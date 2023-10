LBO: una fusión exitosa entre mercado de capitales y el agro

Es un know how que tienen desde sus inicios: LBO fue fundada en 2001 por el recordado Luis Bautista Ossola, quien a los pocos años se unió con Juan Carlos Silvestri en una sociedad donde cada uno aportó lo que mejor sabía hacer. Luis Bautista era un gran conocedor del mercado de capitales y Juan Carlos del mercado de granos. Juntos armaron la primera firma rosarina que atendía ambos mercados e interconectaba sus necesidades , asesorando a productores que necesitaran invertir en el mercado de capitales e invitando a un inversor a hacer negocios en granos. La dupla fue un éxito, LBO tomó las siglas de las iniciales del nombre de su fundador, aunque él bromeaba diciendo que quería decir La Buena Onda. Su legado está intacto en las oficinas de la ALYC, hoy presididas por Juan Fabricio Silvestri, segunda generación que está a cargo de llevar las riendas de la empresa.

Suplemento Negocios de La Capital entrevistó a dos ejecutivos de la firma, Maricel Rivero, gerente Customer Service Center, e Ignacio Cueva, gerente Comercial Mercado de Capitales, para conocer de cerca el trabajo que están haciendo en el marco de este final de año tan complicado por los vaivenes financieros. “Nos gusta unir los dos mundos, el del mercado de capitales y el agro. Sentimos que ahí hay algo desde la semillita de LBO, es decir, si nuestro propósito es ser el mejor canal de acceso a los mercados argentinos, tenemos que poder cruzar los dos. Pero, claro, no es lo único que hacemos, tenés empresas interesadas sólo en comercializar su producción agropecuaria y los acompañamos en eso, o empresas y personas que necesitan gestionar su patrimonio o necesitan financiarse, y también los acompañamos. O sea, nosotros trabajamos en todo el espectro . Lo que sí creemos es que hay un punto intermedio donde se cruzan ambos mercados y que hay que aprovecharlo. Ahí tenemos expertise”, explica Ignacio.

79567943.jpg El equipo de trabajo en las oficinas de LBO sobre calle Rioja y Paraguay. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

LBO tiene veintidós años en el mercado, toda una construcción a largo plazo, y han sabido salir fuertes de las crisis del sector que hubo en Rosario. Maricel, que lleva más de diez años en la empresa, analiza que “las fortalezas de LBO son la trayectoria, la transparencia y la solidez. Hemos pasado un montón de crisis y siempre hemos salido bien, porque operamos en mercados institucionalizados, la transparencia es esencial y total”. En ese marco, explica que los pasos que han dado han sido firmes: “No somos la empresa que explota de cero a cien, sino que crecemos constantemente, nunca nos desviamos, y hemos crecido mucho por el boca en boca de nuestros clientes que han tenido una buena experiencia”.

Una infinita combinación de productos

A la hora de asesorar clientes, no es fácil enumerar en pocas líneas la cantidad de opciones que tiene un inversor para cuidar su cartera. Lo que explica Ignacio es que la cantidad de combinaciones de los productos que hay es infinita y dependerán de cada cliente, pero el objetivo que tienen es el de facilitar el acceso a los mercados que no es siempre fácil para quienes no están en el sector. En un primer acercamiento, lo que buscan es primero definir la necesidad que tienen, el horizonte de inversión -es decir, si es a corto, mediano y largo plazo-, el capital de trabajo y el perfil de riesgo. Porque cuanto más se arriesga, más se puede ganar y también perder. “El riesgo siempre está asociado al retorno”, suma Maricel y explica puntualmente que algunas opciones de bajo riesgo son los Fondos Comunes de Inversión y las Cauciones.

Dentro de su cartera de productos ofrecen la posibilidad de inversiones en renta fija, como los títulos públicos, las letras, cauciones, obligaciones negociables o fideicomisos, o en renta variables como las acciones y luego carteras o fondos. Además, operan en granos y en derivados futuros tanto financieros, de agro como en otros comodities. A la hora de analizar los segmentos desde donde llegan sus clientes, un 20% son del agro y el 80% son de industrias fundamentalmente metalúrgicas y del rubro de la construcción, así como empresas de servicios.

79567952.jpg El objetivo del equipo es facilitarle a los inversores el acceso a los mercados institucionalizados. Fotos: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un puente amigable al mercado de capitales

Si bien el agro se ha tecnologizado y ha incorporado todas las herramientas a disposición, es cierto que algunos sectores son algo más tradicionales y a veces cuesta más que arriesguen con nuevas opciones. Puntualmente, en ese sector, Ignacio y Maricel notan que las nuevas generaciones, personas que tienen entre 20 y 30 años, son más abiertos a la hora de tomar riesgos.

A las oficinas de LBO, que por cierto han sido totalmente renovadas con un concepto de espacio abierto donde los operadores conviven muy bien, llegan clientes con distinta capacidad de ahorro e inversión. “LBO no rechaza clientes, nuestra idea es facilitarle el acceso a los mercados a todos los actores económicos, incluso personas físicas. Después podemos discutir a dónde creemos que nosotros brindamos un mejor servicio o mejor acceso a productos y ahí sí te diría que nuestro foco está en el segmento del medio que tiene una cierta capacidad de ahorro, porque es donde nosotros hacemos del asesoramiento una especie de baluarte”, explica Ignacio, mientras Maricel agrega: “Quizás ese que viene con una capacidad de ahorro más baja tiende más a cuidarla y va más por un fondo, va más por activos que generan una rentabilidad más segura y estable. Quizás este otro grupo de clientes que te menciona Ignacio tiene una cartera de inversión armada con un riesgo distinto, con una rotación de activos distinta que implican otro tipo de asesoramiento también”.

79567941.jpg Oficinas totalmente nuevas: así son las instalaciones de LBO que fuero renovadas hace muy poco. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Inteligencia artificial para el mercado de capitales

Como en toda empresa, los equipos de innovación y desarrollo están a la vanguardia. En el caso de LBO están invirtiendo para sumar más tecnología a sus procesos. Explican que "desde el 2019, venimos trabajando en un recambio tecnológico que apunta a la digitalización y automatización de procesos y el desarrollo de productos digitales. Nuestro equipo digital que se fue consolidando, y está creciendo permanentemente, tiene como objetivo la mejora continua de la experiencia de usuario, manteniendo siempre el foco en el cliente y la excelencia en nuestro servicio. Y, además, apuntan a incorporar inteligencia artificial a su porfolio de productos para lo que ya están evaluando algunos proyectos que prometen simplificar la gestión cotidiana a la hora de invertir.