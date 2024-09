Neuroarquitectura: la apuesta de una mujer que transforma los espacios de Funes

El foco principal de Galli está en aplicar conceptos de la neuroarquitectura, muy ligada al bienestar, que aprendió a lo largo de su formación. Esta disciplina viene de la mano del biólogo Jonas Salk y el arquitecto Louis Kahn, quienes en 1965 fundaron el Instituto Salk, en la costa californiana, puntualmente en la coqueta localidad de La Jolla.

Mariela Galli 13.jpg El local de Área Viva en Funes. Foto: Héctor Río / La Capital.

Neuroarquitectura para los espacios

La neuroarquitectura pregona qué el modo en que están constituidos y ambientados los espacios influye en cómo pueden sentirse las personas que los habitan o que pasan muchas horas en su interior. En este sentido, no solo las viviendas cobran importancia desde este concepto sino también los sitios de trabajo, donde, según Mariela, tener ventanas o visión al aire libre son muy útiles para mejorar los estados de ánimos y favorecer la creatividad. Mientras que una habitación cerrada solo se recomienda para hacer un trabajo breve que requiera de gran concentración.

Teniendo en cuenta esos fundamentos, la arquitecta explica que sus renovaciones generan un entramado en la decoración que equilibra el diseño, el confort y la funcionalidad. Su propuesta abarca desde el equipamiento de un lugar, mediante líneas de muebles y marmolería propia, hasta el cambio de revestimientos, decoración e importación de materiales u objetos que no se consiguen en el mercado local.

Diseño sensorial y personalizado

Con su marca, Galli logró volverse una opción muy elegida en el segmento ABC1 de Funes, a la hora de remodelar las viviendas de countries como Kentucky y Funes Hill, pero también desarrollos comerciales como hoteles de la zona y hasta empresas, diseñando nuevas oficinas y ambientes comunes. El foco está en garantizar una renovación que puede ir desde un detalle, como un cambio en la grifería de una cocina, hasta una obra para reconstruir una habitación de cero, con cambio de pisos, revestimientos, pintura y mobiliario nuevo.

Mariela Galli 1.jpg Detalles en los que trabaja la arquitecta Mariela Galli a la hora de decorar los ambientes. Foto: Héctor Río / La Capital.

De hecho, los muebles fueron el inicio de Mariela en Funes, ya que su local lo abrió primero como una franquicia de la tradicional marca de amoblamientos, Reno. Hasta que decidió dar el salto con muebles propios, trabajando con una firma que le fabrica sus diseños a medida, algo que simplificó mucho el equipamiento de hogares ya que tiene la posibilidad de modificar el tamaño de cada pieza para que se adapte al lugar. “Por ejemplo, las banquetas que van en una mesada suelen tener una altura estándar y las empresas grandes no hacen cambios en sus líneas, pero yo sí tengo esta posibilidad”, contó la especialista.

Para Galli, la clave está en “ir a los detalles”, pensar ambientes funcionales, que un escritorio tenga los enchufes necesarios, que el mueble para un televisor tenga un diseño que permita ocultar todos los cables, y así en cada requerimiento. Otro punto está en la calidad de los materiales con los que trabaja, brindando variedad en los costos y durabilidad. La melamina es la más accesible y de ahí se puede optar por opciones como laca, o madera enchapada. Por ejemplo, una cocina entera de laca, con cinco columnas, puede valer $7 millones, y en madera el precio puede llegar a los $9 millones.

Mariela Galli 15.jpg Ejemplo de cocina diseñada por la arquitecta y que se luce en el local de Área Viva. Foto: Héctor Río / La Capital.

Otro plus es contar con una línea de marmolería de calidad premium, con disponibilidad al 100% y entrega inmediata, lo que acelera los tiempos de muchas obras que requieren este material para cambiar la mesada de una cocina o rediseñar, por ejemplo, un baño. “Lo que yo hago es un acompañamiento íntegro, es decir que, si una persona quiere una cocina italiana, yo viajo con él a Buenos Aires y sé que marca puede estar a la altura de sus requerimientos. Lo mismo con otras áreas como la iluminación, encargándome de conseguir las luminarias que se adapten a lo elegido, o los adornos que van a ir en un determinado lugar.

Tendencias en la arquitectura

Galli está en constante capacitación para conocer los estilos que están en uso y poder aplicarlos en cada uno de los proyectos que toma. A veces no se trata de seguir una tendencia particular, sino de animarse a aplicar un detalle en ciertos lugares u objetos. “Ahora se aprovechan más los tonos pasteles y el color dorado que volvió con fuerza. También los diseños redondeados, que haya mucha curvatura porque da una idea de integración, por ejemplo, las mesadas o las islas en las cocinas ya no se usan rectas, sino que se les intenta dar esta forma curvada”, explicó la arquitecta.

Mariela Galli 11.jpg Mariela apuesta a seguir creciendo de la mano del boom de la construcción en Funes. Foto: Héctor Río / La Capital.

A su vez, participa de los principales eventos del mundo de la arquitectura, para tener de primera mano toda la información sobre tendencias. Este año asistió a ferias de diseño de interiores en Milán, a la noche del diseño del distrito Arenales y a la High Desing Expo en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Y se prepara para estar presente en la 40º edición de Casa FOA, que será a partir del 11 de octubre en Buenos Aires, a metros del Obelisco.

