Este modelo no sólo lo piensan para la construcción de casas desde cero, sino también para quienes quieran sumar valor a una unidad, por ejemplo, agregando un quincho y una pileta. Lo que les permite Realtor a sus clientes un sistema de financiación amigable para acceder a una obra. Ahora bien, ¿cómo se asegura la empresa de que el cliente cumplirá su parte? El terreno donde se hace la casa se hipoteca como parte del contrato. Pero Juri no duda en que no tendrá inconvenientes con este sistema porque él suma el aspecto emocional en este negocio “si tenemos una cuota amigable el cliente no tiene porqué no pagar. Las personas quieren construir sus casas, el sector inmobiliario está atravesado por un valor emocional donde para un cliente no hay nada más importante que la casa propia”. En esa línea, lo que buscan desde la empresa es ser empáticos con el cliente que está embarcado en algo realmente importante para su vida y las cuotas se acuerdan entre las partes dependiendo la situación de cada uno y los plazos.