale a u$s 2777 el m2. El desarrollo cuenta con sala de reuniones, seguridad 24 hs, una cochera, baños compartidos en el mismo piso y un bar ubicado en la planta baja.

Oficinas Ribera (Av. Carballo al 100)

El inmueble cuenta con un espacio de 232 m2 destinado a oficinas, con dos cocheras y dos bauleras, por el valor de u$s 590 mil, lo que implica u$s 2543 por m2. Entre los amenities, el edificio tiene portería y seguridad diurna, gimnasio y terraza, más grupo electrógeno para el edificio y los ambientes de trabajo.

Alto Buró (Junín 199)

Un espacio que es la unión de dos oficinas, con dos baños, dos cocinas y 60 m2 se vende por el valor de u$s 165 mil, lo que equivale a u$s 2750 el m2. Actualmente se alquila hasta el año 2025 por un valor de $500 mil mensuales. El edificio incluye zona de parrillas, un espacio tipo SUM, gimnasio, más seguridad y recepción 24 hs.

Zona céntrica

Edificio Armonía (Corrientes 730)

El precio del m2 para alquiler ronda los u$s 20. El inmueble tiene tecnología sustentable, además de espacios amplios al aire libre como un patio descubierto y una terraza verde tipo “rooftop”.

Edificio Armonía.jpg

Palacio Minetti (Córdoba 1452)

Cuenta con dos oficinas en venta. Una tiene 122 m2 y se comercializa por u$s 180 mil, es decir, u$s 1475 el m2 y otra de 144 m2 por u$s 300 mil, lo que da u$s 2083 el m2. La diferencia principal radica en que la segunda se encuentra reciclada, con divisiones de madera, vidrios esmerilados y baño privado.

Por su parte Lattuca señaló que en lo que refiere a edificios de este tipo, más antiguos y con ubicación estratégica como es la peatonal Córdoba en Rosario, el alquiler suele ubicarse en un promedio de u$s 10 el m2.

Edificio dEco (Urquiza 1950)

El proyecto que está llevando adelante la constructora Pellegrinet, comprende una torre residencial, un edificio de oficinas y la restauración de un edificio patrimonial destinado a espacios profesionales y comerciales. Según Milsztejn, el alquiler va a ubicarse en los u$s 12 como estimado.